«Мы были мишенями»: как террористы смогли за один день повергнуть в ужас три страны

Популярный пляж, мечеть, американский завод — десять лет назад террористы один за другим атаковали каждую из этих целей, разбросанных друг от друга на тысячи километров. Все нападавшие разделяли идеи «Исламского государства»*, но не координировали действия между собой. Кто-то услышал проповедь в тюрьме и решил разом покончить со всем, вылетев с работы и поссорившись с женой. Кто-то выглядел спокойным студентом, а сам втайне тренировался в лагере боевиков. Как «одинокие волки» смогли превратить утро одной пятницы в кошмар — в материале «Газеты.Ru».

«Стрелял словно робот»: бойня на пляже

«Он был хорошим, очень хорошим! Может, это все из-за бедности или ему промыли мозги и удалили оттуда всю доброту», — так позже говорили соседи 24-летнего студента Сейфеддина Резги. Обычный парень из Туниса — небогатая семья, получил степень магистра в области электротехники, встречался с девушкой, увлекался брейк-дансом и кунг-фу, любил футбол. Регулярно посещал мечеть, не привлекал внимания полиции. Пока однажды не взял в руки автомат.

close Сейфеддин Резги AP

В тот день, 26 июня 2015 года, курортный городок Сус, недалеко от которого жил Резги, был как всегда полон туристов. Жара 30 градусов, ослепительный белый песок, море — выжившие называли утро теракта «просто чудесным». Отдыхающие роскошного отеля Riu Imperial Marhaba нежились в шезлонгах, когда около полудня на пляже появился худощавый смуглый человек в черных футболке и шортах. Он достал автомат Калашникова, спрятанный в зонтике, и молча открыл огонь, целясь только по людям европейской внешности.

«Мы услышали громкий, непрерывный шум. Я решила: «Может, кто-то запускает фейерверки? Немного глупо, ведь сейчас светло», — вспоминала британка Сэм Ричардс.

Белый песок быстро пропитался кровью. Началась паника, крики, люди бросились в разные стороны. Одни пытались спастись в воде, другие ложились на землю и притворялись мертвыми. Шансы последних оказались выше. Резги стрелял в тех, кто двигался (бежал или вставал с шезлонгов), не тратя время, чтобы присматриваться к упавшим.

«Он стоял рядом со мной. Я лежала и видела его ноги, помню, как думала: «О, Боже». В этот момент ты понимаешь, что через минуту умрешь. Раздался щелчок, что-то упало на песок. Думаю, у него кончились боеприпасы, но он перезарядился (позже полиция установит, что у Резги было с собой четыре магазина). Потом он повернулся.... Я услышала, как стрельба стихает, звук удалялся в сторону отеля», — рассказывала другая выжившая, Анджела Эванс.

Расстреляв людей на пляже, Резги свободно прошел на территорию отеля. Обошел бассейн, заглянул внутрь комплекса, после чего вернулся к морю. Все это время террорист продолжал убивать, бросил несколько гранат, одну прямо в бассейн.

Мужчина вел себя спокойно, методично «стреляя во все стороны, словно робот», как отмечали очевидцы (в тот момент он находился под кокаином, как покажет судмедэкспертиза). Ни полиция, ни охрана не пытались остановить студента.

«Я увидел полицейского и спросил: «Почему ты не стреляешь в террориста?» Он ответил: «У меня нет бронежилета»...

Полиция просто испугалась. Один из них сказал: «Если он увидит меня в форме, то застрелит», снял свою полицейскую футболку, скомкал в руке и убежал вместе с остальными», — вспоминали арабы, работавшие в тот день на пляже и в отелях.

Тунисцы старались помочь раненым, а заметив, что нападавший не атакует местных, пытались сами остановить его. Они кричали Резги на арабском, что он нарушает принципы ислама, и умоляли его прекратить, но мужчина игнорировал их. Некоторые кидались в него кусками плитки и щебнем, а молодой инструктор по водному спорту Мохамед Мохтар отобрал пистолет у сбежавшего полицейского и несколько раз выстрелил в террориста. Но промахнулся, и оружие заклинило. В ответ Резги бросил в его сторону одну из гранат.

Когда террорист вышел из первого отеля и хотел пройти в соседний (где спряталась часть выбравшихся с пляжа), арабы живой цепочкой преградили ему дорогу. Резги развернулся и ушел в город.

close Маршрут передвижения террориста в Сусе Google/bbc.com

Только здесь, спустя примерно 40 минут после того, как террорист открыл стрельбу по людям, его встретила на улице полиция и застрелила. К этому моменту один вооруженный студент, не отличавшийся особой физической силой и не бывший профессиональным стрелком, сумел убить 38 человек и ранить еще 39. Большая часть жертв оказалась британцами (среди пострадавших российских граждан не было).

Выжившие навсегда запомнили этот день как самый кошмарный в их жизни.

«Для него мы были просто мишенями <...> Я не знаю достаточных слов, чтобы передать тот страх <...> Там были и пожилые, и молодые люди, что они сделали, чтобы заслужить смерть? <...> В одной из комнат отеля сидел парень, а его девушка была мертва, он держал ее за руку. Он сказал, что они должны были пожениться через две недели», — делились с журналистами пережившие бойню.

«Это мои дети»: отрезанная голова и взрыв мечети

Пока Тунис приходил в себя от шокирующего нападения, еще два теракта прогремели в тот же день за тысячи километров от Суса, на двух других континентах. В районе 7:35 часов по Гринвичу на территорию американского завода Air Products недалеко от французского Лиона въехал фургон. Сотрудники хорошо знали водителя, поэтому беспрепятственно пропустили его. Они не догадывались, что на самом деле в машине находились два человека. Один из них к тому моменту был уже мертв — его голова лежала отдельно от тела.

