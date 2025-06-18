Соратника Стрелкова задержали после видео с Соловьевым: военкора обвинили в дезертирстве

В Москве задержали сторонника Стрелкова — военкора Полынкова. Его обвиняют в самовольном оставлении места службы. При этом сам Полынков утверждает, что задержание связано с его постом про журналиста Соловьева, который в архивном видео говорит о своем желании поехать в Израиль в случае возникновения там боевых действий. СМИ пишут, что Полынков создал мошеннический волонтерский проект.

В Москве утром 18 июня задержали военного корреспондента, автора Telegram-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова, пишет Baza.

Адвокат мужчины Александр Молохов рассказал Telegram-каналу, что задержание производили сотрудники военной полиции. Сейчас Полынков находится в военно-следственном отделе СКР на Спартаковской улице.

«Михаил Полынков задержан сегодня оперативными сотрудниками ФСБ и препровожден в 517-й Военно-следственный отдел СК РФ, к нему выехал адвокат, о сути предъявленных обвинений защите пока ничего не известно», — сказал Молохов РБК.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах передал, что Полынкова задержали за самовольное оставление части или места службы. По данным РЕН ТВ, военкор служил, но 1 декабря 2023 года самовольно ушел из части. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«В отношении задержанного Михаила Полынкова ранее возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 337 УК РФ («самовольное оставление части или места службы»). Он находится в федеральном розыске»,

— сказал источник ТАСС.

Полынков у себя в Telegram-канале также намекнул, что его задержание связано в публикацией видео с высказыванием телеведущего Владимира Соловьева.

«Походу, крайняя публикация тоже дошла до адресата. В прошлый раз после этой публикации Владимир Рудольфыча не только несколько месяцев поносило в мой адрес, но и по адресам, где я раньше жил, начала приезжать военная полиция. Сегодня меня задержали. Жду адвоката. Ну, а вы ожидайте видео на «Соловьев лайф», — написал Полынков (пунктуация и орфография автора сохранена – «Газета.Ru»).

Вечером 17 июня военкор опубликовал кусок архивной программы Соловьева, где телеведущий утверждал, что поехал бы, как еврей, защищать Израиль, если бы в стране началась война. При этом Полынков добавил и кусок из недавней программы Соловьева, где ведущий интересуется, почему атаковали Иран.

Помимо журналистики, Полынков занимается общественной деятельностью. Он заместитель председателя «Русского движения Стрелкова» и член ЦИК политической партии КПРС «Русская Весна». Его позывной — Хрусталик.

Поиск пропавших

Источник РЕН ТВ утверждает, что Полынков создал мошеннический волонтерский проект. В своем Telegram-канале он якобы обратился к родственникам пропавших без вести участников СВО, попросил передать ему данные людей для их последующего поиска. После этого появился список с личными данными более 250 военнослужащих, которые якобы используют в мошеннических целях.

Источник утверждает, что Полынков собирает деньги для своего волонтерского проекта, но при этом публично о своих расходах не отчитывается. Более того, он публикует ролики, которые якобы дискредитируют ВС РФ, а затем их используют украинские СМИ.

«Нет сомнений, что это новая попытка давления напрямую связана с деятельностью Михаила Владимировича по поиску пропавших без вести военнослужащих, которая крайне претит ряду власть предержащих и обслуживающего их медийного персонала. Жена Ольга и адвокаты уже выехали к Михаилу. Требуем немедленного освобождения Михаила Полынкова и вмешательства ВСО и органов военной прокуратуры для прекращения данного незаконного действа», — сказано в заявлении «Русского движения Стрелкова», опубликованного в Telegram-канале.

Стрелков и его движение

Российский военный и блогер Игорь Стрелков в 2014 году отправился в ДНР для участия в военных действиях. Там он собрал группу добровольцев. Они объявили Стрелкова руководителем народного ополчения и возложили на него руководство блокпостами. После объявления суверенитета ДНР Стрелков стал командующим вооруженными силами, а затем и министром обороны, но вскоре ушел в отставку, по его словам, не по своему желанию. В 2022 году он стал добровольцем, однако вскоре его отправили в Москву.

Суд Гааги признал Стрелкова виновным в крушении самолета Boeing 777, его приговорили к пожизненному заключению. В России же его обвинили в призывах в экстремизме в интернете за два поста в его Telegram-канале. Стрелкова приговорили к четырем годам колонии. Он пожелал отправиться на СВО, но получил отказ.

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«Русское движение Стрелкова» — это объединение его сторонников. Оно появилось после взятия бывшего военного под стражу. Сторонники хотят реабилитировать Стрелкова и снять все обвинения с него. Также они занимаются поддержкой участников СВО, выступают за проведение военной реформы. Лидером движения избрали самого Стерлкова.

В мае 2024 года к членам организации в Тульской области пришли сотрудники ФСБ. Об этом в том числе писал Полынков. Он утверждает, что спецслужбы увидели связь между членами «Русского движения Стрелкова» и «Русского добровольного корпуса» (воюют на стороне ВСУ). Силовики общались с отцом Полынкова, но его задерживать не стали. Некоторые другие участники движения все же побывали в участке.