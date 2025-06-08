9 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

9 июня профессиональный праздник у работников архивов. Православные верующие отмечают День Святого Духа. Согласно народным приметам, земля в этот день «празднует именины», ее нельзя «тревожить». Поклонники мультипликации могут пересмотреть ленты с одним из самых популярных анимационных персонажей — Дональдом Даком, которому сегодня исполняется 91 год. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 9 июня

Международный день архивов

Архивы — это не просто пыльные полки с бумагами, а хранилища знаний и свидетельств истории. Чтобы подчеркнуть важность сохранения документального наследия человечества, в 2007 году был учрежден Международный день архивов. Дату отмечают архивисты исследователи архивных документов и архивариусы специалисты по сбору, обработке и хранению архивных документов. Кстати, в России у сотрудников архивов сразу два профессиональных праздника: международный — 9 июня, и российский — 10 марта.

Всемирный день аккредитации

Праздник учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF международная организация по аккредитации лабораторий как профессиональная дата для специалистов, проверяющих техническую компетентность испытательных лабораторий и их соответствие стандартам.

Сегодня аккредитация охватывает широкий спектр областей: от сертификации продукции, услуг, менеджмента до оценки квалификации персонала. В России действует национальная система аккредитации, соответствующая международным стандартам.

День Дональда Дака

9 июня 1934 года на киноэкранах впервые появился смешной обаятельный персонаж — белый селезень Дональд Дак. Он дебютировал в короткометражке «Маленькая мудрая курочка». На многие десятилетия Дональд стал верным спутником Микки Мауса, Гуфи, Плуто и других героев диснеевских мультфильмов. Его внешность менялась и корректировалась, но популярность оставалась неизменно высокой. В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде появилась именная звезда в его честь.

close Disney

Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 июня в других странах

День коронации короля Абдаллы — Иордания. Вот уже четверть века на троне в Иордании находится монарх – Абдалла II. Первоначально его отец планировал передать власть своему брату, но затем передумал. Правление монарха ознаменовалось экономическим ростом в стране и мощным подъемом в сфере образования. Население Иордании очень любит монарха. 9 июня в честь его восшествия на престол по всей стране проходят праздничные мероприятия.

День геолога — Аргентина. 9 июня в стране поздравляют с профессиональной датой геологов — специалистов, посвятивших себя изучению земных недр. Праздник был учрежден в 1948 году.

Национальный день готовки впрок — США. Необычный национальный праздник призван популяризировать у американцев приготовление еды дома. Из-за высокого темпа жизни и напряженного рабочего графика люди предпочитают заказывать еду на вынос. Однако такой формат питания негативно сказывается на кошельке и желудке.

День южноамериканского футбола — Уругвай. С 25 мая по 9 июня 1924 года на Олимпийских Играх в Париже проходил турнир по футболу, на котором команды боролись за звание сильнейшей сборной мира. Победу одержал Уругвай: в финале он одолел сборную Швейцарии. Это знаменательное событие послужило поводом для празднования дня футбола в стране.

Религиозные праздники 9 июня

День Святого Духа

9 июня православные христиане отмечают День Святого Духа, или так называемый Духов день. Он является продолжением торжеств в честь Дня Святой Троицы, который в этом году выпал на 8 июня.

close Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Напомним, что в День святой Троицы православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова. Верующие прославляют три ипостаси единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Следующий за Троицей день посвящен в церкви прославлению Святого Духа. 9 июня и на протяжение всех остальных дней Троицкой недели храмы остаются украшенными ветвями берез, цветами и свежескошенной травой.

День памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина

Святые мученики девица Феодора и воин Дидим пострадали христианскую веру в период гонения на христиан в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора, бесстрашно исповедала себя христианкой, отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил деву в темницу, а потом в блудный дом — на поругание. Спас храбрую девушку христианин Дидим. Его схватили и приговорили к казни. Узнав об этом, святая дева Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.

