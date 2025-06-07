Праздник обернулся больницей. Более 14 тысяч пострадали в Турции во время Курбан-байрама

В Турции при жертвоприношениях на Курбан-байрам ранены более 14 тысяч человек

В Турции более 14 тысяч человек пострадали в первый день Курбан-байрама при самостоятельном забое жертвенных животных. Наибольшее число травм зарегистрировано в Анкаре, Стамбуле и Конье. Власти призвали доверить ритуал профессионалам и напомнили, что соблюдение религиозных норм не противоречит мерам безопасности.

В первый день празднования Курбан-байрама в Турции зафиксировано более 14 тыс. обращений за медицинской помощью. Министр здравоохранения страны Кемаль Мемишоглу сообщил, что 14 372 человека получили травмы во время ритуального забоя жертвенных животных. Наибольшее число пострадавших зарегистрировано в Анкаре (1 049 человек), Стамбуле (753) и Конье (655).

«Жертвенные животные должны быть забиты профессионалами. Напоминаем нашим гражданам, которые еще не принесли в жертву своих животных, обратить внимание на этот вопрос», — написал министр на своей странице в X.

Инциденты произошли в 81 провинции страны. Большинство пострадавших получили порезы и другие травмы при самостоятельном совершении обряда жертвоприношения.

Безопасность и жертвоприношение

Несмотря на развитие инфраструктуры забойных пунктов и ежегодные рекомендации властей, многие турки по-прежнему предпочитают совершать ритуальное жертвоприношение самостоятельно — во дворах домов, на крышах зданий, в гаражах и на улицах. Это приводит к многочисленным травмам, как среди самих участников обряда, так и среди окружающих.

Согласно данным турецкого Минздрава, значительная часть из более чем 14 тыс. пострадавших в 2025 году — это люди, получившие порезы, проколы, вывихи и иные повреждения в процессе неумелого обращения с животными и инструментами. Некоторые травмы оказываются настолько серьезными, что требуют хирургического вмешательства или госпитализации.

Медики ежегодно фиксируют всплеск обращений в травмпункты и отделения скорой помощи в первый день Курбан-байрама. По данным за прошлые годы, распространенными травмами являются глубокие порезы рук, колотые раны ног, повреждения глаз, а также укусы и травмы, вызванные сопротивлением животных. В некоторых случаях фиксируются инфаркты.

В последние годы власти Турции усилили меры по контролю за местами забоя: в крупных городах открываются временные площадки с участием сертифицированных специалистов, вводятся штрафы за несанкционированный забой в жилых районах. Однако традиционное представление о ритуале как о личной обязанности главы семьи продолжает влиять на поведение многих граждан.

Министерство здравоохранения, муфтияты и местные органы самоуправления регулярно напоминают: ритуал можно выполнить в соответствии с религиозными нормами. Многие религиозные деятели подчеркивают, что передача животного на заклание профессионалу не нарушает каноны обряда.

Курбан-байрам: традиции и обычаи

Курбан-байрам (или Ид аль-Адха) — один из двух главных праздников мусульман, наряду с Ураза-байрамом. Он отмечается на 10-й день месяца зуль-хиджа по исламскому календарю, сразу после завершения хаджа — паломничества в Мекку. Праздник длится четыре дня и символизирует готовность верующего к жертве ради Бога, восходя к преданию о пророке Ибрахиме (Аврааме), который по велению Аллаха был готов принести в жертву своего сына.

Центральным элементом празднования становится жертвоприношение — мусульмане, имеющие достаток, закалывают барана, козу, корову или верблюда. При этом мясо принято делить на три части: одну оставляют себе, вторую отдают родственникам и друзьям, а третью — нуждающимся. Этот акт подчеркивает важность солидарности, благотворительности и поддержки малоимущих в исламской традиции.

Жертвоприношение разрешается проводить только после праздничной молитвы и в строго отведенные дни. В странах с мусульманским большинством, таких как Турция, работа в дни Курбан-байрама останавливается — объявляются официальные выходные, закрываются госучреждения и школы. В 2025 году праздничные дни в Турции пришлись на 6-10 июня.