Выйдя из фургона, водитель положил отрезанную голову на забор и набросил сверху кусок ткани с надписью: «Нет бога, кроме Аллаха». Для верности он также повесил рядом два флага джихадистов и сфотографировался с жертвой. Обезглавленный труп и нож бросил неподалеку. После этого водитель пытался взорвать фабрику, протаранив хранившиеся здесь газовые баллоны, и стал открывать канистры с легковоспламеняющимися химикатами. Тут мужчину остановили прибежавшие пожарные. Они смогли обезвредить террориста, кричавшего «Аллах Акбар!», и передать его полиции.

Нападавшим оказался 45-летний француз алжирского происхождения Яссин Салхи. Убитым — его 54-летний начальник, нанявший мужчину за несколько месяцев до этого. В тот день террорист обманом заставил жертву сесть в фургон и задушил, а голову отрезал перед тем, как приехать на завод. До суда Салхи не дожил, покончив с собой в камере в декабре.

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Третий теракт 26 июня произошел около 9:00 по Гринвичу в столице Кувейта (государство на северо-востоке Аравийского полуострова) — жители города собрались на традиционную пятничную молитву в мечети Имама Садыка. Когда люди синхронно опустились на колени во время намаза, в зал быстро вошел молодой человек в белой одежде. Он привел в действие взрывное устройство и подорвал себя прямо посреди толпы. В тот момент в здании находились около 2 тыс. верующих, погибли 27 человек, 227 пострадали. Оставшиеся с того дня кадры запечатлели растерянных мужчин, выходящих из мечети в залитой кровью одежде, тела на земле, накрытые тканью, обломки и клубы пыли на месте молитвенного зала.

«Эмир страны шейх Сабах аль-Ахмад аль-Сабах, несмотря на возможную угрозу, поспешил как можно скорее прибыть к мечети... Стоя на месте теракта, он расплакался со словами: «Это мои дети» и обнял раненых», — описывали случившееся арабские СМИ (в арабском мире этот жест шейха получил большую известность).

Террориста-смертника быстро опознали, им был гражданин Саудовской Аравии Фахад Сулейман Абдулмохсен аль-Габби. Молодой человек около 20 лет прилетел в Кувейт всего за несколько часов до теракта, в поле зрения властей ранее не попадал. Ответственность за его действия, как и за бойню на тунисском пляже, взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России с 2014 года).

Что двигало террористами

Серию терактов 26 июня в прессе окрестили «Кровавой» или «Черной» пятницей. Нападения произошли в неслучайное время — это был Рамадан, священный месяц для мусульман (наступает в разный период года в зависимости от исламского лунного календаря).

А буквально за несколько дней до терактов официальный представитель ИГ призвал превратить Рамадан в «в месяц бедствий и горя для неверных». Этот кровожадный призыв был услышан.

Как отмечали эксперты, преступники никак не координировали свои действия друг с другом. Но все они были последователями идей ИГ.

Напавший на завод Салах увлекся экстремистскими идеями в тюрьме, познакомившись там с другим радикалом. Сидя за решеткой, он принял ислам и взял псевдоним «Великий Али», также провел с женой и детьми год в Сирии (сам утверждал, что просто учил там арабский). Именно экстремистские религиозные взгляды отчасти толкнули Салаха на выбор жертвы — по словам бывших коллег, как-то он спросил мнение босса насчет ИГ и, услышав ответ, перестал с ним разговаривать. До теракта мужчину успели выгнать из его местной мечети, поскольку он поспорил с имамом во время проповеди. После задержания Салах отмечал, что решил убить начальника, потому что тот уволил его, вдобавок перед этим нападавший поссорился со своей женой.

Действовавший в Тунисе Резги постоянно ходил в мечеть салафитов, придерживающихся жесткой интерпретации ислама (хотя один из местных имамов позже подчеркивал, что «это совсем не тот ислам, который мы здесь проповедуем»). Студент также успел побывать в учебном лагере террористов в Ливии, замаскированном под место отдыха для туристов.

Знавшие молодого человека по университету были в шоке, отмечая, что он «был хорошим прилежным учеником» без странностей, который никак не выдавал себя. ИГ приветствовало поступок Резги, опубликовав после теракта в своих соцсетях его фото.

Группировка так же поступила и в случае взрыва в мечети, назвав смертника «солдатом халифата» и выложив два его снимка. Хотя в этом случае целью стали мусульмане, для ИГ они считались врагами, так как были шиитами — исповедовали другую ветвь ислама. К снимкам смертника ИГ прикрепило последнее послание террориста в виде аудиозаписи — на ней он клянется «найти» всех врагов ислама.

close Фахад Сулейман Абдулмохсен аль-Габби KUNA via AP

«Кровавая пятница» 2015 года стала делом рук так называемых «одиноких волков» — этим термином западные эксперты по терроризму обозначают радикалов, которые не являются активными членами каких-либо террористических или ультрарадикальных группировок, но придерживаются их античеловеческой идеологии. И, пропитавшись пропагандой, рано или поздно берут в руки оружие.

Для правоохранителей упредить действия таких «одиноких волков» — задача не из легких. Их действия сложно предугадать и они нечасто попадают в поле зрения спецслужб.

«В нашем глобализованном и кибердружественном мире террористическая организация не обязательно задействует конкретных лиц, а просто использует социальные сети, чтобы призвать своих последователей по всему миру совершать убийства и творить хаос где угодно, когда угодно и как угодно», — отмечал комментатор арабского телеканала в июне 2015 года.

По данным составителей ежегодного доклада «Глобальный индекс терроризма», в 2024 году почти 100% терактов в Западной Европе и США — дело рук именно «одиноких волков».