Мусульманский новый год 2025: когда он наступает и почему верующие его не празднуют

Новый год в исламе начинается с месяца Мухаррам. Он знаменует момент переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину, с которого мусульмане ведут свое летоисчисление. Однако в религиозном смысле этот день праздником не считается и не сопровождается торжествами. О том, когда в 2025 году наступит новый год по исламскому календарю Хиджра и какие обычаи и традиции с ним связаны, — в материале «Газеты.Ru».

Когда у мусульман наступает новый год

У мусульман новый год начинается с месяца Мухаррам — первого месяца исламского лунного календаря (Хиджры). В 2025 году первый день Мухаррама приходится на 26 июня по григорианскому календарю, верующие встретят 1447 год по Хиджреточная дата начала Мухаррама может незначительно отличаться в зависимости от астрономических наблюдений Луны в разных регионах.

В этот день мусульмане вспоминают переселение пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. Религиозные люди проводят это время в молитвах в мечетях, но не устраивают торжеств .

Как пояснил в беседе с «Газетой.Ru» доктор педагогических наук, профессор Сергей Оганесян, Новый год — это светский праздник, который не имеет отношения к какому-либо вероучению. В священном Коране ничего не сказано о том, что смену календарной даты надо как-то отмечать. Более того, это противоречит мусульманским правилам, ведь верующие должны отмечать только те праздники, которые предусмотрены религией.

«Один из аргументов противников этого праздника в исламе в том, что пророк Мухаммед ничего не говорил про Новый год», — сказал Оганесян.

Татарский просветитель, педагог и муфтий Ризаэтдин Фахретдин еще в начале XX века отмечал, что Новый год — это не мусульманский праздник. При этом он признавал, что в светских торжествах есть много воспитательных и этических моментов. Среди них — традиции дарить подарки, сбирать гостей, желать всего самого доброго родным и близким.

Летоисчисление в исламе — новый год по Хиджре

Мусульманское летоисчисление берет свое начало от Хиджры — событий, произошедших в 622 году н.э. по григорианскому календарю. Тогда пророк Мухаммед вместе с последователями переселился из города Мекки в Медину. Это стало начальной точкой для исламского календаря аналогично Рождеству Христову в христианстве, который также называют календарем Хиджры.

Согласно исламскому вероучению, проповедовавший в Мекке Мухаммед и его последователи начали подвергаться преследованию со стороны местной знати, многим представителям которой нравились не все аспекты новой веры. Когда гонения усилились и оставаться на прежнем месте стало опасно, было решено перебраться в город Ясриб, жители которого согласились принять проповедника и его сподвижников. Позже Ясриб получил название Медина — то есть «город пророка». Он стал центром Праведного халифата — исламского государства, возникшего после смерти Мухаммеда в 632 году.

Летоисчисление от Хиджры начали вести в 637 году при втором праведном халифе и ближайшем сподвижнике Мухаммеда Умаре ибн аль-Хаттабе. Он принял решение взять за отправную точку не сам день переселения, а 1-е число месяца Мухаррама, в котором оно произошло. Период до Хиджры стали называть джахилия, что в широком смысле означает доисламский период.

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Мухаррам считается одним из четырех священных месяцев, в которые Аллах запретил конфликты и войны, рассказал «Газете.Ru» доктор исторических наук, профессор Александр Черемин. В Коране много говорится о важности этого периода: принято приносить покаяние и посвящать себя служению богу. В первый день первого месяца едят в основном баранину — существует традиция готовить семь разных блюд из этого мяса.

В основном этот день не отмечается. В исламе этот день не считается какой-то праздничной датой. Александр Черемин профессор, доктор исторических наук

Что делают мусульмане в первый день нового года

Молитвы и чтение Корана

В день мусульманского нового года люди стремятся проводить больше времени в молитвах — как индивидуальных, так и коллективных в мечетях. Верующие читают Коран, уделяя внимание тем аятам, которые касаются Хиджры.

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Поминание Хиджры

Имамы и религиозные лидеры проводят проповеди, посвященные значению Хиджры. Это событие символизирует не только физическое перемещение, но и начало нового духовного этапа для исламской общины. В семьях могут рассказывать детям истории о Хиджре, чтобы передать знания младшему поколению.

Пост в Мухаррам

Несмотря на отсутствие предписания обязательного поста, некоторые мусульмане добровольно ограничивают себя в первый день Мухаррама и другие дни этого месяца, чтобы подчеркнуть стремление к благочестию. Верующие стараются избегать греховных действий и помогать окружающим.

Пророк Мухаммед называл Мухаррам «лучшим для соблюдения поста после месяца Рамадан». Другие его слова:

«Тому, кто постился один день в месяце Мухаррам, воздается как за 30 постов».

Пост ас-саум (от араб. «сама». — поститься) — один из ключевых предписаний в исламе. Он предполагает полное воздержание от приема пищи, воды и любых напитков, курения табака, купания, вдыхания благовоний, развлечений и половой близости в светлое время суток. Пост направлен на отказ от всего, что может помешать сосредоточиться на духовном.

Когда наступает ночь, ограничения на еду и питье снимаются, однако мусульманам рекомендуется избегать излишеств и чревоугодия. Ас-саум — это не только воздержание от пищи и напитков, но и время для духовного роста, укрепления веры и самоконтроля. Пост помогает воспитывать терпение, смирение и сострадание к нуждающимся. Мусульмане укрепляют веру и связь с общиной через совместные молитвы и ифтар — вечерний коллективный прием пищи после захода солнца. Возможность соблюдения поста считается честью для приверженцев ислама и важной составляющей духовной жизни.

Как мусульмане в разных странах отмечают Новый год

Мусульмане, в том числе те, кто проживает в христианских странах, как правило, не отмечают Новый год ни по исламскому календарю, ни светскому. Празднование в ночь на 1 января по григорианскому календарю, введенному папой-католиком, может рассматриваться как нарушение религиозных принципов.

В некоторых мусульманских странах, например в Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Индонезии, начало нового года по Хиджре — государственный праздник, в честь которого положен дополнительный выходной. Однако традиции пышных торжеств и народных гуляний там нет.

В ряде постсоветских мусульманских стран, где традиция празднования светского Нового года сохранилась с советских времен, наблюдается тенденция замещения этого праздника Наврузом, который отмечают 21 марта.

Навруз в 2025 году: история и традиции праздника, как его отмечают в разных странах Навруз — это праздник обновления, весеннего пробуждения природы и начала нового года для многих... 10 марта 15:52

Он символизирует наступление весны и обновление природы, его истоки — в древних персидских и тюркских традициях. Навруз не связан с исламом, но имеет культурное и историческое значение для многих мусульманских народов Центральной Азии и Кавказа, так как выглядит более аутентичной и соответствующей местным традициям альтернативой празднованию Нового года 1 января.