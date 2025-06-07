«Мы все под колпаком»: как деревня на краю России воюет с «вредным излучением»

В небольшой псковской деревне на границе со страной НАТО причудливо сплелось прошлое и нынешнее — ее жители жгут костры на День рыбака, боятся вражеских дронов и зовут на помощь президента. Против какой угрозы объединились местные — в материале «Газеты.Ru».

«Вашей проблемой уже чуть ли не губернатор занимается, зачем продолжаете названивать?» — так говорят сосновцам (по их словам) в правительстве области.

До этого о Сосно вряд ли кто-то слышал — это деревня на краю страны, у Чудского озера, с трех сторон окруженная водой. Впереди Эстония, позади Россия, посреди деревни — 39-метровая вышка сотовой связи. Последняя появилась с недавних пор. Жители так ее ненавидят, что весной дошли до президента. Правда, на их письмо в далекой Москве пока не ответили.

close Вышка сотовой связи в деревне Сосно Из архива местных жителей

«Прислали только уведомление, что много всяких нюансов, поэтому срок рассмотрения [жалобы] продлен до конца июня», — рассказывает «Газете.Ru» одна из жительниц Наталья Косарева.

По мнению местных, никаких нюансов в их истории нет. Вышка связи им не нужна, в Сосно и так отличное покрытие: «Всю пандемию тут пережили, дети учились отсюда, никаких проблем». Деревня большая (больше 200 домов), хоть и на краю, от цивилизации не отрезана, до ближайшего города около часа на машине по хорошей дороге. Тем не менее, мачту сотовой связи без спроса «воткнули прям на центральной площади». О планах поставить ее никто не знал, пока в конце марта в центре деревни внезапно не начал копать что-то экскаватор. На второй день экскаватор выгнала пограничная служба (но ненадолго).

«Это мы вызвали пограничников, — уточняет Наталья, чей дом стоит как раз в центре Сосно. — Это первое, что придумал муж. Просто не знали, как еще им создать, так сказать, камень преткновения. А у нас погранзона, нужен пропуск. Пограничники приехали и, естественно, никаких разрешений у них не обнаружилось. Так мы выиграли две недели, пока делаются разрешения».

Кроме пограничников сосновцы еще дважды вызывали полицию из ближайшего участка (своего в деревне нет, как и школы, и пожарной части, и больницы). Оба раза в апреле, когда увидели, что мачту уже подключают к электрическим сетям. «Приехал электрик, категорически отказался предъявлять какие-то документы, был настроен очень агрессивно.

Муж позвонил в полицию. Тот собрал вещи и быстренько сбежал, полиция нашла его в лесу с кучей лестниц, с кабелями.

Они его остановили, спросили, не он ли монтировал вышку? Он ответил: «Нет-нет, я просто мимо проезжал», — описывает один из случаев Наталья.

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Параллельно сосновцы пытались решить вопрос бюрократически — сразу же обратились в управление цифрового развития и связи правительства Псковской области, по требованию чиновников провели «сход», на котором собрали подписи против вышки (подписались 65 человек, все, кто на тот момент был в деревне).

close Вышка сотовой связи (еще не смонтированная до конца) Из архива местных жителей

«Мы еще долго изучали, что такое вообще этот сход, как это организовать, потому что, понимаете, у нас не было прежде каких-то глобальных проблем», — вспоминает Наталья.

Выяснилось, что местная администрация сама не в курсе. Вышку согласовали без ведома жителей в конце года — но не в центре деревни, а у ее кладбища. В конце апреля в Сосно приехал глава ее сельского поселения (Спицинская волость) Анатолий Иванов, «походил, развел руками, поудивлялся и уехал», рассказала собеседница «Газеты.Ru». В правительстве области людей успокоили, что их мнение учтут, а стройку пока приостановят. В реальности вышку на глазах сосновцев продолжили собирать. В начале июня она загудела.

«Мы то уже пожили, детей жалко»

«У нас вся деревня против. Страшно. Мимо нее катаются дети на велосипедах, гуляют люди, то есть все, как бы, под колпаком [излучения]...

Даже те, кто живет у кладбища, согласны, чтобы вышку поставили там, лишь бы убрали из центра. Как сказал мне один из рыбаков: «Пусть лучше к нам перенесут, мы-то уже пожили, детей жалко», — объясняет позицию местных собеседница «Газеты.Ru».

