«Достал нож и стал резать». Как банда «Близнецов» годами уходила от правосудия?

Оренбургский суд оставил без изменений приговор банде «Близнецы» и ее главарю Кутнию

Банда «Близнецы» годами продвигала в Оренбуржье криминальную культуру и вымогала деньги у бизнесменов. Лидер ОПГ называл себя Царь Богов и требовал абсолютного подчинения. В итоге рэкетиры получили реальные сроки. Теперь «царь» отправится в колонию. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Перстни, мачете, воровские звезды

В элитном поселке Ростоши в пригороде Оренбурга в глаза сразу бросается высокий кирпичный забор, который украшают воровские звезды. На территории два дома — один для хозяина, второй — для его приближенных. Оперативники нагрянули сюда в 2021 году.

О том, что владелец особняка мнит себя особенной фигурой, говорит и внутреннее убранство. При обыске сотрудники обнаружили картину, на которой мужчина изображен в мехах, золоте и с короной на голове.

В столовой красовался трон из резного дерева, обитый кожей, с золотыми львами на подлокотниках и двуглавым орлом.

close Имущество лидера банды «Близнецов» Виктора Кутния УМВД России по Оренбургской области

Здесь же стояло чучело медведя с автоматом Калашникова — такие композиции часто изготавливают умельцы в колониях.

Кроме того, в доме нашли мачете и множество украшений — золотые перстни с камнями, медальон в виде компаса и цепь с крестом.

close Имущество ОПГ «Близнецы», изъятое во время обыска УМВД России по Оренбургской области

Общий антураж поддерживал и торт, который имениннику, очевидно, вручили приближенные — на нем слепили огромную голову тигра, а у основания выложили пистолет, игральные кости, карты со следами крови, четки и пачки долларов из мастики.

Все изъятое в доме стало вещественными доказательствами по делу оренбургской банды «Близнецы». Основал ее Виктор Кутний.

За шайкой, которая держала в страхе местных жителей, силовики охотились с 2012 года.

«10 выстрелов в голову»

Площадь у железнодорожной станции Оренбург — стандартное место сбора таксистов, но летом 2012 года многие стали объезжать прибыльную точку стороной.

Группа крепких мужчин, который называли себя «Близнецы», решила подмять под себя бизнес, обложив таксистов данью. «Налог» зависел от доходности маршрута. Тех, кто не принимал новые порядки, банда убеждала кулаками и оружием.

В сентябре 2012-го четверо бандитов напали на мужчину, который выступил против их произвола, отстаивая права таксистов. Злоумышленники подкараулили жертву у кафе «Фишка».

«Его жестоко избили, нанесли ножевое ранение в живот и произвели не менее 10 выстрелов в голову из двух травматических пистолетов. Молодой человек остался жив только лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи», — рассказывали в региональном управлении Следственного комитета.

Оперативники установили, что в ОПГ входили восемь человек в возрасте от 21 до 53 лет. Как объяснил источник «Газеты.Ru» в правоохранительных органах, настоящих близнецов в ней не было, а название — лишь символ единства.

close Задержание участников банды «Близнецов», август 2021 года УМВД России по Оренбургской области

В группировке царила жесткая дисциплина, все роли распределял лидер 32-летний Виктор Кутний. Нападения готовились лично по его указу. Так, одного из местных жителей банда избила лишь за неосторожные слова в адрес главаря.

Всего жертвами преступников только за три неполных месяца 2012 года стали двадцать пять человек. Бандиты похитили у них больше 300 тысяч рублей.

Против «Близнецов» завели дело по пункту «а» части 3 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), пункту «а» части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»), части 3 статьи 30, пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

Первый суд над преступниками состоялся в 2015 году. Пятерых участников банды приговорили к срокам от 3 до 14 лет, еще двое получили по 2 года ограничения свободы, но были отпущены из зала суда — от наказания их освободили в связи с истечением сроков давности.

Сам Кутний тоже избежал тюрьмы — его признали невменяемым и направили на принудительное лечение. Но, как оказалось, это было только начало его криминальной карьеры.

close Лидер оренбургской банды «Близнецы» Виктор Кутний УМВД России по Оренбургской области

«Противовес старым уркам»

В 2019 году Кутний оказался на свободе и сразу взялся за старое — создал банду для вымогательств. Действовали злоумышленники по классической схеме «трикато» — искусственно создавали проблемы бизнесменам, а потом сами же их решали, получая вознаграждение. За отказ платить угрожали жертвам и избивали их.

«Первый раз, когда ребята приехали, я сразу отдал деньги без разговоров. Во второй раз, когда требовали уже 300 тысяч, мне дали пару лещей. Месяца через два снова приехали совсем другие люди, представились также «Близнецы», сумма уже была названа — миллион»,

— рассказывал журналистам один из потерпевших. Беседовать со СМИ он согласился, лишь натянув на голову балаклаву.

Группировка считала себя не просто мелкими рэкетирами, а королями Оренбуржья.

«Виктор и его брат Сергей стали собирать вокруг себя спортсменов, объединяя вокруг себя идеей, что они — противовес старым уркам. Он [Виктор Кутний] ставил себя выше воров в законе и всегда говорил, что на него нет управы», — вспоминал сотрудник управления угрозыска УМВД России по Оренбургской области.

Большую часть «близнецов», в том числе главаря, оперативники задержали уже к 2021 году.

В ходе расследования установили, что Кутний был не просто лидером, но и кумиром своих подчиненных. Именовать себя он велел Царь Богов.

close Имущество лидера банды «Близнецов» Виктора Кутния УМВД России по Оренбургской области

По воспоминаниям членов ОПГ, самым верным приспешникам Виктор вручал особые подарки — перстни с изображением паука. Одним из тех, кто заслужил такую почесть, был Илья Годяев — телохранитель и правая рука Кутния, ранее судимый за убийство полицейского.

«Многие в городе подражали этому, делали подобные печатки и говорили, что это подарил Витя», — рассказывал Годяев после ареста.

На каждом перстне, который изъяли оперативники, была своя гравировка с внутренней стороны — у кого-то скрипичный ключ, у кого-то боксерские перчатки.

При этом, как признался другой участник банды, от милости до негодования босса был всего один шаг.

«Ему были интересны только его деньги и величие. «Я в этом мире, чтобы донести до вас, людишек, как правильно жить». На моих глазах он забил человека, достал нож и стал резать», — вспоминал один из задержанных бандитов.

По данным МВД, от рук «Близнецов» пострадали по меньшей мере 10 человек, а сумма ущерба превысила 4,2 млн рублей.

В 2024 году банде вынесли приговор — за разбои, грабежи, кражи и мошенничества рэкетиры получили от 1 года 6 месяцев до 16 лет колонии. Максимальное наказание досталось Царю Богов.

Сами преступники с приговором не согласились и подали апелляционную жалобу. В понедельник, 9 июня 2025 года, суд отклонил ее. Приговор вступил в законную силу.