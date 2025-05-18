«Подумал, что это часть шоу». У пролетавшего над Челябинском самолета отвалился бак

Запасной пустой топливный бак отсоединился от пролетающего над Челябинском самолета и упал в лесном массиве, сообщили в региональном МЧС.
Нештатная ситуация произошла с одним из истребителей МиГ-29УБ пилотажной группы «Стрижи».
«По системе 112 поступило сообщение о происшествии — падении фрагментов пролетающего самолета. К указанному в сообщении месту происшествия направлены силы и средства МЧС России. По уточненной информации у пролетающего самолета отсоединился запасной топливный бак)», — рассказали в ведомстве.
В течение часа оперативные службы обнаружили модуль истребителя в лесу. Пострадавших нет.
Возгорания после падения детали не произошло, на месте работают правоохранительные органы.
Военный блогер Fighterbomber сообщил, что самолет уже совершил посадку.
«У «Стрижей» в Челябинске нештатно сбросился подвесной топливный бак. Борт и экипаж на земле», — написал он в Telegram.
Экстренные службы уточняют, что борт был учебным.
«Это падает самолет?»
Падающий топливный бак всерьез напугал челябинцев. Местный портал «74.ru» опубликовал видеозапись, на которой виден момент падения.
«Они летели рядом, а потом один <...> Это падает самолет?» — спрашивают авторы видео за кадром.
ЧП произошло примерно около 10:00 утра. Большинство очевидцев решили, что самолетов было два и упал один из них.
«Самолеты летели рядом. Один зацепился. Сейчас он падает», — отмечали челябинцы в соцсетях.
По словам свидетелей, когда топливный бак отвалился, пошел дым.
«С интересом из окна наблюдали за пролетом. Красиво шли клином на юг. Дочь еще сказала: «Папа, смотри, как на параде — цветной дым!» А через секунду пошел белый дым. Сперва подумал, что это часть шоу, но быстро стало ясно: что-то отделилось и упало в бор», — описывает увиденное челябинец Василий Иванов.
«Американцы и атомные бомбы теряли»
В теории, ситуация с отпавшим топливным баком, могла привести к серьезным последствиям, заявил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
«Любая нештатная ситуация — это серьезно, потому что так не должно быть. В данном случае будет расследование, почему это произошло: либо бак плохо закрепили, и он сам отсоединился, либо это было ошибочное действие пилота. Это, конечно, очень неприятно. Но, если подумать, бак — это не самая большая неприятность, которую может потерять самолет. Американцы и атомные бомбы теряли», — сказал он.
Кроме того, эксперт отметил, что керосин, который используется в авиации, плохо горит.
«Не бывает такого, как в Голливуде, когда Брюс Уиллис зажигалкой поджигает дорожку керосина, она догоняет самолет и тот взрывается», — добавил Гусаров.