19 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

19 мая в России отмечают День фармацевтического работника, а в мире — День борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника. В советское время на эту дату приходился День пионерии. По народным приметам этот день нужно проводить за полезным трудом, чтобы не потерять здоровье. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 19 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 19 мая

Всемирный день борьбы с воспалительными заболеваниями кишечника

Дата была учреждена в целях поддержки людей, страдающих от болезни Крона и язвенного колита. Ежегодно в этот день проходят благотворительные и образовательные мероприятия. Здания и другие сооружения подсвечиваются фиолетовым цветом в знак поддержки пациентов с такими заболеваниями. Символом этой акции является фиолетовая лента.

День рождения кубика Рубика

Венгерский профессор Эрно Рубик изобрел головоломку в 1974 году. В какой именно день это произошло, точно не известно, но компания Google предложила отмечать день рождения кубика Рубика 19 мая (05.19 в американском формате), потому что максимальное количество комбинаций в головоломке — 519 квинтиллионов.

День фармацевтического работника в России

Учредить этот праздник предложил Минздрав. Выбор даты связан с тем, что в этот день в 1581 году с разрешения Ивана IV Грозного была открыта первая аптека на Руси. В мире День фармацевта отмечается ежегодно 25 сентября, эта дата приурочена к дню основания Международной фармацевтической федерации.

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День детских общественных объединений и организаций

Российский праздник детских общественных объединений во многом сохраняет традиции своего советского предшественника — Дня пионерии, который приходился на ту же дату. Как и раньше, в этот день проводят классные часы, субботники, спортивные соревнования, концерты и другие мероприятия.

День ландышей в России

Праздник символизирует приход весны. В этот день принято дарить букеты ландышей, олицетворяющих нежность и чистоту. Обычно эти растения цветут в мае или июне, но в последнее время в связи с климатическими изменениями в средней полосе России ландыши могут зацветать и в конце апреля.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 19 мая в других странах

День памяти Ататюрка, молодежи и спорта — Турция. Праздник учрежден в память о выступлении Мустафы Кемаля Ататюрка перед турецкой молодежью в городе Самсун 19 мая 1919 года. Тогда национальный лидер объявил мобилизацию против оккупационных войск. Этот день рассматривается в официальной турецкой историографии как начало турецкой войны за независимость. В Турции к этой дате приурочены спортивные мероприятия и торжества; улицы городов украшаются национальными флагами и портретами Ататюрка.

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День рождения Хо Ши Мина — Вьетнам. День рождения основателя Коммунистической партии Вьетнама, руководителя августовской вьетнамской революции, первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина ежегодно отмечается в стране как государственный праздник. В этот день во Вьетнаме проходят выставки, концерты, благотворительные акции и другие памятные мероприятия.

Религиозные праздники 19 мая

День памяти праведного Иова Многострадального

О жизни праведника рассказано в Книге Иова, являющейся частью Ветхого Завета. В возрасте 78 лет Иов лишился детей, здоровья и имущества. Тем не менее он остался верен Богу. Его близкие решили, будто старик навлек божий гнев своими грехами, однако Иов остался непреклонен — он настаивал на своей непогрешимости и объяснял всем, что страдания посланы ему по неведомому божьему промыслу. Наконец, Бог прекратил страдания Иова и не только возвратил ему прежнее благосостояние, но и удвоил его. Иов Многострадальный стал символом надежды для тех, кто проходит через испытания.

День памяти мученика Варвара Луканского

Святой Варвар, бывший разбойник, пережил глубокое покаяние и изменил свою жизнь, обратившись к Богу. Он провел годы в строгом отшельничестве, считая себя недостойным человеческого общения. Его подвиг стал примером силы покаяния и божьего милосердия.

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Народные праздники и приметы 19 мая

Иов Горошник, или День гороха

На Руси 19 мая называли Иовом Горошником. В этот народный праздник, который совпадает с днем памяти ветхозаветного праведника, крестьяне сеяли горох. Бобовые были широко распространены и доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах».

Приметы

День нужно проводить за полезным трудом, чтобы не потерять здоровье.

Нельзя принимать новых работников, они будут ленивыми и небрежными.

Нельзя ссориться и скандалить, так как конфликт будет продолжительным.

Какие исторические события произошли 19 мая

1581 год — на Руси появилась первая аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов.

1780 год — необъяснимое явление, получившее название «Черный день»: в 13 часов 25 минут по непонятным причинам над территорией Северной Америки померкло Солнце.

1910 год — Земля пересекла хвост кометы Галлея (это событие не принесло серьезных последствий для Земли и ее обитателей, но вызвало опасения среди астрономов).

1922 год — в СССР была основана Всесоюзная пионерская организация.

2001 год — Борис Крюк стал новым ведущим телевизионной игры «Что? Где? Когда?».

2008 год — состоялся первый полет российского регионального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.

2018 год — состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл в капелле Святого Георгия Виндзорского замка.

2024 год — президент Ирана Ибрахим Раиси погиб при крушении вертолета.

Дни рождения и юбилеи 19 мая

В 1881 году родился Мустафа Кемаль Ататюрк — первый президент Турецкой Республики.

В 1890 году родился Хо Ши Мин — вьетнамский революционер, политик и военный деятель, президент Вьетнама.

В 1898 году родился Юлиус Эвола — итальянский философ.

В 1925 году родился Малкольм Икс — борец за права чернокожих (100-летие со дня рождения).

В 1925 году родился Пол Пот — камбоджийский политик, лидер движения Красных кхмеров и организатор массовых репрессий.

В 1930 году родился Леонид Харитонов — актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР, актер МХАТа им. Горького.

Кто отмечает день рождения

79 лет исполняется Микеле Плачидо — итальянскому актеру, известному по телесериалу «Спрут».

54 года исполняется Лере Кудрявцевой — российской актрисе, теле- и радиоведущей.

50 лет исполняется Еве Польне — российской певице, бывшей солистке группы «Гости из будущего».

60 лет исполняется Михаилу Горевому — российскому актеру театра и кино, театральному режиссеру, педагогу.

48 лет исполняется Наталии Орейро — уругвайской певице и актрисе, получившей известность в России благодаря сериалу «Дикий ангел».