«Квартира в обмен на ребенка»: у семьи пропавшей студентки Цомартовой требуют деньги за данные о ней

19 января портал 161.RU сообщил, что пропавшая год назад в Дагестане студентка Анна Цомартова вышла на связь с командой правозащитников «Кризисная группа СК SOS» (организация включена Минюстом в список иноагентов). По данным портала, выяснить это удалось администратору Telegram-канала «Анна Цомартова», который занимается поисками девушки.
Администратор по имени Надежда, как пишет 161.RU, связалась с координатором «Кризисной группы СК SOS» после того, как увидела сообщение отца пропавшей дагестанки Заиры. Мужчина заявлял, что правозащитники знают местонахождение его дочери. Так Надежда узнала, что Анна якобы связывалась с организацией.
«Я обратилась к ним и спросила, все ли их подопечные снимаются с розыска или есть те, кто пропадает и числятся как без вести пропавшие.
Мне ответила девушка-координатор в личных сообщениях, чтобы уточнить, почему я задаю такой вопрос, и потом сообщила, что да, Анна, действительно, вышла с ними на связь», — рассказала администратор канала.
Судя по переписке, которую опубликовал портал, представившаяся координатором женщина пообещала предоставить информацию об Анне, но также заявила, что рискует работой, и спросила, как семья пропавшей может «это компенсировать». В ответ Надежда уточнила, что за достоверную информацию готова заплатить 5 млн руб.
«Каждый ответ стоит денег. Отнеситесь с пониманием», — написала ее собеседница.
После этого Надежда уточнила, что не будет «платить за воздух», и попросила сначала сообщить хоть что-то или показать фотографию. Тогда предполагаемый координатор рассказала, что от Анны был запрос на эвакуацию, так как ее якобы преследовали некие люди.
По данным SHOT, она также сообщила родственникам девушки, что та сейчас находится в Грузии. Более подробную информацию и фотографии студентки, как пишет Telegram-канал, пообещали передать уже за деньги. При этом отец Цомартовой не верит, что его дочь могла сама направить запрос и покинуть Россию.
«Квартира в обмен на ребенка»
Как сообщила «Газете.Ru» мать Анны Цомартовой Диана, семья девушки уже передала в Следственный комитет информацию о якобы выходе дочери на связь с представителями СK SOS.
Мать пропавшей также рассказала, что женщина, связавшаяся с администратором канала о поисках, попросила деньги за информацию о Цомартовой, а получив отказ, удалила переписку.
«Когда Надежда сообщила, что она не будет платить деньги, они заблокировали ее и изъяли сообщения, но Надежда изначально готовилась к такому повороту событий — пока они общались, она скринила сообщения. Я скриншоты и полный текст сообщений уже передала следователю, который занимается расследованием», — отметила Диана Цомартова.
Она также заявила, что готова была заплатить вознаграждение за любую информацию о местонахождении дочери. По словам Дианы Цомартовой, ради этого сейчас семья продает квартиру.
«Нам уже, наверное, тысяча [человек] говорили, что знают, где [находится Анна]. Но мы не миллиардеры,
мы тоже квартиру продаем, чтобы узнать, где находится наш ребенок. У нас это единственная возможность обмен совершить. Наша квартира фактически в обмен на нашего ребенка», — пояснила мать пропавшей.
Ничего неизвестно
В «Кризисной группе СК SOS» при этом заявили, что Анна Цомартова никогда не выходила с ними на связь, не обращалась к правозащитникам ни с какими просьбами и не была их подзащитной.
«Нам ничего неизвестно о местоположении девушки или ее судьбе. Никто из координаторов или сотрудников СК SOS не общался с родственниками Цомартовой или представителем Telegram-канала, [который занимается ее поисками]», — сообщили в организации.
В СК SOS также уточнили, что не торгуют информацией о своих подзащитных.
Студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова в дагестанский Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.