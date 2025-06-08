9 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 9 июня
- Международный день архивов
Архивы — это не просто пыльные полки с бумагами, а хранилища знаний и свидетельств истории. Чтобы подчеркнуть важность сохранения документального наследия человечества, в 2007 году был учрежден Международный день архивов. Дату отмечают архивисты исследователи архивных документов и архивариусы специалисты по сбору, обработке и хранению архивных документов. Кстати, в России у сотрудников архивов сразу два профессиональных праздника: международный — 9 июня, и российский — 10 марта.
- Всемирный день аккредитации
Праздник учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF международная организация по аккредитации лабораторий как профессиональная дата для специалистов, проверяющих техническую компетентность испытательных лабораторий и их соответствие стандартам.
Сегодня аккредитация охватывает широкий спектр областей: от сертификации продукции, услуг, менеджмента до оценки квалификации персонала. В России действует национальная система аккредитации, соответствующая международным стандартам.
- День Дональда Дака
9 июня 1934 года на киноэкранах впервые появился смешной обаятельный персонаж — белый селезень Дональд Дак. Он дебютировал в короткометражке «Маленькая мудрая курочка». На многие десятилетия Дональд стал верным спутником Микки Мауса, Гуфи, Плуто и других героев диснеевских мультфильмов. Его внешность менялась и корректировалась, но популярность оставалась неизменно высокой. В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде появилась именная звезда в его честь.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 9 июня в других странах
День коронации короля Абдаллы — Иордания. Вот уже четверть века на троне в Иордании находится монарх – Абдалла II. Первоначально его отец планировал передать власть своему брату, но затем передумал. Правление монарха ознаменовалось экономическим ростом в стране и мощным подъемом в сфере образования. Население Иордании очень любит монарха. 9 июня в честь его восшествия на престол по всей стране проходят праздничные мероприятия.
День геолога — Аргентина. 9 июня в стране поздравляют с профессиональной датой геологов — специалистов, посвятивших себя изучению земных недр. Праздник был учрежден в 1948 году.
Национальный день готовки впрок — США. Необычный национальный праздник призван популяризировать у американцев приготовление еды дома. Из-за высокого темпа жизни и напряженного рабочего графика люди предпочитают заказывать еду на вынос. Однако такой формат питания негативно сказывается на кошельке и желудке.
День южноамериканского футбола — Уругвай. С 25 мая по 9 июня 1924 года на Олимпийских Играх в Париже проходил турнир по футболу, на котором команды боролись за звание сильнейшей сборной мира. Победу одержал Уругвай: в финале он одолел сборную Швейцарии. Это знаменательное событие послужило поводом для празднования дня футбола в стране.
Религиозные праздники 9 июня
- День Святого Духа
9 июня православные христиане отмечают День Святого Духа, или так называемый Духов день. Он является продолжением торжеств в честь Дня Святой Троицы, который в этом году выпал на 8 июня.
Напомним, что в День святой Троицы православная церковь вспоминает сошествие Святого Духа на апостолов, которое произошло на пятидесятый день после Воскресения Христова. Верующие прославляют три ипостаси единого Бога: Отца, Сына и Святого Духа. Следующий за Троицей день посвящен в церкви прославлению Святого Духа. 9 июня и на протяжение всех остальных дней Троицкой недели храмы остаются украшенными ветвями берез, цветами и свежескошенной травой.
- День памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина
Святые мученики девица Феодора и воин Дидим пострадали христианскую веру в период гонения на христиан в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора, бесстрашно исповедала себя христианкой, отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил деву в темницу, а потом в блудный дом — на поругание. Спас храбрую девушку христианин Дидим. Его схватили и приговорили к казни. Узнав об этом, святая дева Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.
- День памяти Иконы Богородицы Кипрской
Кипрская икона Божией Матери явилась на острове Кипре в 392 году — там, где был погребен праведный Лазарь. На месте ее обретения обустроили монастырь, куда и поместили образ.
В IX веке для иконы выстроили церковь Панагии Ангелоктисты. Согласно преданию, изначально храм начали строить совсем не в том месте, где он находится сегодня. Рабочие заложили фундамент, но каково же было их удивление, когда на следующий день оказалось, что он чудесным образом переместился. Но новом месте и возвели церковь Божией Матери. Список с чудотворного образа хранится в Успенском храме села Стромынь.
Народные праздники и приметы 9 июня
- Федорин день
9 июня на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодоры девы и Дидима воина. В этот день нельзя было сплетничать и злословить, чтобы не накликать на себя беду. Также в Федорин день под запретом были ссоры. А еще плохой приметой считалось мести избу — можно было нечаянно вымести домового на улицу вместе с мусором.
Люди, занимающиеся торговлей, старались задобрить домового горшочком вкусной каши, поставленным за печку.
- Приметы
Душное утро — к скорому дождю.
На земле много дождевых червей — ждать грозы.
Пышно расцвела рябина — будет хороший урожай овса.
По земле туман стелется — год будет грибным.
Сколько шишек выросло на елке — столько же и огурцов уродится.
От кузнечиков спасу нет — грядет засуха.
Какие исторические события произошли 9 июня
- 1719 год — по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды.
- 1822 год — изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную челюсть. Первые образцы были комбинированными — из резины и металла.
- 1883 год — после долгого строительства в Москве открылся Исторический музей.
- 1941 год — гитлеровская Германия создала штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.
- 1970 год — советские космонавты провели космический шахматный матч на орбите во время полета корабля «Союз-9».
- 1993 год — на экраны вышел фантастический блокбастер о динозаврах — фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
Дни рождения и юбилеи 9 июня
- В 1672 году родился Петр I Великий — русский царь и первый российский император.
- В 1875 году родился Генри Дейл — английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии.
- В 1877 году родился Титта Руффо — итальянский оперный певец.
- В 1930 году родился Бен Абруззо — американский воздухоплаватель, который первым в мире перелетел на воздушном шаре через Атлантический и Тихий океаны.
- В 1930 году родился Лин Картер — американский писатель-фантаст.
Кто отмечает дни рождения
- 81 год исполняется Игорю Брилю — советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ.
- 64 года исполняется Майклу Джей Фоксу — канадскому киноактеру, лауреату «Золотого глобуса». Наибольшую известность он получил за исполнение роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».
Во второй части «Назад в будущее» (1989) Фокс сыграл четыре образа: Марти в 1985 году, Марти в старости из 2015-го, его дочь Марлин и сына Мартина-Младшего. Нанесение грима на Фокса занимало 4-5 часов.Universal
- 62 года исполняется Джонни Деппу — американскому актеру, исполнителю роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря».
- 44 года исполняется Натали Портман — израильско-американской актрисе, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.