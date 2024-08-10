Юлия Логинова на заседании по делу о торговле детьми в Преображенском суде

Свою внучку продала даже майор полиции. Как многодетная москвичка торговала детьми Подозреваемая в торговле людьми многодетная москвичка Логинова признала вину

Задержанная за торговлю детьми многодетная москвичка признала вину спустя почти год после ареста. В ее деле больше 10 фигурантов, включая других многодетных матерей. Следствие считает, что подозреваемая покупала несовершеннолетних ради выгоды и льгот. Более того, якобы она специально могла давать им неправильные лекарства, чтобы получать выплаты за детей-инвалидов. Знакомые женщины же называют ее отличной матерью и настаивают, что она лишь пыталась помочь брошенным детям. Подробности запутанного дела — в материале «Газеты. Ru».

Москвичка Юлия Логинова, фигурантка громкого дела о торговле детьми, признала вину, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вину Логинова признала в полном объеме, оказывая органам следствия деятельное содействие», — говорится в сообщении.

Подозреваемая также попросила о заключении досудебного соглашения со следствием, но ей отказали. Ранее Логинова на допросах «молчала», как говорил источник RT.



Обвиняемую задержали в Москве в октябре 2023 года. На тот момент ей было 47 лет, женщина в одиночку воспитывала 15 несовершеннолетних . По версии следствия, москвичка скупала детей у биологических матерей ради выгоды: госвыплат и помощи благотворительных организаций.

«Как минимум половина детей — с разными заболеваниями, на них государство выделяет деньги, пособия», — отмечал источник RT.

Логиновой, как считает следствие, помогали подельники, среди которых майор полиции, продавшая собственную внучку . Всего в деле, по последней информации, 12 фигурантов.

«Причастность к инкриминируемым преступлениям подтверждена как показаниями самих обвиняемых, так и результатами осмотра их мобильной и компьютерной техники, документацией органов ЗАГС и заключением молекулярно-генетических экспертиз», — указал источник ТАСС.

Кроме того, из больниц, где родились проданные дети, изъяли необходимые документы. Между обвиняемыми провели очные ставки.

Против самой Логиновой возбуждено дело об особо тяжком групповом преступлении против свободы, чести и достоинства личности, уточнил источник ТАСС. Известно, что ее обвиняют в торговле людьми (п. «а», «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК). С октября 2023-го женщина находится в СИЗО, безрезультатно пыталась обжаловать арест.

«Чем больше детей, тем лучше»

Семья Логиновой привлекла внимание властей после того, как один из ее воспитанников попал в больницу. В крови восьмилетнего мальчика нашли лекарство от диабета «глибенкламид» — опасное при заболевании этого ребенка.

«По информации источника, мать могла поить больного ребенка препаратами для диабетиков, чтобы он не выздоровел и можно было получать большее пособие по инвалидности», — писала газета «Известия».

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. Надзорные органы стали проверять семью. Логинова сначала утверждала, что из 15 детей пятеро ей родные — двоих родила сама, а еще трое от суррогатных матерей. Но экспертиза ДНК показала, что никто из воспитанников москвички ей не родственник. Более того, женщина физически не может рожать , так как перенесла операцию по удалению матки.

Выяснилось, что при регистрации двух детей в ЗАГСе Логинова показывала поддельные документы. Один из перинатальных центров Подмосковья также подтвердил следователям, что она, якобы, родила мальчика в 2018 году, но это оказалось неправдой. Подозреваемой провели операцию на матке ранее 2018 года, а в документах из истории родов указана неверная группа крови москвички. Следствие считает создавшуюся ситуацию подлогом.

До уголовного дела у Логиновой брали интервью, где она называла себя самой счастливой мамой и говорила о планах рожать еще больше.

«Лично для меня, чем больше детей, тем лучше», — описывала женщина.

Логинова также в 2016-2021 годах была учредителем благотворительного фонда поддержки многодетных семей и инвалидов детства. Ее знакомая заявила прессе, что та «все делала для детей и ради детей», называла ее прекрасной матерью, а неправильное лекарство от диабета ее ребенку мог выписать доктор.

«Даже если она записывала их [на себя], то какая цель у этого? Она что-то с государства имеет? Она просто человек, потеряла мужа в свое время, были серьезные проблемы, но она человек чистейшей души, она любит детей», — возмущалась подруга обвиняемой.

Другая знакомая семьи рассказывает, что Логинова хорошо заботилась о детях, возила за границу на отдых. Она уточнила, что москвичка специально забирала в семью тех, с кем «никто не хочет возиться», и старалась их спасти.

При обысках в квартире Логиновой нашли газовый пистолет и муляжи гранат . Эксперты считают, что теперь ей в любом случае грозит до 15 лет лишения свободы.

«Если в части случаев не будет доказано состава торговли людьми, могут быть применены статьи за причинение вреда здоровью различной степени тяжести либо использование поддельных документов», — пояснил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

«Няня, майор полиции, врач»: что известно о сообщниках

Одновременно с Логиновой задержали ее подругу и главу приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, — Наталью Патоку. У нее тоже 15 детей, двоих из которых женщина называет родными (однако на этот счет тоже появились вопросы). Следствие считает Патоку ключевой участницей схемы по торговле детьми.

«Патока организовывала приюты для беременных женщин, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не хотели оставлять детей... Активно помогала беременным женщинам,... а затем, после рождения детей, принимала новорожденных и по подложным документам регистрировала их как своих. В итоге дети оказывались в руках третьих лиц, что превращало данное преступление в сложную схему торговли детьми», — поясняет издание «БезФормата».

В числе подозреваемых также предприниматель, врач-гастроэнтеролог частной клиники, няня детского сада и майор полиции, начальник миграционного пункта из Алтайского края Наталья Душкина, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В одно производство объединены десять уголовных дел.

«Душкина, которая, как установили экспертизы, продала свою внучку одной из фигуранток», — отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудник полиции отправлена под домашний арест. Почти все фигуранты, в том числе няня детского сада, предприниматель, врач и Душкина признали свою вину и сотрудничают со следствием .

На днях список подозреваемых пополнила еще одна многодетная мать — 41-летняя мать 15 детей из Подмосковья Наталья Тараненко. По версии следствия, она дружила с Патокой и помогла легализовать двух детей, которых та называет своими. А именно, подтвердила в ЗАГСе, что женщина родила их дома — это оказалось ложью.

«Как минимум в двух случаях Наталья Тараненко заключила сделку с совестью и подтвердила то, чего на самом деле не было. По нашим данным, Наталья Тараненко признала свою причастность в обоих эпизодах, но вот конкретный мотив не назвала», — уточняет mk.ru.