«Старческая глупость Сталина»: как Хрущев сдал Порт-Артур китайцам

70 лет назад Россия снова потеряла крепость Порт-Артур, возвращенную СССР при Сталине

24 мая 1955 года советские войска покинули крепость Порт-Артур на Ляодунском полуострове. Военную базу со всем имуществом передали китайцам. Решение сдать Порт-Артур принял Никита Хрущев. Как советский лидер обсуждал с военными решение о передаче крепости, почему отбитый у японцев Порт-Артур решили отдать и при чем тут «царские портянки» и штабной туалет — в материале «Газеты.Ru».

Замечательная база

Решение Никиты Хрущева передать Китаю незамерзающую гавань и крепость Порт-Артура — спорное. Или даже ошибочное, потому что каких-либо плодов не принесло. Впрочем, возможно, другого выхода у Хрущева не было.

К моменту, когда Никита Сергеевич возглавил Советский Союз, численность Вооруженных сил составляла порядка 5 млн человек. Армия была гигантской, и в мирное время грандиозные расходы на военные нужды лежали на советской казне тяжким бременем.

Решили сокращать. Армейская реформа Хрущева продолжалась до 1958 года и позволила уменьшить численность военнослужащих на полтора миллиона. Вооруженные силы СССР все равно были огромны — около 4 млн человек.

Желание сократить армию было одним из аргументов против сохранения Порт-Артура как советской военной базы.

Хотя база была замечательная. Незамерзающий порт на Ляодунском полуострове (полуостров на северо-востоке Китая между Западно-Корейским и Ляодунским заливами Желтого моря) позволял контролировать и Желтое море, и Корейский полуостров, и львиную долю китайского побережья. В годы правления Николая II, когда империя продвигалась на Дальнем Востоке, создавая «Желтороссию», в Порт-Артуре (кстати, назван он был британцами в честь то ли открывшего его лейтенанта, то ли в честь третьего сына королевы Виктории) построили мощную цитадель — с портом для броненосцев и крейсеров, артиллерией и арсеналами. Россия заняла порт в 1898 году, арендовав его у Китая по Русско-китайской конвенции.

close Пожар у Золотой горы во время обороны Порт-Артура, 1904 год РИА Новости

Однако был допущен один стратегический просчет — средства распылялись на строительство гражданских сооружений в Даляне (Дальнем), втором порту региона. Поэтому к Русско-Японской войне Порт-Артур был не то, чтобы на 100% готов к обороне. Второй просчет — когда японцы захватили слабо укрепленный Дальний, крепость решили оборонять, а деблокировать ее не получилось. Долго ли, коротко ли, но Порт-Артур сдали после продолжительной и героической обороны. Так крепость перешла в руки японцев.

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В 1945 году советские войска Порт-Артур вернули, отбив его у японской Квантунской армии.

close Советские морские пехотинцы в Порт-Артуре, 1945 год Н. Веринчук/РИА Новости

По Договору о дружбе между СССР и Китаем от 14 февраля 1950 года Порт-Артур стал совместной советско-китайской военно-морской базой. СССР вложил значительные ресурсы в восстановление и модернизацию: были построены казармы, склады, аэродромы, обновлены береговые батареи.

В состав 39-й армии, занимавшей регион, входило семь дивизий, десятки тысяч человек.

Мао Цзэдун дважды — в 1950 и 1952 годах — просил Сталина продлить присутствие советских войск из-за войны в Корее и сложной международной обстановки. Сталин, считавший договор 1898 года неравноправным (как и все договоры Китайской империи с европейскими державами в XIX веке — в русле китайской патриотической риторики их считали навязанными под угрозой силы), планировал вернуть Порт-Артур Китаю после стабилизации ситуации, но его смерть в 1953 году отсрочила выполнение решения.

Грязное полотенце и крик Хрущева

В первое время после смерти Сталина СССР и КНР продолжали дружить. До ссоры между Москвой и Пекином оставались годы.

Хрущев лично побывал на Ляодунском полуострове, чтобы известить военных об оставлении СССР этого региона. Советский разведчик Михаил Белоусов вспоминал о курьезном случае с туалетным полотенцем, которое не понравилось первому секретарю ЦК КПСС — прямо перед заседанием с участием генералов.

