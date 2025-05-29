«Мы не просто кабинет, целую Россию отхватили»: как «демократы» привели Ельцина к власти

Избранный президент РСФСР Борис Николаевич Ельцин перед принятием присяги на церемонии вступления в должность на заседании Съезда народных депутатов РСФСР в Кремлевском Дворце съездов, 10 июля 1991 года

В мае 1990 года в Москве разыгралась политическая драма с катастрофическими для СССР последствиями. Первый Съезд народных депутатов РСФСР избрал Бориса Ельцина на высшую руководящую должность в системообразующей республике Советского Союза. И укрепил его позиции как политика, бросившего вызов Михаилу Горбачеву и всей советской системе. О реакции современников на первую победу Ельцина — в материале «Газеты.Ru».

«Русские заволновались»

16 мая 1990 года в Большом Кремлевском дворце Москвы открылся 1-й Съезд народных депутатов РСФСР — высший орган государственной власти республики. По замыслу «архитекторов перестройки» формат съездов нардепов должен был помочь демократизации советской политической системы — из 1068 депутатов 900 избирались по территориальным округам, 168 — по национально-территориальным (с учетом автономий РСФСР) и, в отличие от союзного Съезда, выборы депутатов проходили на более конкурентной основе.

При этом только съезд мог принимать Конституцию, утверждать главу правительства и руководителей высших государственных органов.

close Народный депутат РСФСР и СССР Борис Ельцин в зале заседаний на Первом съезде народных депутатов РСФСР в Большом Кремлевском дворце, май 1990 года Борис Бабанов/РИА Новости

Посол Нидерландов в СССР Пит Бювалда 15 мая 1990 года записал: «В Российской Федерации созван собственный Съезд народных депутатов <...>

Долгое время Российская Федерация отождествлялась с Советским Союзом, но теперь, когда отдельные республики все больше настаивают на автономии или даже на самостоятельности, русские заволновались. Будет выбран Председатель съезда, который фактически станет Президентом Российской Федерации. Если Борис Ельцин получит этот пост, он станет сильным конкурентом для Горбачева».

close Торжественное заседание Съезда народных депутатов, посвященное вступлению в должность президента РСФСР Бориса Николаевича Ельцина. Кремлевский Дворец съездов, 10 июля 1991 года. На фото: президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев поздравляет Ельцина с вступлением в должность Владимир Чистяков/РИА Новости

Когда участники съезда приступили к обсуждению кандидатуры нового председателя Верховного совета РСФСР, политическое противостояние сторонников КПСС и «демократов» вышло на новый виток: представители «Демократической России» — Юрий Болдырев, Виктор Исаков, Николай Воронцов, Сергей Шахрай — настаивали на кандидатуре Ельцина. Горбачев же продвигал Александра Власова, опытного партийного функционера, занимавшего пост Председателя Совета Министров РСФСР.

Власов, 58-летний аппаратчик, был типичным представителем номенклатуры. Уроженец Иркутской области, он прошел путь от инженера до высокопоставленного чиновника, руководившего РСФСР в качестве премьера с 1988 года. Его репутация строилась на лояльности партии и осторожном подходе к реформам, что делало его идеальным кандидатом для Горбачева, стремившегося сохранить контроль.

Однако Власову недоставало харизмы и народной поддержки, которыми обладал Ельцин.

16 мая москвичка Татьяна Юрьева записала в дневнике впечатления от 1-го съезда народных депутатов РСФСР:

«Опять противостояние, опять крики без дела. Сережа говорит, что Ельцина не выберут, а я предсказываю в таком случае народный взрыв, в результате чего страна превратится в бушующее море. Этого они хотят? Нарастает ненависть к этим чучелам, превратившим нашу страну в нищую помойку. В небытие коммунистов! В небытие!».

22 мая на съезде выступил Борис Ельцин.

Виталий Воротников, на тот момент Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР, писал: «Ельцин обвинял Центр в многолетней имперской политике по отношению к союзным республикам, в том числе и России. Ставились условия принятия новой Конституции России прежде, чем Конституции СССР. Говорил, что вся власть в Российской Федерации принадлежит народу, который осуществляет ее через Советы».

Горбачев, выступавший на следующий день, пытался перехватить инициативу, но это ему не удалось. «Перешел затем к недостаткам характера Б.Н. Ельцина: резкость, популизм, неровное отношение к кадрам . <...> Выступление взбудоражило депутатов. В зале было шумно, слушали невнимательно, перебивали. Михаил Сергеевич был явно «не в форме»», — писал Воротников.

Впоследствии критика Горбачевым Ельцина сыграла с ним злую шутку – сомневающихся депутатов он обратил против себя.

close Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин, 29 мая 1990 года Сергей Гунеев/РИА Новости

«Он успокоит народ»

Выборы Председателя Верховного Совета стали для всех кандидатов и заинтересованных лиц настоящим испытанием. Помимо Ельцина и Власова, на пост претендовали коммунист Иван Полозков, Юрий Манаенков и даже Воротников, хотя он сам просил об отставке. Власов рассматривался как компромиссная фигура для партийной элиты, но его образ «человека системы» отталкивал делегатов, желавших перемен.

