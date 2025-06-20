Минимальный срок за похищение бесценных книг: умер вор, обокравший библиотеку в России

В Израиле умер вор Кибири, похитивший из библиотеки в РФ книги на сумму $139 млн

В Израиле умер книжный вор Давид Кибири. Он вместе с подельниками вынес из петербургской библиотеки книги стоимостью около 11 млрд рублей. Сотрудникам правоохранительных органов случайно удалось вернуть манускрипты, а злоумышленники практически вышли сухими из воды. Кибири приговорили только к шести месяцам заключения. Подробности этой кражи — в материале «Газеты.Ru».

В Израиле скончался Давид Кибири — он похитил из Российской национальной библиотеки (РНБ) в Санкт-Петербурге манускрипты стоимостью $139 млн (по нынешнему курсу около 11 млрд рублей). О смерти мужчины в соцсетях сообщил его сын Амир.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Давида Кибири, покойного нашего отца, деда, брата и дорогого члена семьи», — сказано в сообщении.

Семья намерена похоронить Кибири на кладбище Яркон в пригороде Тель-Авива.

Сейчас Амир Гросс Кабири занимает пост президента Центра изобразительных искусств имени М. Т. Абрахама и основателя крупного промышленного холдинга M. T. Abraham Group.

Кража манускриптов

Ночью на 11 декабря 1994 года Цион Леви и Давид Кибири вошли во двор РНБ. Они принесли с собой кусачки, которыми сломали железную дверь ворот, а затем через форточку (именно там не было датчика сигнализации) залезли в библиотеку. В трех спортивных сумках и чемодане злоумышленники вынесли множество книг, в том числе древние еврейские манускрипты, рукописи эпохи Средневековья и старинные списки с миниатюрами, найденные во время раскопок в Азии.

Воры планировали продать их на американском аукционе. Кража заняла у них около получаса, потенциально они могли получить за украденное до $300 млн.

Российские следователи выяснили, что в преступлении также принимали участие юрист Дмитрий Якубовский, его брат Станислав, бывшие сотрудники библиотеки Виктор Лебедев и его жена. Последние на момент совершения кражи уже жили в Израиле.

Зимой 1994 года библиотеку ремонтировали, для чего снимали датчики сигнализации. Затем их установили на все окна, кроме одного, про которое якобы забыли. В то время библиотеки с ценными экземплярами охраняли плохо, сотрудники, которые знали местоположение и стоимость экспонатов, получали катастрофически мало, поэтому их легко было подкупить.

Злоумышленники не оставили следов, дело грозило остаться нераскрытым. Однако собственники квартиры в Купчино случайно обнаружили у своих арендаторов сумки с украденными рукописями. Они сразу сообщили об этом в ФСБ. Сотрудники вышли на Якубовского, который был близок к окружению тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Выяснилось, что юрист должен был переправить манускрипты за границу. Бывший библиотекарь Лебедев рассказал ему, где что хранится и какое окно осталось без сигнализации. Бизнесмен Владимир Файнберг разговаривал с неким заказчиком, чье имя не называется, который должен был купить украденное.

Все книги вернули в библиотеку.

Поскольку большинство фигурантов имели израильский паспорт, судебный процесс проходил в Израиле. Суд посчитал, что полноценно расследовать данное дело будет дорого, поэтому злоумышленникам дали минимальные сроки. Так, Кабири провел в тюрьме всего шесть месяцев, его также обязали заплатить штраф в размере $13 тыс. Якубовский уехал из России в Швейцарию, а Лебедев и Файнбер купили недвижимость на берегу Средиземного моря.

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В России, в 90-е годы подобные преступления не были редкостью. Заказчики таких похищений обычно жили за границей. Там они не могли осуществлять задуманное из-за хорошей охраны музеев и библиотек, в России же с этим было проще, что открывало дорогу злоумышленникам.