Минуты через три в кабинет вошел Хрущев с полотенцем в руке. Вид у него был рассерженный. Он подошел к Булганину, бросил на стол полотенце и громко сказал: «Вот, Николай Александрович, министр обороны СССР, на, посмотри, какое в туалете у твоего командующего полотенце! Думаю, что у солдат царской армии, воевавших здесь в 1905 году с японцами, портянки были чище». Для командующего эти слова были ударом грома. Но Швецов все же взял со стола полотенце и сказал: «Никита Сергеевич! Полотенце совершенно чистое. Оно только что привезено из прачечной. Белье здесь мы стираем сами, в китайские прачечные не отдаем. А у нас оно после нескольких стирок получается немного желтоватым. Михаил Белоусов разведчик

Решение Хрущева вызвало недоумение у советских военных. Командующий 39-й армией генерал-майор Владимир Шевцов, по воспоминаниям Белоусова, был ошеломлен вопросом Хрущева: «Зачем вы здесь стоите?»

Хрущев, послушав пару минут доклад Шевцова, ударил кулаком по столу и крикнул: «Хватит болтать! Ты лучше мне скажи, зачем вы здесь стоите? Да, да, я спрашиваю: зачем вы со своими войсками стоите здесь, на Ляодуне?»

Генерал в ответ заявил, мол, для защиты рубежей нашей советской Родины. В ответ Хрущев обозвал его мышление «царско-империалистическим».

После этого первый секретарь ЦК КПСС напомнил командованию Порт-Артура, что «войска империалистов отрежут вас здесь, как это сделали в 1904 году японцы, и вы создадите нам огромные хлопоты по выручке вас отсюда».

В ответ Хрущеву заявили, что если бы он выделил еще пару дивизий, то ситуация полувековой давности не повторилась бы.

«Не дадим! Уйдете вы отсюда, уйдут и американцы [из Южной Кореи]», — ответил Никита Сергеевич. Кстати, американцы до сих пор никуда не ушли.

«Все то, что здесь настроено русским царем, нами и японцами, — казармы, склады, дома, водохранилища и т. п. — отдать китайцам бесплатно, безвозмездно. А то, что мы привезли сюда из Советского Союза, — продать», — заявлял Хрущев генералам.

Население СССР об оставлении Порт-Артура известили сухо и сжато — коротким сообщением без подробностей. Военнослужащим объявили, что интернациональный долг выполнен и пора домой.

Имущества на 11 страниц

В 1954 году Хрущев во главе советской делегации отправился в Пекин на празднование пятой годовщины КНР. Визит был призван продемонстрировать дружбу с Китаем, но Хрущев решил пойти дальше: он объявил о безвозмездной передаче Порт-Артура, включая все сооружения, построенные СССР с 1945 года.

close Мао Цзэдун и Никита Хрущев во время визита в Китай, 1955 год Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

Вооружение и техника частично продавались, частично передавались бесплатно, хотя некоторые новейшие образцы, такие как танки Т-52 и бронекатера, были вывезены в СССР по настоянию военных.

К тому же, Китаю безвозмездно передали советские доли в совместных предприятиях в Синьцзяне и Даляне по добыче цветных и редких металлов, добыче и переработке нефти, строительству и ремонту судов.

Список передаваемого имущества в Порт-Артуре занимал 11 страниц: танки, артиллерия, подводные лодки, торпедные катера, склады, мастерские — все это оценивалось в сотни миллионов рублей. По воспоминаниям разведчика Михаила Белоусова, процесс напоминал поспешное отступление: от ложек и кружек до сложной техники — все осталось Китаю.

Мао Цзэдуну Хрущев заявил, что он против «старческой глупости Сталина о концессии на фабрику ананасных консервов», поэтому и надо все начать «с чистого листа».

Почему Хрущев пошел на такой шаг? Во-первых, он видел в Мао союзника в борьбе за коммунистическое будущее. Во-вторых, Хрущев стремился отмежеваться от сталинской политики, которую считал слишком жесткой, даже империалистической. Передача Порт-Артура должна была стать символом нового курса — открытого и щедрого.

Наконец, он, возможно, считал базу обузой: ее содержание обходилось в десятки миллионов рублей ежегодно, а Никита Сергеевич уже задумал амбициозную программу модернизации флота и армии.

Передача Порт-Артура завершилась 26 мая 1955 года, когда последние советские солдаты покинули Ляодунский полуостров.

Почему-то уже в 1958 году Хрущев решил переиграть партию и попытался предложить Мао восстановить совместную базу в Порт-Артуре, но получил отказ: отношения между СССР и КНР стремительно ухудшались из-за идеологических разногласий и антисталинской кампании по итогам XX партсъезда.

Хрущев, известный своим волюнтаризмом, действовал импульсивно, не просчитав долгосрочных последствий. Экономия на содержании базы оказалась мнимой: вскоре он инициировал дорогостоящие проекты боевых кораблей без ясной стратегии их базирования.

Ошибся ли Хрущев? История показала, что дружба с Китаем оказалась недолговечной, а утрата Порт-Артура — необратимой.