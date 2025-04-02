Пугачева выпустила две песни о войне. Теперь ее требуют проверить на дискредитацию армии

Народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила две новые песни под названиями «Мама» и «Поцелуи войны». В композиции «Мама» представлен диалог женщины и ее сына-солдата, погибшего на фронте. После публикации песен активист Виталий Бородин, известный своими жалобами на российских звезд, призвал Генпрокуратуру проверить Пугачеву на предмет дискредитации ВС РФ.

Артистка Алла Пугачева выпустила две новые песни: «Мама» и «Поцелуи войны», после чего активисты потребовали проверить тексты на дискредитацию ВС РФ. Композиции опубликованы на официальном YouTube-канале певицы. Музыку к песням написал композитор Андрей Мисин.

Пугачева самостоятельно написала текст песни «Мама». Это диалог матери и сына, который погиб на войне. Героиня оплакивает своего ребенка и говорит, что не может без него жить. На это сын отвечает:

Мам, для тебя я живой, <...>

Буду всегда я с тобой.

Я проклинаю тот бой, мам,

Что разлучил нас с тобой.

Мать же говорит, что ее попутали бесы, из-за чего она отпустила сына в смертельный бой. Теперь он ей снится каждую ночь.

Слова к песне «Поцелуй войны» написал поэт Андрей Ордынец. По данным «Фонтанки», композиция посвящена наступлению советских войск во время Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 году, противником была финская армия:

Кого любит война,

Тех целует она,

Или миной стальной,

Или пулей шальной.

От волны, от взрывной

Не спастись глубиной.

Также в тексте лирический герой задает вопрос о том, почему его сослуживец не рад, ведь они же выжили в битве. Им теперь не страшны «поцелуи волны» (ранения).

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, получивший известность благодаря многочисленным жалобам на российских артистов, призвал специалистов из МВД или министерства юстиции проверить текст композиции «Мама». По его мнению, песня дискредитирует российскую армию и военную операцию на Украине.

«Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается. Она якобы зашла с патриотической повесткой, но никакого патриотизма тут нет, это западные методички», — отметил Бородин в беседе с News.ru.

Он сказал, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить новую песню Пугачевой:

«Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности».

Бородин не впервые жалуется на Пугачеву. Меньше месяца назад он утверждал, что певица готовила на него покушение.

Мотив, по его мнению, якобы заключался в недовольстве артистки деятельностью Бородина: он просил лишить Пугачеву званий, госнаград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за высказывания.

«Глава ФПБК обратился с документом к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. <...> Бородину уже поступали сообщения с угрозами ему и близким в прошлом году, он писал заявления в полицию», — говорилось в сообщении.

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова назвала обвинения смешными:

«Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему», — заявила Чупракова.

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В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России и отказалась давать в стране концерты. До этого ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который высказался против военных действий на Украине, признали иноагентом. Певица раскритиковала такое решение и попросила присвоить статус и ей, однако этого не произошло.

Пугачева иногда приезжает в Россию, но без мужа. Так, в конце 2023 года она записала в тверской студии «Салам» три новые песни для личного использования. Относятся ли к ним новые композиции «Мама» и «Поцелуи войны», не уточняется.

Пугачева также не дает концертов. Она объясняла, что в условиях продолжающихся военных действий не может выступать на сцене: «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом, я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — говорила Пугачева.