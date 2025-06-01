На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили об аресте главы российско-венесуэльской торговой палаты

Infobae: в Венесуэле арестовали главу российско-венесуэльской торговой палаты
close
Global Look Press

Главное управление военной контрразведки Венесуэлы арестовало президента Российско-Венесуэльской торговой палаты Романа Фроленко вместе с «группой казаков».. Об этом сообщают издания Infobae и Newsweek Argentina.

По информации СМИ, Фроленко был задержан 15 мая. В его доме в Сан-Бернардино, районе Каракаса, провели обыск.

Оба издания связывают задержание Фроленко с его участием 8 мая в открытии памятника Неизвестному солдату в Каракасе, посвященного 80-летию Победы. По данным журналистов, церемонию организовала преступная группировка La Piedrita.

Как утверждают Infobae и Newsweek Argentina, деятельность Фроленко вызывала недовольство у российского посла Сергея Мелик-Багдасарова.

30 мая Telegram-канал Mash сообщил, что генерального директора завода по производству российского аналога «Оземпика» арестовали якобы за попытку дать взятку сотруднику Минздрава. Таким образом представитель компании хотел поспособствовать регистрации своего препарата.

Ранее МИД РФ помог попасть домой россиянке, сидевшей в канадской тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами