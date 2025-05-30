«Черная сваха» и полицейский: в ХМАО орудовала банда, забиравшая деньги бойцов СВО

МВД: жительница Нижневартовска вынуждала мужчин идти на СВО и забирала их деньги

В Нижневартовске МВД возбудило дело о мошенничестве после сообщений о «черной свахе», которая отправила на СВО четырех мужчин, и после их гибели присвоила себе их выплаты. В полиции сообщили, что женщина и ее сообщники похитили таким образом не менее 3,5 млн рублей. Также идет проверка информации об участии в банде полицейского, который передавал мошенникам данные о жертвах.

В Нижневартовске заведено уголовное дело о мошенничестве с социальными выплатами для военных, погибших на СВО на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по Югре.

«В ходе проверки было установлено, что вартовчанка совместно с тремя мужчинами и иными неустановленными лицами, вступив в сговор, путем обмана похитили не менее 3,5 миллиона рублей, принадлежащих горожанам 1981, 1970 и 1976 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Представитель УМВД сообщил, что подозреваемые убеждали своих жертв заключать контракты на военную службу и регистрировать фиктивные браки. Все выплаты присваивали себе члены группы.

В ведомстве также прокомментировали информацию из соцсетей, что в мошеннической схеме участвовал полицейский.

«В настоящее время сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре проверяют информацию о причастности действующего сотрудника УМВД России по Нижневартовску к противоправной схеме», — сообщил представитель ведомства.

В УМВД подчеркнули, что если его причастность к делу подтвердится, то он будет уволен из правоохранительных органов, понесет наказание в рамках уголовного дела, а его руководители будут привлечены «к строгой дисциплинарной ответственности».

Черная вдова

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Нижневартовске была задержана Наталья Б., которая занималась организацией браков с одинокими мужчинами: жертв принуждали жениться на женщинах, которых она находила за вознаграждение.

«Черная сваха» убеждала мужчин отправиться на Украину для участия в СВО, а после их гибели забирала положенные им компенсационные выплаты.

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Схема вскрылась после того, как в полицию обратилась одна из родственниц бойца СВО.

После гибели вступивших в брак и подписавших контракт мужчин, компенсации по несколько миллионов рублей делились между участниками группы, которые тратили их на личные нужды.

По данным Baza, по этому делу на данный момент задержаны 45-летний житель Нижневартовска Сергей К., полицейский Александр К., и 48-летняя Наталья Б. Также фигурирует 51-летний Виталий П., которого пока не нашли. По версии следствия, Наталья организовала браки минимум с четырьмя мужчинами, все они погибли на фронте. По данным Telegram-канала, полицейский передал данные не менее чем семи потенциальных «женихов» и получал по 100–200 тыс. рублей за каждый случай.

СВО и мошенники

Участники СВО и их родственники в последнее время нередко становятся жертвами мошенников. Так, 21 мая «МВД Медиа» сообщило о задержании участника мошеннической группы, который обманом выманил у 18-летней школьницы более 3 млн рублей, в том числе выплату отца за ранение на СВО.

В апреле РИА Новости со ссылкой на материалы МВД сообщило, что мошенники начали предлагать за деньги бойцам СВО помощь в поиске сослуживцев.

В некоторых случаях злоумышленники вынуждают бойцов брать кредиты, предупредили в ведомстве.

«Участнику СВО приходит сообщение в социальной сети. Мошенник сообщает, что может помочь в поиске родственника или друга, который попал в плен, ранен. <...> После того как деньги перечислены, могут уговаривать взять кредит в банке для дополнительной помощи», — поделились в МВД.

Правоохранители советуют не общаться с мошенниками, а вместо этого обратиться в Минобороны РФ и публичные органы власти.

Кроме того, в начале мая стало известно о схеме, в которой мошенники обманывают жителей приграничных с Украиной Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областей, давая ложные обещания выплатить материальную помощь.

«Злоумышленники обещают выплатить дополнительную материальную помощь и просят отправить копии документов. <...> Чтобы поверить было проще, распространители фейка публикуют поддельное распоряжение полпреда президента в ЦФО», — говорится в сообщении.

Злоумышленники по этой схеме требуют у жителей данные о регистрации, заявление в свободной форме и фотографии.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что в 2025 году мошенники похитили у россиян более 27 млрд рублей.