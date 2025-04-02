Пугачева выпустила две песни о войне. Теперь ее требуют проверить на дискредитацию армии

Артистка Алла Пугачева выпустила две новые песни: «Мама» и «Поцелуи войны», после чего активисты потребовали проверить тексты на дискредитацию ВС РФ. Композиции опубликованы на официальном YouTube-канале певицы. Музыку к песням написал композитор Андрей Мисин.
Пугачева самостоятельно написала текст песни «Мама». Это диалог матери и сына, который погиб на войне. Героиня оплакивает своего ребенка и говорит, что не может без него жить. На это сын отвечает:
Мам, для тебя я живой, <...>
Буду всегда я с тобой.
Я проклинаю тот бой, мам,
Что разлучил нас с тобой.
Мать же говорит, что ее попутали бесы, из-за чего она отпустила сына в смертельный бой. Теперь он ей снится каждую ночь.
Слова к песне «Поцелуй войны» написал поэт Андрей Ордынец. По данным «Фонтанки», композиция посвящена наступлению советских войск во время Свирско-Петрозаводской операции летом 1944 году, противником была финская армия:
Кого любит война,
Тех целует она,
Или миной стальной,
Или пулей шальной.
От волны, от взрывной
Не спастись глубиной.
Также в тексте лирический герой задает вопрос о том, почему его сослуживец не рад, ведь они же выжили в битве. Им теперь не страшны «поцелуи волны» (ранения).
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, получивший известность благодаря многочисленным жалобам на российских артистов, призвал специалистов из МВД или министерства юстиции проверить текст композиции «Мама». По его мнению, песня дискредитирует российскую армию и военную операцию на Украине.
«Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается. Она якобы зашла с патриотической повесткой, но никакого патриотизма тут нет, это западные методички», — отметил Бородин в беседе с News.ru.
Он сказал, что обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить новую песню Пугачевой:
«Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности».
Бородин не впервые жалуется на Пугачеву. Меньше месяца назад он утверждал, что певица готовила на него покушение.
Мотив, по его мнению, якобы заключался в недовольстве артистки деятельностью Бородина: он просил лишить Пугачеву званий, госнаград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за высказывания.
«Глава ФПБК обратился с документом к генерал-майору юстиции Андрею Стрижову, в котором рассказал, что опасается за свою жизнь. <...> Бородину уже поступали сообщения с угрозами ему и близким в прошлом году, он писал заявления в полицию», — говорилось в сообщении.
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова назвала обвинения смешными:
«Все это смешно, даже комментировать не буду. Это скорее Бородин испытывает личную неприязнь к Алле Пугачевой, а не она к нему», — заявила Чупракова.
В октябре 2022 года Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России и отказалась давать в стране концерты. До этого ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который высказался против военных действий на Украине, признали иноагентом. Певица раскритиковала такое решение и попросила присвоить статус и ей, однако этого не произошло.
Пугачева иногда приезжает в Россию, но без мужа. Так, в конце 2023 года она записала в тверской студии «Салам» три новые песни для личного использования. Относятся ли к ним новые композиции «Мама» и «Поцелуи войны», не уточняется.
Пугачева также не дает концертов. Она объясняла, что в условиях продолжающихся военных действий не может выступать на сцене: «Пока где-то что-то стреляет — птицы молчат. Я не могу этого, я никак не могу преодолеть этот барьер. И потом, я уже 15 лет не пою. Петь я еще могу, ходить я еще хожу. Так что с удовольствием, когда будет желание и вдохновение, приеду», — говорила Пугачева.