Глава Кубани публично отчитал своего зама. На следующий день его увезли в ФСБ

На Кубани следователи ФСБ задержали вице-губернатора Александра Нестеренко. 21 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично отчитал его и предложил покинуть пост, посчитав работу с ним «невозможной». Сразу после разноса Нестеренко уволили.

Отстраненный от должности вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, арест производили сотрудники регионального управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

«По предварительным данным, противоправные деяния Нестеренко связаны с его деятельностью в период 2023-2024 гг. на предыдущем месте работы в ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» под руководством еще одного бывшего вице-губернатора региона Сергея Власова, который был задержан в мае 2024 года по подозрению в получении взятки», — говорится в сообщении ТАСС.

Агентство также сообщило, что 22 мая в администрации Краснодарского края проходили следственные мероприятия в связи с «проверкой одного из чиновников на причастность к противоправной деятельности».

По данным РИА Новости, ущерб от деятельности задержанного вице-губернатора оценивается более чем в 130 млн рублей.

Внезапное увольнение

Днем ранее 36-летнего Нестеренко уволили с поста вице-губернатора Краснодарского края, о чем сообщил в своем Telegram-канале руководитель региона Вениамин Кондратьев.

«Предложил своему заместителю Александру Нестеренко покинуть пост. Он курировал строительную сферу региона, которая за последнее время не показала результатов», — написал он.

Поводом для отстранения Нестеренко стала поездка губернатора в Курганинский район (150 км от Краснодара), где 20 мая он осматривал предприятия промышленности, агропрома и социальные объекты, общался с местными жителями и проверял исполнение своих поручений.

«После вчерашней ситуации с поликлиникой в Курганинске, где идет отставание от срока сдачи объекта на восемь месяцев, провел совещание по всем социальным стройкам в крае. Из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика (выделено нами. — Ред.). С уважением отношусь к Александру Нестеренко, но человек, не показывающий результатов, не может продолжать работу на таком ответственном посту», — написал губернатор.

Телеканал «Кубань24» в репортаже от 21 мая рассказал, что в Курганинске «внимание главы региона привлекла вопиющая ситуация со строительством местной поликлиники». В публикации отмечается, что объект начали возводить в 2023 году, но сроки его строительства не раз сдвигались и теперь, по докладу вице-губернатора Александра Нестеренко, «передача Минздраву ожидается до 1 августа 2026 года».

Глава региона, в свою очередь, «жестко указал на недостатки ответственных лиц» и напомнил, что «социальное строительство — приоритет региональной политики».

«Больше половины социальных объектов, которые мы сегодня переносим, я не уверен, что мы их достроим. <...> Снова просить понимания у жителей — это уже просто стыдно. Александр Валерьевич, продолжать дальнейшую совместную работу с вами считаю невозможным», — сказал Кондратьев. Губернатор добавил, что из 149 объектов, а это поликлиники, школы, детские сады, больше половины идут со значительным отставанием от графика.

В Telegram-канале губернатора Кондратьева поездке в Курганинск посвящены пять постов, но о «вопиющей ситуации с поликлиникой» и недовольстве работой вице-губернатора Александра Нестеренко 20 мая ничего не сообщалось.

Замглавы Кубани задержали за взятку. Что известно В Краснодарском крае задержали вице-губернатора Сергея Власова, отвечавшего за строительство... 25 мая 00:36

Арест предшественника

Сергея Власова — 33-летнего предшественника Александра Нестеренко на посту вице-губернатора, отвечавшего за строительство социальных объектов в регионе — задержали ровно год назад, в конце мая 2024-го. Его обвинили в получении особо крупной взятки в размере 3 млн рублей от директора НАО «Региональная строительная компания Краснодарского края» (РСК) Василия Хеймана. Эта компания, как писал «Коммерсантъ», работала в проектах строительства и ремонта социальных объектов в Краснодарском крае и Херсонской области, при этом строители периодически срывали сроки исполнения контрактов.

По версии обвинения, взятка была передана вице-губернатору «за общее покровительство», под которым подразумевалось, в том числе, урегулирование вопросов со сроками сдачи объектов в эксплуатацию. Сергей Власов вину не признавал и утверждал, что у него не было полномочий для вмешательства в деятельность застройщиков. Приговор пока не вынесен, рассмотрение дела в суде началось в марте 2025 года.