День памяти Иконы Богородицы Кипрской

Кипрская икона Божией Матери явилась на острове Кипре в 392 году — там, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее обретения обустроили монастырь, куда и поместили образ.

В IX веке для иконы выстроили церковь Панагии Ангелоктисты. Согласно преданию, изначально храм начали строить совсем не в том месте, где он находится сегодня. Рабочие заложили фундамент, но каково же было их удивление, когда на следующий день оказалось, что он чудесным образом переместился. Но новом месте и возвели церковь Божией Матери. Список с чудотворного образа хранится в Успенском храме села Стромынь.

Православная церковь 9 июня также чтит память: • священномученика Ферапонта, епископа Сардийского;

• обретения мощей преподобного Нила Столобенского;

• преподобного Ферапонта Белоезерского, Можайского, архимандрита;

• перенесения мощей святителей Московских Киприана, Фотия и Ионы;

• преподобного Ферапонта Монзенского;

• праведного Иоанна Русского, исповедника;

• Иконы Божией Матери Тупичевская.



Католическая церковь 9 июня вспоминает:



• святого Ефрема, диакона и учителя Церкви;

• миссионера Жозе ди Аншиета.





Народные праздники и приметы 9 июня

Федорин день

9 июня на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодоры девы и Дидима воина. В этот день нельзя было сплетничать и злословить, чтобы не накликать на себя беду. Также в Федорин день под запретом были ссоры. А еще плохой приметой считалось мести избу — можно было нечаянно вымести домового на улицу вместе с мусором.

Люди, занимающиеся торговлей, старались задобрить домового горшочком вкусной каши, поставленным за печку.

Приметы

Душное утро — к скорому дождю.

На земле много дождевых червей — ждать грозы.

Пышно расцвела рябина — будет хороший урожай овса.

По земле туман стелется — год будет грибным.

Сколько шишек выросло на елке — столько же и огурцов уродится.

От кузнечиков спасу нет — грядет засуха.

close Fabio Sacchi/Shutterstock/FOTODOM

Какие исторические события произошли 9 июня

1719 год — по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды.



— по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды. 1822 год — изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную челюсть. Первые образцы были комбинированными — из резины и металла.



— изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную челюсть. Первые образцы были комбинированными — из резины и металла. 1883 год — после долгого строительства в Москве открылся Исторический музей.



— после долгого строительства в Москве открылся Исторический музей. 1941 год — гитлеровская Германия создала штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.



— гитлеровская Германия создала штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР. 1970 год — советские космонавты провели космический шахматный матч на орбите во время полета корабля «Союз-9».



— советские космонавты провели космический шахматный матч на орбите во время полета корабля «Союз-9». 1993 год — на экраны вышел фантастический блокбастер о динозаврах — фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

Дни рождения и юбилеи 9 июня

В 1672 году родился Петр I Великий — русский царь и первый российский император.



— русский царь и первый российский император. В 1875 году родился Генри Дейл — английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии.



— английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии. В 1877 году родился Титта Руффо — итальянский оперный певец.



— итальянский оперный певец. В 1930 году родился Бен Абруззо — американский воздухоплаватель, который первым в мире перелетел на воздушном шаре через Атлантический и Тихий океаны.



— американский воздухоплаватель, который первым в мире перелетел на воздушном шаре через Атлантический и Тихий океаны. В 1930 году родился Лин Картер — американский писатель-фантаст.

Кто отмечает дни рождения

81 год исполняется Игорю Брилю — советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ.



— советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ. 64 года исполняется Майклу Джей Фоксу — канадскому киноактеру, лауреату «Золотого глобуса». Наибольшую известность он получил за исполнение роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

close Во второй части «Назад в будущее» (1989) Фокс сыграл четыре образа: Марти в 1985 году, Марти в старости из 2015-го, его дочь Марлин и сына Мартина-Младшего. Нанесение грима на Фокса занимало 4-5 часов. Universal