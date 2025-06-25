26 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники и памятные даты в России и мире 26 июня
- Всемирный день борьбы с наркотиками
Дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году, полное название — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он приурочен к историческому событию — 26 июня 1839 года у стен города Гуанчжоу чиновники и солдаты китайской империи Цин завершили сожжение более тысячи тонн конфискованного у английских торговцев опиума. Это стало одним из формальных поводов для начала Первой опиумной войны между Китаем и Великобританией. В современном мире главная цель сегодняшней даты — привлечь внимание к проблемам наркомании и незаконного оборота наркотиков.
- День врача-нарколога в России
В России к Всемирному дню борьбы с наркотиками приурочен профессиональный праздник — день врача-нарколога. Эти специалисты занимаются не только диагностикой и лечением алкогольной, наркотической и других видов зависимостей, но и реабилитацией и социальной адаптацией пациентов. В это день стоит поблагодарить тех, кто помогает людям победить один из самых тяжелых недугов современности.
- Международный день в поддержку жертв пыток
26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Согласно принципам международного права, пытки — это преступление. Они строго запрещены и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Этот запрет носит обязательный характер для всех членов международного сообщества независимо от того, ратифицировало ли государство международные договоры, прямо запрещающие пытки.
- Мусульманский новый год
В исламском лунном календаре, который сегодня используется в первую очередь для вычисления дат религиозных праздников, есть свой новый год. Он наступает в первый день месяца Мухаррам, который в 2025-м выпадает на 26 июня. В этот день наступает 1447-й год по Хиджре. Однако праздничным с религиозной точки зрения это событие не является. Верующие, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни по светскому — ведь в Коране ничего не сказано про такой праздник. Начало месяца Мухаррам принято проводить в молитвах, подводить итоги года и работать над исправлением своих недостатков.
- День рождения зубной щетки
В этот день в 1780 году английский предприниматель Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Его изобретение считается прототипом современных средств для чистки зубов и полости рта. Легенда гласит, что Эддис придумал ноу-хау, когда наблюдал за тем, как кто-то метет пол. Существовавшие тогда способы чистки зубов ему казались неэффективными. В то время люди использовали для этих целей матерчатую ткань с мелом, сажей или солью. Запущенное в серийное производство изделие представляло собой кость, с проделанными в ней отверстиями, через которые проходили пучки щетины, закрепленные клеем.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 июня в других странах
День вооруженных сил — Азербайджан. Профессиональный праздник служащих вооруженных сил Азербайджанской Республики и нерабочий день. Он приурочен к дате — 26 июня 1918 года, когда, согласно национальной историографии, произошло формирование армии независимого Азербайджана.
День независимости — Мадагаскар. 26 июня 1960 году была провозглашена независимость острова от французского колониального господства, продолжавшегося более 60 лет.
День Стича — США. Праздник посвящен персонажу диснеевского мультфильма «Лило и Стич», который вышел на экраны в 2002 году. По сюжету, маленькая гавайская девочка Лило подружилась с синим инопланетным существом, похожим на коалу, которое изначально называли «Эксперимент 626». Отсюда и дата праздника — 26 июня (в американской традиции порядковый номер месяца принято ставить перед числом).
Кадр из мультфильма «Лило и Стич»imdb.com
Церковные праздники 26 июня
- День памяти мученицы Акилины Старшей
Акилина жила в финикийском городе Библ территория современного Ливана во второй половине III века. Тогда правил император Диоклетиан, известный по гонениям на христиан. Уже в 12 лет Акилина убеждала своих подруг отречься от язычества. В итоге на нее донесли — за твердость в вере девочку подвергли пыткам, а после бросили на растерзание псам. Однако, как гласит предание, ангел исцелил мученицу, которая появилась перед царским наместником, восхваляя Бога. Мощи Акилины перенесли в Константинополь и сохранили в созданном в ее честь храме.
Народные праздники и приметы 26 июня
- Акулина Гречишница
Наши предки в этот день сеяли гречиху, варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. Считалось, что с 26 июня начинается настоящее лето и пора сева гречихи. День совпал с памятью мученицы Акилины, поэтому святую в народе прозвали Гречишницей. На Акулину воздерживались от питья молока. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим».
Приметы
Нельзя есть молочные продукты — навредишь здоровью.
Ночью видно много звезд — будет хороший урожай ягод и грибов.
Много мошкары — погода будет хорошей.
Какие исторические события произошли 26 июня
- 1896 год — в Новом Орлеане открылся первый в мире постоянно работающий кинотеатр.
- 1925 год — состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».
- 1954 год — в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция.
- 1977 год — в Индианаполисе состоялся последний концерт Элвиса Пресли.
- 1997 год — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».
Дни рождения и юбилеи 26 июня
- В 1879 году родилась Агриппина Ваганова — балерина и балетный педагог, чье имя сегодня носит знаменитая академия танца.
- В 1908 году родился Сальвадор Альенде — президент Чили, сторонник социализма, убитый в ходе военного переворота 1973 года.
- В 1927 году родился Владимир Мотыль — режиссер «Белого солнца пустыни» и «Звезды пленительного счастья».
Кто отмечает день рождения
- 81 год исполняется Геннадию Зюганову — лидеру партии КПРФ.
Геннадий ЗюгановПресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
- 62 года исполняется Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) — бизнесмену, бывшему владельцу компании ЮКОС, ныне эмигранту.
- 55 лет исполняется Полу Томасу Андерсону — режиссеру фильмов «Ночи в стиле буги» и «Магнолия.
- 53 года исполняется Пьеру Гарану — канадскому певцу, сыгравшему Квазимодо в оригинальном мюзикле «Нотр-Дам де Пари».
- 38 лет исполняется Самиру Насри — французскому футболисту.
- 32 года исполняется Ариане Гранде — американской певице.