В первом туре 25 мая Ельцин набрал 497 голосов, опередив конкурентов, но не добрав 35 до абсолютного большинства. Пит Бювалда отмечал: «При первом голосовании в парламенте Российской Федерации по кандидатуре нового председателя Борис Ельцин набрал больше голосов, чем другие, но еще не необходимые 50%, в связи с чем будет проведено повторное голосование».

Второй тур 27 мая был еще напряженнее: Ельцину не хватило четырех голосов. «И при повторном голосовании на выборах председателя российского парламента Ельцин не добрал нескольких голосов. Будут назначены новые выборы», — писал голландец.

Пока шли туры голосования, обстановка в стране накалялась, отмечал Виталий Воротников. Горбачев обсуждал с соратниками положение дел: «В стране масса проблем. Ухудшается снабжение. Руководство много говорит, обещает, а результатов нет. На сессии Верховного Совета СССР идет сейчас обсуждение проблем рыночных отношений. Это дополнительно будоражит народ, так как никто ничего толком о рынке не знает» .

Раздражение у союзного руководства вызвала стратегия Ельцина и его команды, писал Воротников: «Борис Николаевич и его команда работают активно, использует эту обстановку. Они постоянно, широко и гласно обсуждают все негативные явления. Вот депутаты и голосуют. Не за Ельцина или Полозкова, а против нынешнего руководства. А что будет потом!»

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К третьему туру 29 мая страсти достигли пика. Ивана Полозкова убедили сняться с голосования, чтобы не отнимать голоса у Власова. Ельцин заручился поддержкой части коммунистов, недовольных Горбачевым, и активистов «Демократической России» — и в итоге победил с 535 голосами против 467 у Власова.

Москвичка Татьяна Юрьева была впечатлена: «Выбрали Ельцина!! Он был явно взволнован, говорил с трудом. Наобещал он много, теперь надо что-то делать, так как народ будет начеку. Поглядим, как будут развиваться события».

Кинодраматург Анатолий Гребнев был еще более категоричен: «Москва. Ельцин! С минимальным преимуществом, и все-таки! Вопреки Горбачеву! Мы — за Ельцина. Он успокоит народ. Ему верят».

Советский историк Сергей Дмитриев отмечал: «Избрание этого деятеля [Ельцина] встречено широким одобрением общественности, а, может быть, и народа. Во всяком случае одно стало ясно: все попытки Горбачева по осрамлению и политической дискредитации Ельцина на сегодняшний день потерпели неудачу. На политическом горизонте страны возникла альтернативная Горбачеву личность» .

Сам Ельцин в «Записках президента» вспоминал, как впервые оказался в кабинете Председателя ВС РСФСР: «Помню, как мы с Львом Сухановым (помощник Ельцина. — «Газета.Ru») впервые вошли в кабинет Воротникова <...> Кабинет огромный, и Лев Евгеньевич изумленно сказал: «Смотрите, Борис Николаевич, какой кабинет отхватили!» Я в своей жизни уже успел повидать много кабинетов. И все-таки этот мягкий, современный лоск, весь этот блеск и комфорт меня как-то приятно кольнули.

«Ну и что дальше? — подумал я. — Ведь мы не просто кабинет, целую Россию отхватили». И сам испугался этой крамольной мысли».

По словам Ельцина, ему «было не по себе в воротниковском кабинете от сознания этой бессмыслицы: главный оппозиционер возглавил грандиозный советский российский аппарат ».

Как Ельцин разгромил Горбачева

Победа Ельцина на съезде народных депутатов РСФСР стала одной из многочисленных вех истории конца СССР. Он использовал пост Председателя Верховного Совета, чтобы укрепить свое влияние и подорвать позиции Горбачева как союзного президента. Уже 12 июня 1990 года Съезд принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР, инициированную Ельциным. Документ провозглашал приоритет российских законов над союзными, ослабляя власть Горбачева.

Ключевым шагом в дальнейшей политической борьбе Ельцина стало введение поста президента РСФСР. В марте 1991 года он добился референдума о введении поста президента РСФСР, а 12 июня победил на выборах, став первым всенародно избранным лидером. Это резко контрастировало с положением Горбачева, чья легитимность опиралась на партийные структуры.

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Дальнейшее всем известно. Горбачев пытался реализовать новый Союзный договор и сохранить СССР, структурно изменив его. Но Августовский путч 1991 года сорвал его планы и позволил Ельцину использовать ситуацию и взять власть в свои руки. Когда ГКЧП попытался отстранить Горбачева, Ельцин возглавил сопротивление, выступив у Белого дома. Этот момент закрепил его статус лидера демократических и патриотических сил. Горбачев, вернувшись из Фороса, оказался в тени и уже не мог ни на кого опереться.

А Съезд народных депутатов был разогнан в октябре 1993 года войсками с применением оружия и бронетехники после двухнедельного противостояния президента Бориса Ельцина и народных избранников.