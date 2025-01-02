Проститутки, фотографы и революционеры: как японские шпионы помогали победить Россию

120 лет назад капитулировала после долгой осады крепость Порт-Артур — главная база Тихоокеанского флота Российской империи. Свою специфическую роль в боевых действиях сыграли японские шпионы. Как на самом деле шпионаж помог Японии победить Россию в войне, кто был агентом Токио в Порт-Артуре и чем отвечали царские контрразведчики — в материале «Газеты.Ru».

Падение Порт-Артура

Оборона Порт-Артура стала самым продолжительным сражением русско-японской войны 1904–1905 гг. Главная база Русского Императорского Тихоокеанского флота была сдана японским войскам 2 января 1905 года (20 декабря 1904 года по ст. стилю), после осады, которая продолжалась 329 дней.

Весной 1904 года в окрестностях Порт-Артура, расположенного на Ляодунском полуострове, на побережье Желтого моря высадились три японские армии. База была отрезана от Маньчжурии, где располагались основные силы российской армии.

Лишь к декабрю того же года японцы штурмом смогли взять гору Высокую — господствующую над городом. С нее они начали обстрел русских кораблей, стоявших на рейде, и многие из них потопили. В ходе боевых действий активно применялись военные новинки — полевые пушки с фугасными снарядами, винтовки Мосина, пулеметы «Максим».

Спустя 11 месяцев ожесточенного сопротивления командовавший обороной крепости генерал Анатолий Стессель принял решение капитулировать — вопреки мнению военного совета Порт-Артура.

«Лишь одна четверть защитников, из которых половина больных, занимает 27 верст крепости без помощи, даже без смены для малого хотя бы отдыха. Люди стали тенями», — писал сам Стессель в донесении накануне капитуляции.

Перед капитуляцией остававшиеся в крепости орудия, снаряды и склады были сожжены. Японцы потеряли от 60 до 112 тыс. человек, русские — порядка 30 тыс. человек.

«Получил ночью потрясающее известие от Стесселя о сдаче Порт-Артура японцам ввиду громадных потерь и болезненности среди гарнизона и полного израсходования снарядов! Тяжело и больно, хотя оно и предвиделось, но хотелось верить, что армия выручит крепость. Защитники все герои и сделали более того, что можно было предполагать. На то, значит, воля Божья!» — написал в дневнике император Николай II, узнав о сдаче крепости.

Беспрепятственно обрушить град снарядов

К будущей осаде Порт-Артура, в частности, и к войне с Российской империей японские армия и спецслужбы начали готовиться заблаговременно.

«Еще за 10 лет до начала русско-японской войны японцы направили в Россию, и в особенности в Маньчжурию и на Дальний Восток, большое количество своих шпионов и диверсантов, на основании получаемых от них сведений тщательно изучали организацию и боевые возможности российской армии и флота, будущий театр военных действий», — отмечает историк Евгений Османов.

Резидентура японской военно-морской разведки была развернута в китайском порту Чифу (Яньтай), на берегу Желтого моря еще в 1903 году. Именно туда направляли отчеты японские шпионы, работавшие на Ляодунском направлении — ключевом в ходе русско-японской войны.

Например, в августе 1903 г. капитан-лейтенант Идзюин Сюн по результатам своей трехмесячной работы представил на имя начальника «Доклад об обстановке на Ляодунском направлении», в котором содержалась подробная военная, политическая и экономическая информация о Порт-Артуре.

«Нет никаких сомнений в том, что наш флот в ближайшем будущем, находясь на удалении от входа в этот залив, может беспрепятственно обрушить град снарядов на Порт-Артур, не беспокоясь об ответном огне противника», — резюмировал капитан-лейтенант Идзюин, ссылаясь на донесения своих агентов.

По данным историка Андрея Полутова, во второй половине 1903 г. у японской резидентуры были на связи в Порт-Артуре трое подданных Российской империи, которые подписали обязательство о сотрудничестве.

Наиболее ценным агентом был прапорщик запаса флота В.Д. Козлов, завербованный в конце октября того же года. Козлов, будучи журналистом порт-артурской газеты «Новый край» и корреспондентом ряда российских центральных и местных изданий, поставлял на возмездной основе различную информацию о Тихоокеанской эскадре и крепости вплоть до апреля 1904 г., а затем — о русской армии в Маньчжурии вплоть до окончания войны.

close Группа жандармов с офицером на велодрезине, 1890-е Wikimedia Commons

В 1906 г. Козлов вновь предложил свои услуги японской разведке через консула Японии во Владивостоке.

