«Квартира в обмен на ребенка»: у семьи пропавшей студентки Цомартовой требуют деньги за данные о ней

19 января СМИ сообщили, что пропавшая год назад в Дагестане Анна Цомартова якобы вышла на связь. Об этом администратору канала, который занимается поисками девушки, заявила якобы координатор правозащитной организации, получившей запрос Цомартовой «об эвакуации». За более подробную информацию и фотографии координатор потребовала деньги, а получив отказ, удалила переписку. Мать Цомартовой Диана сообщила «Газете.Ru», что уже передала эту информацию в СК.

19 января портал 161.RU сообщил, что пропавшая год назад в Дагестане студентка Анна Цомартова вышла на связь с командой правозащитников «Кризисная группа СК SOS» (организация включена Минюстом в список иноагентов). По данным портала, выяснить это удалось администратору Telegram-канала «Анна Цомартова», который занимается поисками девушки.

Администратор по имени Надежда, как пишет 161.RU, связалась с координатором «Кризисной группы СК SOS» после того, как увидела сообщение отца пропавшей дагестанки Заиры. Мужчина заявлял, что правозащитники знают местонахождение его дочери. Так Надежда узнала, что Анна якобы связывалась с организацией.

«Я обратилась к ним и спросила, все ли их подопечные снимаются с розыска или есть те, кто пропадает и числятся как без вести пропавшие.

Мне ответила девушка-координатор в личных сообщениях, чтобы уточнить, почему я задаю такой вопрос, и потом сообщила, что да, Анна, действительно, вышла с ними на связь», — рассказала администратор канала.

Судя по переписке, которую опубликовал портал, представившаяся координатором женщина пообещала предоставить информацию об Анне, но также заявила, что рискует работой, и спросила, как семья пропавшей может «это компенсировать» . В ответ Надежда уточнила, что за достоверную информацию готова заплатить 5 млн руб.

«Каждый ответ стоит денег. Отнеситесь с пониманием», — написала ее собеседница.

После этого Надежда уточнила, что не будет «платить за воздух», и попросила сначала сообщить хоть что-то или показать фотографию. Тогда предполагаемый координатор рассказала, что от Анны был запрос на эвакуацию, так как ее якобы преследовали некие люди .

По данным SHOT, она также сообщила родственникам девушки, что та сейчас находится в Грузии. Более подробную информацию и фотографии студентки, как пишет Telegram-канал, пообещали передать уже за деньги. При этом отец Цомартовой не верит, что его дочь могла сама направить запрос и покинуть Россию.

«Квартира в обмен на ребенка»

Как сообщила «Газете.Ru» мать Анны Цомартовой Диана, семья девушки уже передала в Следственный комитет информацию о якобы выходе дочери на связь с представителями СK SOS.

Мать пропавшей также рассказала, что женщина, связавшаяся с администратором канала о поисках, попросила деньги за информацию о Цомартовой, а получив отказ, удалила переписку.

« Когда Надежда сообщила, что она не будет платить деньги, они заблокировали ее и изъяли сообщения , но Надежда изначально готовилась к такому повороту событий — пока они общались, она скринила сообщения. Я скриншоты и полный текст сообщений уже передала следователю, который занимается расследованием», — отметила Диана Цомартова.

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Она также заявила, что готова была заплатить вознаграждение за любую информацию о местонахождении дочери. По словам Дианы Цомартовой, ради этого сейчас семья продает квартиру.

«Нам уже, наверное, тысяча [человек] говорили, что знают, где [находится Анна]. Но мы не миллиардеры,

мы тоже квартиру продаем, чтобы узнать, где находится наш ребенок. У нас это единственная возможность обмен совершить. Наша квартира фактически в обмен на нашего ребенка», — пояснила мать пропавшей.

Ничего неизвестно

В «Кризисной группе СК SOS» при этом заявили, что Анна Цомартова никогда не выходила с ними на связь, не обращалась к правозащитникам ни с какими просьбами и не была их подзащитной .

«Нам ничего неизвестно о местоположении девушки или ее судьбе. Никто из координаторов или сотрудников СК SOS не общался с родственниками Цомартовой или представителем Telegram-канала, [который занимается ее поисками]», — сообщили в организации.

В СК SOS также уточнили, что не торгуют информацией о своих подзащитных.

Студентка юридического вуза Ростова-на-Дону Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года. Она приехала из Ростова в дагестанский Каспийск на соревнования по тайскому боксу, но проиграла их. СМИ сообщали, что девушка сильно расстроилась и ушла из спорткомплекса, оставив там мобильный телефон.