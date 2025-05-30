Стало известно, куда россияне поедут вместо Анапы

Снижение интереса к Анапе и в целом к курортам Краснодарского края заставило многих россиян искать альтернативные направления для летнего отдыха — например, Крым. Туроператоры фиксируют падение доли Анапы в структуре бронирований — если год назад она занимала около 36% всех заявок по краю, то в этом году — всего 12%, передает корреспондент «Газеты.Ru» с пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На ситуацию повлияли временное закрытие пляжей и опасения, связанные с качеством отдыха. Эти изменения затронули и соседние курорты: по данным туроператоров АЛЕАН и «Дельфина», спрос на Сочи и Геленджик тоже просел, в некоторых случаях падение составило до 30% по сравнению с прошлым годом.

На фоне кризиса на Черноморском побережье вырос интерес к другим регионам. В лидеры выбился Крым — объем бронирований по полуострову подскочил на 40%. Особенно востребовано западное побережье, где есть песчаные пляжи и отели с питанием по системе «все включено». Некоторые гостиницы уже перешли в статус «стоп-сейл» — они полностью забронированы постоянными клиентами. Динамично растет и горный кластер Сочи: спрос на отели в Красной Поляне и на «Роза Хутор» увеличился на 15–40%.

На неожиданное первое место по приросту бронирований вышел Дагестан. Спрос на отдых в республике у ряда операторов вырос до 80%. Туристы едут сюда из-за расширенного номерного фонда, разнообразных предложений по цене и активного раннего бронирования. Также растет интерес к речным круизам (+15–20% бронирований) и к городскому отдыху: Санкт-Петербург прибавил до 40% по летним турам, Москва сохранила прошлогодний уровень спроса, а в Подмосковье отмечен рост стоимости туров до 20%.

Частично замещают Анапу и направления для коротких поездок. Жители юга все чаще выбирают горные и оздоровительные курорты в пределах региона: Адыгею, Архыз, Белокуриху и санатории Тюменской области. Туроператоры ожидают, что по итогам сезона Архыз покажет прирост в 15–20%, а спрос на санатории Тюменской области уже вырос на треть.

Однако рост спроса ограничен нехваткой номерного фонда. В Калининградской области, например, доступные отели закончились еще зимой — остались только апартаменты премиум-сегмента. На Кавминводах сохраняется хронический дефицит мест, а санатории Центральной России уже на 80% раскуплены. Все это влияет на цены: летние туры с заездом в июне–августе в среднем подорожали на 12–21% по сравнению с прошлым годом. По Краснодарскому краю средний чек составил 108–124 тыс. рублей, по Крыму — 101–112 тыс., по Дагестану — 115–119 тыс. рублей. Летний отдых в Калининграде стал самым дорогим — от 147 тыс. рублей за тур.

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