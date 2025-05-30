Худой ребенок жил на балконе: в Краснодаре мать годами не выпускала сына-инвалида из дома

Тараканы, следы фекалий на полу, заваленный мусором санузел и полная антисанитария — в таких условиях жил восьмилетний мальчик-инвалид в Краснодаре. Мать не выпускала его на улицу, запрещала ходить в школу и наблюдала за ним с помощью видеокамер. Мальчик питался хлебом, а мылся последний раз год назад. Спасти его удалось благодаря случайным прохожим: мальчик пытался привлечь внимание, выбрасывая вещи из окна. Против горе-матери возбудили уголовное дело, а ребенка передали в реабилитационный центр.

Жизнь на балконе

В начале мая прохожие обратили внимание на мальчика, выбрасывавшего вещи на припаркованные автомобили из окна квартиры на Карасунской улице Краснодара. Мальчик пытался привлечь внимание, и на место вызвали полицию и скорую.

Прибывшие медики и правоохранители оказались шокированы: они увидели измученного худого восьмилетнего мальчика и заваленную мусором квартиру с тараканами. Мать рассказала, что они с сыном не выходят на улицу, он не ходит в школу и постоянно живет на балконе, сообщил Telegram-канал Baza. За ребенком постоянно наблюдали: для этого в квартире установили видеокамеры.

21 мая полицейские, сотрудники органов опеки и медики снова пришли в квартиру на Карасунской, однако в этот раз мать ребенка оказала такое сопротивление, что пришлось вызвать Росгвардию. В итоге мальчика забрали, а женщину отправили в больницу.

Соседка Марина рассказала «Газете.Ru», что в последние пару лет люди жаловались на крики по ночам, а также на выбрасывание из окон предметов и фекалий .

«Соседи многократно обращались к участковому. Тот говорил, что долгов по квартире нет, предметы из окна ни на кого не попали, машины целые, так что поводов для реагирования нет. То, что соседи били тревогу — 10000%. Главный по дому ходил, писал заявление. Пытался привлечь отдел по делам несовершеннолетних», — рассказала она.

По ее словам, 19 мая в домовом чате вновь подняли тему криков из квартиры мальчика-инвалида. Одна из соседок обратилась к родственнику, работающему в правоохранительных органах, после чего «сразу все закрутилось». Этот родственник вышел на руководство ГУВД, и уже через полчаса на месте была полиция.

«А в среду уже приехала бригада скорой помощи, и ребенка забрали. Мама и бабушка выходили крайне редко. Мама ловила приведений в подъезде. Бабушка, если кого-то встречала, забивалась в угол и сидела. Это со слов соседей. Но то, что везде пишут, что соседи ничего не делали, — абсолютная неправда. Просто пока сигнал не прошел выше, участковый разводил руками», — объяснила собеседница «Газеты.Ru».

По ее словам, у мальчика не было одежды, только шорты. Одеть его помогли соседи. Почтовый ящик проблемной семьи забит квитанциями, однако задолженностей по оплате нет, отметила Марина.

«То есть квартиру они сами, либо кто-то за них оплачивал», — предположила она.

Жуткие условия

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края уточнили, что у мальчика есть инвалидность. Ребенок 2017 года рождения жил с матерью и бабушкой в однокомнатной квартире.

«В семье не созданы надлежащие условия для воспитания несовершеннолетнего, в квартире антисанитарные условия, на полу в комнате следы фекалий, в квартире тараканы, зловонный запах, санитарная комната не используется, так как полностью захламлена», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там добавили, что в квартире не было еды, у мальчика не было кровати, постельных принадлежностей, одежды, обуви, книг и игрушек.

«Мальчик дошкольные образовательные учреждения не посещал, в общеобразовательную организацию по достижении семи лет в 2024–2025 учебном году не зачислен, с рождения находится в полной изоляции от общества, не социализирован, со слов ребенка за пределы квартиры не выходил несколько лет, питался хлебом, последний раз мылся более года назад» , — уточнили в прокуратуре.

Мать обвинили в неисполнении родительских обязанностей: кроме прочего, мальчик не получал необходимого лечения. Против женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В суд направили исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. Ребенка отправили в реабилитационный центр.

Как рассказали «Известиям» соседи, из квартиры проблемной семьи по утрам и вечерам раздавались крики .

«Я видела, что они (мама и бабушка мальчика. — «Газета.Ru») стояли за гаражами у нас во дворе. Мне они показались очень странными. Они выглядели очень неопрятно, <...> и они прятали ребенка, собой прикрывали», — добавила соседка женщин Оксана Ласковец.

«Ответственны те, кто не услышал крик ребенка»

По мнению адвоката Александра Валявского, правоохранители могут пересмотреть уголовное дело и переквалифицировать его на статью об истязании, если удастся доказать систематическое издевательство над ребенком.

«Но куда важнее другое: где были органы профилактики? Почему жалобы соседей не сработали и почему мать с камерой могла диктовать условия комиссии ПДН? Здесь напрашивается проверка бездействия должностных лиц и служебная проверка в отношении всех, кто «не услышал» крик ребенка», — объяснил юрист.

Он поблагодарил неравнодушных людей и добавил, что иногда они действуют быстрее, «чем система».