Японских разведчиков готовили в Японии особыми отделениями Генштаба. Ставка была сделана, отмечает историк Османов, на «превращение японцев в китайцев» — которых в России было огромное (в сравнении с японцами) количество. Усвоив «внешние навыки» китайцев, шпионы направились в Россию, Китай, Маньчжурию и Корею.

Агенты японского Генштаба перевоплощались в нищих и торговцев, фотографов и прачек, рыбаков и даже санитаров русских госпиталей, поваров и официантов на пароходах.

Японские шпионы приобретали в Маньчжурии и Корее также булочные и другие лавки, в которых было удобно подслушивать разговоры посетителей — например русских офицеров. Получал сведения японский Генштаб и от посетителей опиумных курилен.

Как сообщает историк Османов, «японские шпионки охотно устраивались на работу в качестве нянек и горничных в семьи к военным или к знакомым военных». А японский генерал Кодама Гэнтаро, автор плана войны с Россией, некоторое время провел в Приамурском крае как частное лицо.

Жандармское управление России, отвечавшее за контрразведку, указывало, что на территории Российской империи к началу войны с Японией действовало до 500 агентов японской разведки.

Атмосферу шпиономании, захлестнувшей Россию в годы русско-японской войны, передал писатель Александр Куприн в своей повести «Штабс-капитан Рыбников» — о японском шпионе, который притворялся русским офицером.

«Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником — настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом». Александр Куприн

Агент-сутенер

Российская контрразведка пыталась противодействовать японским шпионам. Руководил контрразведкой ротмистр Отдельного корпуса жандармов Владимир Лавров. К примеру, его сотрудники установили наблюдение за японским военным агентом подполковником Мотодзиро Акаси. Его разоблачили, и шпион был вынужден уехать из Петербурга в Стокгольм.

Царская контрразведка также установила строгий надзор за японцами, жившими в Забайкальской области. А вскоре японским подданным было запрещено жить вдоль Сибирской железной дороги, по которой перебрасывали войска и снаряжение.

Для охраны от японских шпионов 2-й Тихоокеанской эскадры, которая потерпит сокрушительное поражение в бою у Цусимы, велись активные контрразведывательные мероприятия в Европе и на океане.

К слову, европейские державы помогали каждой из сторон по-своему. Японский военно-морской агент в Берлине капитан Тохикава установил с помощью германской разведки секретное наблюдение за прохождением российских судов через северные моря. Предположительно, благодаря кооперации японской и английской разведок мог быть устроен известный Гулльский инцидент, когда корабли 2-й Тихоокеанской эскадры обстреляли якобы английских рыбаков, что поставило Россию на грань войны с Великобританией.

Однако действия русских контрразведчиков помогли предотвратить какие-либо серьезные нападения на флот во время его перехода на Дальний Восток — в том числе с помощью французской разведки, которая помогала бороться с японскими агентами.

Впрочем, случались и курьезы — роковые. Как писал историк Дмитрий Павлов, на острове Мадагаскар действовал японский агент, который должен был сообщить о появлении эскадры адмирала Рождественского.

Хотя французский губернатор острова велел с начала войны выдворить всех иностранцев, японский агент остался — поскольку французский гарнизон «не мог обойтись без японских проституток, за сутенера которых выдавал себя японский агент». Русская эскадра была раскрыта.

А упомянутый выше подполковник Акаси, бежавший в Стокгольм, занялся установлением связей с российскими революционерами — перед японской разведкой была поставлена и задача по дестабилизации внутриполитической обстановки в России.

close Баррикады на Арбате во время революции 1905-1907 гг. РИА Новости

Японский шпион установил связи с местными революционерами-сепаратистами в Польше, Грузии, Армении, Латвии и Финляндии и собрал их на межпартийную конференцию в Париже осенью 1904 года.

Одним из контактов Акаси был грузинский революционер Георгий Деканозишвили — отец будущего сталинского посла в Германии Владимира Деканозова. Деканозишвили на пароходе «Сириус» доставил в Грузию порядка 6500 винтовок Веттерли. Второй пароход «Джон Графтон», на котором другая партия оружия была отправлена финским сепаратистам, по неизвестным причинам был взорван возле берегов Финляндии.

Впоследствии купленное на японские деньги оружие было использовано во время революции 1905 года. В конечном итоге внутренняя нестабильность и неудачи на фронтах вынудили Россию подписать мирное соглашение и пойти на ряд уступок Японии.