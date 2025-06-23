24 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 июня в России отмечают День Парада Победы 1945 года — с момента исторического события прошло ровно 80 лет. Шотландцы вспоминают победу над англичанами в историческом сражении 1314 года, а в Чувашии сегодня выходной по поводу Дня республики. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 24 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники и памятные даты в России и мире 24 июня

День Парада Победы 1945 года

80 лет назад по Красной площади прошел Парад Победы, в котором участвовали 35 325 бойцов и командиров Красной армии и Военно-морского флота. Шествие поставило финальную точку в войне Советского Союза против гитлеровской Германии. Символом окончательной победы СССР в Великой Отечественной войне стали 200 знамен поверженных дивизий нацистов, брошенные к подножью мавзолея. Командовал Парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков. На Красной площади в тот день были представлены 1850 единиц боевой техники. В параде, длившемся 122 минуты, приняли участие 24 маршала, 249 генералов, 2536 офицеров, 31 116 сержантов и красноармейцев. Кроме наземной, предполагалась авиационная программа парада, после чего также планировалось провести гражданскую часть торжества, в ходе которой по Красной площади вслед за военными должны были пройти передовики трудовых коллективов Москвы. Однако эти мероприятия пришлось отменить из-за дождливой погоды 24 июня в столице.

close Парад Победы в Москве на Красной площади, 24 июня 1945 года. Принимает парад заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Жуков Евгений Халдей/РИА Новости

День Республики Чувашия

24 июня 1920 года была образована Чувашская автономная область из территорий, ранее входивших в состав Симбирской и Казанской губерний. Эта дата считается днем рождения республики. Для региона праздник также является официальным выходным днем, так что жители Чувашии могут посетить торжественные мероприятия и народные гуляния, проводимые по этому поводу не только в местной столице, городе Чебоксары, но и в других городах и населенных пунктах республики. Среди торжеств следует выделить фестивали чувашской культуры, выставки народных промыслов и ремесел, концерты фольклорных коллективов, театрализованные представления, а также ярмарки, где продают традиционные блюда чувашской кухни.

Международный день женщин-дипломатов

Цель этого учрежденного ООН праздника — поддержать политическую активность женщин в выстраивании диалога между странами на международной арене. Сегодня они активно участвуют в решении глобальных проблем: от защиты окружающей среды до укрепления мировой безопасности. Женщины-дипломаты не только отстаивают интересы своих государств — они демонстрируют, что дипломатия больше не является уделом мужчин из высших слоев общества, а формируется разнообразными голосами, выступающими за справедливость, равенство и открытость.

Международный день феи

Торжество посвящено сказочному персонажу родом из кельтского и германского фольклора с крыльями и магическими способностями. Несмотря на свой крошечный рост, они оказывают значительное влияние на жизнь персонажей многих сказочных повествований. Феи встречаются в «Золушке», «Спящей красавице», в рассказах про Питера Пэна, а еще в поэтических произведениях. Например, поэт-символист Серебряного века Константин Бальмонт написал для своей дочери целый сборник под названием «Фейные сказки», в котором воспеваются красоты сказочного мира. В этот день поклонники легенд и мифов собираются вместе, надевают игрушечные крылья и развлекают себя, изображая фей из древних сказаний.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 июня в других странах

День независимости — Шотландия. Дата выбрана в честь победы шотландского короля Роберта Брюса над армией английского короля Эдуарда II 24 июня 1314 года в битве при Баннокберне. Несмотря на то, что страна в дальнейшем покорилась Британской империи и до сих пор является частью Великобритании, шотландцы чтут эту знаменательную для своей истории дату. В этот день на улицах городов Шотландии ставят представления на тему борьбы за независимость от англичан, всюду выступают жонглеры с факелами, глотатели шпаг, мимы и певцы, играют оркестры с обязательной волынкой.

Инти Райми (праздник Солнца) — Перу. Ежегодное празднование в Перу, связанное с традиционной религиозной церемонией империи инков в честь бога Инти, самого почитаемого божества в религии древнейшего индейского народа. Праздник отмечается в Андах как начало Нового года, проходит в период зимнего солнцестояния. Церемония встречи Солнца и поклонения ему проводится в столице инков Куско и в древней крепости Саксайуамане. Во времена процветания инкской империи это было грандиозное событие, сопровождавшееся жертвоприношениями, танцами, музыкой и ритуальными шествиями.

close Праздник Солнца в Перу Peter Giovannini/Global Look Press

Религиозные праздники 24 июня

День памяти святых апостолов Варфоломея и Варнавы

Святой апостол Варфоломей, один из 12 апостолов, был родом из Каны Галилейской (ныне поселение в Израиле). Проповедовал евангельское учение в Сирии и Малой Азии. Также посетил Армению, где сотворил много чудес и исцелил дочь царя Полимия. В благодарность царь послал апостолу дары, но тот отказался принять их. Из-за происков языческих жрецов Астиаг, брат армянского царя, приказал схватить апостола и подвергнуть мучительной смерти. С Варфоломея содрали кожу и отсекли голову. Верующие позаботились о погребении останков святого, которые позже были перенесены в надежное место. Сейчас мощи апостола находятся в Риме, в базилике на острове Тиберина.

Святой апостол Варнава родился на острове Кипр в семье богатых евреев и получил имя Иосиф. Был одним из первых иудеев, принявших христианство. Иисус избрал его в числе семидесяти учеников (последователи Христа, кроме двенадцати апостолов, проповедовавшие его учение в I веке) и Иосиф получил второе имя – Варнава, что по-еврейски значит «сын утешения». Вместе со святым апостолом Павлом Варнава долгое время проповедовал Евангелие в Малой Азии, затем вернулся на Кипр. По преданию, он погиб мученической смертью в Саламине (один из наиболее крупных городов Кипра). Его убили иудеи, недовольные его христианской проповедью. На месте его погребения были явлены многочисленные знамения. Больные, по легенде, получали здесь полное исцеление от своих недугов, возвращаясь домой здоровыми. Место погребения святого стали называть «Местом здравия».

Народные праздники и приметы 24 июня

Варнава Земляничник

Название связано с тем, что к концу июня, когда отмечали память апостола Варнавы, поспевала земляника, по этой причине наши предки стали считать святого покровителем лесной ягоды. Считается, что в этот день нельзя рвать траву и собирать цветы. 24 июня нельзя ругаться, так как ссора между супругами может привести к разладу в отношениях. Также на Варнаву не стоит начинать что-то новое и менять свою внешность кардинальным образом.

Приметы

Не следует звенеть монетами в карманах, чтобы не привлечь финансовые трудности.

Если собрать в этот день травы на засушку, от них не будет пользы — один только вред.

Если начать 24 июня что-то новое или затеять переезд, все обернется неприятностями.

Какие исторические события произошли 24 июня

1497 год — мореплаватель Джон Кабот открыл Канаду.

1812 год — французская армия Наполеона напала на Российскую империю.

1899 год — на Кольском полуострове основан город-порт Полярный.

1901 год — в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника Пабло Пикассо.

1930 год — впервые в мире для обнаружения самолетов применен радар.

1932 год — открыт аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

close Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

1945 год — на Красной площади прошел Парад Победы.

1959 год — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

1990 год — на стадионе Лужники состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино».

2016 год — исполнитель Стивен Тайлер заявил о прекращении деятельности Aerosmith во время интервью на радиошоу Говарда Стерна.

close Стивен Тайлер Mario Anzuoni/Reuters

Дни рождения и юбилеи 24 июня

В 1881 году родился Григорий Котовский — командир Красной Армии.

В 1908 году родилась Марина Ладынина — народная артистка СССР, лауреат пяти Сталинских премий.

В 1912 году родился Сергей Филиппов — народный артист РСФСР.

В 1930 году родился Клод Шаброль — французский кинорежиссер.

В 1936 году родился Роберт Дауни — американский актер и режиссер, отец актера Роберта Дауни-младшего.

Кто отмечает день рождения

49 лет исполняется Лене Перовой — российской певице, экс-солистке группы «Лицей».

38 лет исполняется Лионелю Месси — одному из самых знаменитых футболистов современности.

35 лет исполняется Анне Асти — украинской и российской певице.