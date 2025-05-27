Спасал семью: бывший профессор МГУ совершил суицид после звонка мошенников

Бывший профессор МГУ отдал мошенникам почти 53 млн рублей ради спасения семьи, а через несколько месяцев покончил с собой. Его дочь поняла, что пенсионера обманули, слишком поздно: когда отец уже отдал все свои накопления и продал две квартиры. Написав заявление, мужчина сотрудничал со следствием и помогал искать мошенников. В мае он погиб в гостях у друга. В кармане профессора нашли копию постановления о возбуждении дела.

Бывший профессор МГУ, 78-летний Борис Бояринцев покончил с собой после того, как зимой его обманули мошенники на более чем 52,5 млн рублей, выяснил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в декабре 2024 года Бояринцеву позвонил неизвестный и попросил продиктовать код из сообщения, который позволял бы войти в его аккаунт на «Госуслугах» . Затем с пенсионером связался якобы сотрудник ФСБ и убедил его положить все свои накопления «на безопасные счета». Бояринцев в течение месяца — с конца декабря по конец января — снимал со своих счетов деньги и передавал их курьерам. Деньги забирали в разных местах, чаще всего приезжала неизвестная пенсионерка. Предположительно, ее также завербовали мошенники.

В марте Бояринцев продал квартиру на Ленинском проспекте за 11 млн рублей и квартиру на Вешняковской улице за 7,6 млн рублей. Все средства он также передал мошенникам . В начале мая дочь потерпевшего Ирина заметила, что ее отец продал две квартиры и перестал выходить на связь. В то же время с ней связались риелторы и попросили освободить жилплощадь. Ирина поговорила с отцом, но он ничего ей не объяснил. Она заподозрила, что в деле могут быть замешаны мошенники, поэтому обратилась к адвокату. Вместе они написали заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили догадки женщины.

Сначала пенсионер не хотел верить, что стал жертвой мошенников. Однако ему так и не вернули деньги, поэтому он стал сотрудничать со следствием и постепенно осознавать произошедшее. Пенсионер потерял 52 635 308 рублей. Эту сумму он частями 16 раз передавал курьерам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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Приехал к другу и покончил с собой

Baza выяснила, что 24 мая Бояринцев приехал к своему 79-летнему другу Юрию. Мужчины сходили в баню, а затем легли в разных комнатах спать. На следующее утро Юрий нашел тело своего друга в бане — пенсионер покончил жизнь самоубийством.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в вещах умершего копию постановления о возбуждении уголовного дела по мошенничеству.

Дочь пенсионера подтвердила Telegram-каналу «Осторожно, новости», что ее отец совершил суицид. По ее словам, отец действительно поехал к другу «отдохнуть и развеяться», а когда тот уехал, совершил суицид.

«Мы сейчас сами плачем горячими слезами», — сказала Ирина.

По словам женщины, отец стал подавленным и расстроенным, когда узнал об обмане мошенников. Aif.ru пишет, что Бояринцев изначально не рассказал о звонке неизвестных родственникам, так как они убедили его в том, что семья находится в опасности.

«Как только человека наполняет страх или эйфория, он сразу перестает думать. Голова выключается, включается сердце. Это называется «управлением эмоциональным интеллектом». И аферисты по интонациям и репликам прекрасно понимают, подействовала ли их тактика», — сказал психолог Александр Кичаев в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, жертве также ставят жесткий дедлайн, а такие условия максимально некомфортные для принятия рационального решения.