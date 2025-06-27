29 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

29 июня в мире отмечают День учреждения Нобелевской премии, а в России — День кораблестроителя и День партизан и подпольщиков. Сейшельские острова празднуют День независимости от Великобритании, а жители США отдают дань уважения своим предкам-колонизаторам. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 29 июня

День партизан и подпольщиков в России

29 июня 1941 года вышла директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая призывала к созданию партизанских отрядов. Партизанское движение в Великой Отечественной войне было основной формой вооруженной борьбы советского народа против немецких захватчиков на временно оккупированных территориях СССР. Возникнув в ряде случаев стихийно в первые дни вторжения, оно вскоре стало сплоченной и организованной силой, оказавшей ожесточенное сопротивление оккупационным войскам. За самоотверженные и умелые действия, проявленные мужество и героизм, более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями, 248 человек получили звание Героя Советского Союза.

День кораблестроителя в России

В этот день в 1667 году был издан указ царя Алексея Михайловича о заложении фрегата «Орел». Согласно данным архивов, это первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу и на государственные средства. В современной России более тысячи предприятий занято в судостроении, производстве двигательного, гидроакустического и другого оборудования для судов. Крупнейшие центры российского судостроения — Санкт-Петербург, Северодвинск, Нижний Новгород, Калининградская область. В одной только Северной столице сейчас строят десятки судов и кораблей. В День кораблестроителя поздравления принимают все, кто занят в судостроении и судоремонте, производстве оборудования, материалов и комплектующих для судов, а также занимается наукой в области кораблестроения и морской техники.

close На судостроительном предприятии Виталий Аньков/РИА Новости

День учреждения Нобелевской премии

29 июня 1900 года в Стокгольме был основан Фонд Нобеля, что и считается датой учреждения премии. В своем завещании шведский инженер‑химик, изобретатель динамита и предприниматель Альфред Нобель распорядился создать фонд, проценты с которого будут выдаваться в виде премии тем, кто в течение предшествующего года принес наибольшую пользу человечеству. Эти деньги, в соответствии с завещанием, делятся на пять равных частей и предназначаются для поощрения открытий в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также особого вклада в дело мира.

Всемирный день борьбы со склеродермией

Склеродермия — редкое аутоиммунное заболевание, которое считается одним из самых непростых с точки зрения диагностики и лечения. Оно характеризуется множеством симптомов: болью в суставах, мышечной слабостью, поражением желудочно-кишечного тракта, развитием фиброза легочной ткани, почечной недостаточностью, поражением сердечно-сосудистой системы и другими проявлениями. Причину сбоя иммунной системы медицина не знает до сих пор. Ежегодно 29 июня отмечается Всемирный день борьбы со склеродермией, от которой страдает один человек из 10000 и о которой мало говорят в обычные дни.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 29 июня в других странах

День независимости — Сейшельские острова. В этот день в 1976 году Республика Сейшельские Острова освободилась от британского колониального господства. В состав новой республики вошли остров Альдабра, группа островов Фаркуар и остров Дерош. День независимости сопровождается парадами, концертами и общественными мероприятиями: в столице, Виктории, улицы и здания украшают цветами флага Сейшельских островов, ночью устраивают фейерверки.

День бревенчатой хижины — США. Праздник отмечают ежегодно в последнее воскресенье июня. Дата связана с тем, что первые переселенцы жили именно в деревянных домах из бревен. Изначально их строили шведские колонисты, которые высадились в 1638 году в устье реки Делавэр и основали поселение Кристингам. Праздник отдает дань уважения упорству и находчивости людей, заселявших территории Нового Света в XVII веке.

Религиозные праздники 29 июня

Торжество святых Петра и Павла у католиков

Согласно преданию, апостол Петр был первым из призванных Христом 12 апостолов. Его имя Кифа (по-латински Петр) переводится как «камень» — Иисус говорил, что Петр станет тем камнем, на котором будет основана Церковь. Кроме того, апостолу были вручены ключи от небесного царства, наделявшие его властью отпускать грехи и впускать в рай. Согласно католической традиции, после сошествия Святого Духа Петр стал первым Римским епископом.