Подрядчику, который заверяет в безопасности сооружения, люди не верят: «Рассказывает какие-то сказки». По их мнению, эффект от непрошенного соседства в любом случае виден не сразу.

close Вышка сотовой связи в деревне Сосно Из архива местных жителей

«Возможно, технологии ушли далеко вперед, и, действительно, все это сейчас безопасно. Но, к сожалению, когда мы об этом узнаем? Говорят, что проблемы со здоровьем начинаются после пяти лет, — подчеркивает Наталья. — А может, и после десяти-двадцати, когда мы все начнем чахнуть, будем с онкологией, со всем. Не очень бы хотелось оказаться подопытными кроликами, а тем более, отправить на такую роль своих детей, у меня самой их трое».

В Сосно слышали, что за вред от сотовой вышки можно получить компенсацию в миллион рублей (в 2024 году об этом заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов), но и это жителей не обнадеживает. «Когда транслируют везде сборы на помощь бедным детям, на борьбу с онкологией, там цифры совершенно другие фигурируют, не миллион рублей», — резюмирует Наталья.

Почему россияне боятся сотовых вышек Российская деревня воюет с сотовыми вышками не в первый раз. В других регионах их валили, сбивали трактором, поджигали и даже просто воровали все детали еще на стадии монтажа. Как правило, люди опасаются именно вредного «излучения».



Страх этот не нов, еще в 2010 году, согласно опросу ВЦИОМ, 70% россиян верили в негативный эффект для здоровья от электромагнитного излучения сотовых телефонов (при этом тот же опрос показал, что около четверти россиян не разбираются в том, что из себя представляет такой тип излучения).



В других странах, например, в Дании, Финляндии, Китае и Японии часть населения также уверена в негативном эффекте тех же сетей 5G, которые, как правило, особенно не любят конспирологи.



Специалисты, включая российских экспертов, неоднократно подчеркивали, что вышки, как и телефоны, не могут «облучить» человека и навредить ему, однако мифы об этом активно распространяются через соцсети.

Есть и другая проблема — вышка просто очень шумит. По словам местных, после запуска мачта гудит 24 часа, и ночью, и днем, и соседи «просто сходят с ума». К тому же, главная площадь — это сердце деревни, куда все приходят семьями по большим праздникам. Сосно — старое поселение (в документах оно упоминается еще в XIX веке), люди жили здесь поколениями и до сих пор хранят традиции, хоть большинство и переехало в город (постоянно в деревне остаются около 30 человек, но летом население вырастает до 300).

close Жители Сосно на деревенском празднике Из архива местных жителей

«Когда празднуем, мы обычно собираемся на площади, приносим столы, стулья с разных домов, на песке жжем костер в яме и через него прыгаем. Святой праздник для нас День рыбака в июне, поскольку у нас озеро, и тут раньше был целый совхоз по рыбопроизводству», — делится жительница Сосно.

В словах местных прошлое причудливо переплетается с настоящим. Страх перед излучением и грусть за испорченный День рыбака соседствуют с отголосками новостей — сосновцы боятся, что вышка станет целью вражеской атаки, и в центр деревни «прилетит». До Эстонии, входящей в НАТО, всего 30 км, а в окрестности есть бывший военный аэродром. Однажды над Сосно уже видели пролетавший беспилотник.

«Живем в неспокойное время... Некоторые [у нас] об этом говорят завуалировано: «Мы же все взрослые люди, понимаем, что в стране происходит, и вышка это потенциальный объект»,

— подчеркивает Наталья.

Чем кончится борьба деревни против вышки, пока неизвестно. Жители не против, если ее перенесут в изначальное место, к кладбищу. Там матча будет «все-таки прикрыта сосенками», менее вызывающа и подальше от домов. Но подрядчик сперва хочет денег — 630 тыс. руб. за «невосполнимые работы» . Сосновцы считают это несправедливым, ведь они начали протестовать сразу, когда под вышку только копали яму. На котлован деревня готова скинуться.

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«Если никаких реакций со всех сторон так же не будет, мы готовы подать коллективное обращение в прокуратуру. Ну, а куда нам еще деваться?» — подытоживает Наталья.