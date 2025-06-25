26 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 июня в мире отмечают День борьбы с наркотиками, а в России — профессиональный праздник врачей-наркологов. У мусульман сегодня наступает новый, 1477-й год, однако праздновать его среди верующих не слишком принято. Бытовавшие среди славян народные приметы не советуют в этот день есть молочные продукты. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 26 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 26 июня

Всемирный день борьбы с наркотиками

Дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году, полное название — Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он приурочен к историческому событию — 26 июня 1839 года у стен города Гуанчжоу чиновники и солдаты китайской империи Цин завершили сожжение более тысячи тонн конфискованного у английских торговцев опиума. Это стало одним из формальных поводов для начала Первой опиумной войны между Китаем и Великобританией. В современном мире главная цель сегодняшней даты — привлечь внимание к проблемам наркомании и незаконного оборота наркотиков.

День врача-нарколога в России

В России к Всемирному дню борьбы с наркотиками приурочен профессиональный праздник — день врача-нарколога. Эти специалисты занимаются не только диагностикой и лечением алкогольной, наркотической и других видов зависимостей, но и реабилитацией и социальной адаптацией пациентов. В это день стоит поблагодарить тех, кто помогает людям победить один из самых тяжелых недугов современности.

Международный день в поддержку жертв пыток

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Согласно принципам международного права, пытки — это преступление. Они строго запрещены и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Этот запрет носит обязательный характер для всех членов международного сообщества независимо от того, ратифицировало ли государство международные договоры, прямо запрещающие пытки.

Мусульманский новый год

Мусульманский новый год 2025: когда он наступает и почему верующие его не празднуют Новый год в исламе начинается с месяца Мухаррам. Он знаменует момент переселения пророка Мухаммеда... 25 июня 12:53

В исламском лунном календаре, который сегодня используется в первую очередь для вычисления дат религиозных праздников, есть свой новый год. Он наступает в первый день месяца Мухаррам, который в 2025-м выпадает на 26 июня. В этот день наступает 1447-й год по Хиджре. Однако праздничным с религиозной точки зрения это событие не является. Верующие, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни по светскому — ведь в Коране ничего не сказано про такой праздник. Начало месяца Мухаррам принято проводить в молитвах, подводить итоги года и работать над исправлением своих недостатков.

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День рождения зубной щетки

В этот день в 1780 году английский предприниматель Уильям Эддис запустил первое в мире серийное производство зубных щеток. Его изобретение считается прототипом современных средств для чистки зубов и полости рта. Легенда гласит, что Эддис придумал ноу-хау, когда наблюдал за тем, как кто-то метет пол. Существовавшие тогда способы чистки зубов ему казались неэффективными. В то время люди использовали для этих целей матерчатую ткань с мелом, сажей или солью. Запущенное в серийное производство изделие представляло собой кость, с проделанными в ней отверстиями, через которые проходили пучки щетины, закрепленные клеем.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 июня в других странах

День вооруженных сил — Азербайджан. Профессиональный праздник служащих вооруженных сил Азербайджанской Республики и нерабочий день. Он приурочен к дате — 26 июня 1918 года, когда, согласно национальной историографии, произошло формирование армии независимого Азербайджана.

День независимости — Мадагаскар. 26 июня 1960 году была провозглашена независимость острова от французского колониального господства, продолжавшегося более 60 лет.

День Стича — США. Праздник посвящен персонажу диснеевского мультфильма «Лило и Стич», который вышел на экраны в 2002 году. По сюжету, маленькая гавайская девочка Лило подружилась с синим инопланетным существом, похожим на коалу, которое изначально называли «Эксперимент 626». Отсюда и дата праздника — 26 июня (в американской традиции порядковый номер месяца принято ставить перед числом).

close Кадр из мультфильма «Лило и Стич» imdb.com

Церковные праздники 26 июня

День памяти мученицы Акилины Старшей

Акилина жила в финикийском городе Библ территория современного Ливана во второй половине III века. Тогда правил император Диоклетиан, известный по гонениям на христиан. Уже в 12 лет Акилина убеждала своих подруг отречься от язычества. В итоге на нее донесли — за твердость в вере девочку подвергли пыткам, а после бросили на растерзание псам. Однако, как гласит предание, ангел исцелил мученицу, которая появилась перед царским наместником, восхваляя Бога. Мощи Акилины перенесли в Константинополь и сохранили в созданном в ее честь храме.

Народные праздники и приметы 26 июня

Акулина Гречишница

Наши предки в этот день сеяли гречиху, варили гречневую кашу и угощали ею нуждающихся. Считалось, что с 26 июня начинается настоящее лето и пора сева гречихи. День совпал с памятью мученицы Акилины, поэтому святую в народе прозвали Гречишницей. На Акулину воздерживались от питья молока. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим».

Приметы

Нельзя есть молочные продукты — навредишь здоровью.

Ночью видно много звезд — будет хороший урожай ягод и грибов.

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Много мошкары — погода будет хорошей.

Какие исторические события произошли 26 июня

1896 год — в Новом Орлеане открылся первый в мире постоянно работающий кинотеатр.

1925 год — состоялась премьера фильма Чарли Чаплина «Золотая лихорадка».

1954 год — в Обнинске запущена первая в мире атомная электростанция.

1977 год — в Индианаполисе состоялся последний концерт Элвиса Пресли.

1997 год — в Великобритании вышла первая книга о Гарри Поттере — «Гарри Поттер и философский камень».

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Дни рождения и юбилеи 26 июня

В 1879 году родилась Агриппина Ваганова — балерина и балетный педагог, чье имя сегодня носит знаменитая академия танца.

В 1908 году родился Сальвадор Альенде — президент Чили, сторонник социализма, убитый в ходе военного переворота 1973 года.

В 1927 году родился Владимир Мотыль — режиссер «Белого солнца пустыни» и «Звезды пленительного счастья».

Кто отмечает день рождения

81 год исполняется Геннадию Зюганову — лидеру партии КПРФ.

close Геннадий Зюганов Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

62 года исполняется Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иностранным агентом) — бизнесмену, бывшему владельцу компании ЮКОС, ныне эмигранту.

55 лет исполняется Полу Томасу Андерсону — режиссеру фильмов «Ночи в стиле буги» и «Магнолия.

53 года исполняется Пьеру Гарану — канадскому певцу, сыгравшему Квазимодо в оригинальном мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

38 лет исполняется Самиру Насри — французскому футболисту.