Апостол Павел был римским гражданином и получил хорошее образование. Он не принадлежал к числу 12 апостолов, но как гласит предание, потрудился больше других учеников Христа. Именно Павлу церковь обязана началом масштабной миссии среди языческих народов Рима. Павел стал первым из христианских писателей, чьи сочинения дошли до нас. Его воззрения сыграли огромную роль в формировании христианства как самостоятельной религии. Церковь приписывает ему 14 посланий, включенных в Новый Завет.

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День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского

Святитель Тихон родился в городе Амафунте на острове Кипр. Родители воспитали его в христианском благочестии, обучили чтению священных книг. По преданию, дар чудотворения проявился у Тихона еще в юношеском возрасте. Благочестивого юношу приняли в церковный клир, он был избран епископом. Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал идольские капища и проповедовал христианскую веру. Двери его дома были открыты для всех. Тихон с любовью выслушивал и исполнял просьбы тех, кто приходил к нему в дом. В службе святителю Тихону упоминается, что он предвидел время своей кончины, которая наступила в 425 году.

Народные праздники и приметы 29 июня

Тихон Тихий

Название «Тихий» праздник получил в народе за то, что в этот день птицы затихают, а солнце на небе движется тише обычного. В православном календаре это дата почтения памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского. На Руси говорили: «На Тихона солнце идет тихо». Удивительно, но это наблюдение подтвердила современная наука: по подсчетам астрономов, к концу июня Земля сбавляет скорость движения по орбите по сравнению с 1 января. К святому Тихону обращались за помощью от зубной боли и других недугов. Во время молитвы говорили такие слова: «Святой Тихон, утиши, господи, болезни и вся недуги зубные!»

Приметы

Играют воробьи — к теплу;

Воды в реке стало больше — к ясной погоде, меньше — к дождю;

Вороны повернулись клювами в одну сторону — жди сильного ветра.

close M. Lawrecki/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 29 июня

1916 год — выполнил первый полет самолет марки Boeing.

1922 год — Федор Шаляпин уехал на гастроли за границу и больше в Россию не возвращался.

1925 год — в США запатентована электрическая лампочка с матовым покрытием.

1956 год — Мэрилин Монро вышла замуж за писателя Артура Миллера, спустя пять лет этот брак распался.

1960 год — открылся телевизионный центр BBC в Лондоне.

1964 год — в США изобрели пульт дистанционного управления телевизором.

1973 год — введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция за Северным полярным кругом — Кольская АЭС.

2007 год — в США поступил в продажу первый iPhone.

close Стив Джобс демонстрирует публике самый первый iPhone, 2007 год Paul Sakuma/AP

Дни рождения и юбилеи 29 июня

В 1849 году родился Сергей Витте — государственный деятель Российской империи, занимавший в разные годы должности министра путей сообщения, министра финансов, председателя Совета министров.

В 1900 году родился Антуан де Сент-Экзюпери — французский писатель и профессиональный летчик.

В 1936 году родился Резо Габриадзе — сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза», создатель знаменитого Театра марионеток в Тбилиси.

В 1972 году родилась Саманта Смит — американская девочка, ставшая символом потепления в советско-американских отношениях. В июле 1983 года Саманта с родителями приехала в СССР, что воспринималось как попытка наладить взаимодействие между двумя странами. Ее жизнь трагически оборвалась в 1985 году в результате авиакатастрофы в США.

close Саманта Смит в лагере «Артек» с пионерами, июль 1983 года Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Кто отмечает день рождения

68 лет исполняется Гурбангулы Бердымухамедову — экс-президенту Туркменистана.

61 год исполняется Сосо Павлиашвили — грузинскому и российскому эстрадному певцу.

51 год исполняется Сергею Обухову — российскому хоккеисту с мячом, чемпиону мира.

47 лет исполняется Николь Шерзингер — американской певице.