СМИ сообщили об аресте главы российско-венесуэльской торговой палаты

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко вместе с «группой казаков».. Об этом сообщают издания Infobae и Newsweek Argentina.

По информации СМИ, Фроленко был задержан 15 мая. В его доме в Сан-Бернардино, районе Каракаса, провели обыск.

Оба издания связывают задержание Фроленко с его участием 8 мая в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, посвященного 80-летию Победы. По данным журналистов, церемонию организовала преступная группировка La Piedrita.

Как утверждают Infobae и Newsweek Argentina, деятельность Фроленко вызывала недовольство у российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что генерального директора завода по производству российского аналога «Оземпика» арестовали якобы за попытку дать взятку сотруднику Минздрава. Таким образом представитель компании хотел поспособствовать регистрации своего препарата.

Ранее МИД РФ помог попасть домой россиянке, сидевшей в канадской тюрьме.