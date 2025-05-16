18 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

18 мая праздник отмечают военнослужащие Балтийского флота ВМФ России. В учреждениях культуры по всей стране проходят мероприятия в честь Международного дня музеев. Православные верующие в этот день чтят икону Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 18 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 18 мая

День Балтийского флота ВМФ России

18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала свою первую и очень важную победу. Во время Северной войны ей удалось захватить сразу два шведских корабля в устье реки Невы. Знаменитое изречение русского государя после победы — «Небываемое бывает» — нанесли на медали в память об этом событии.

В 1996 году дата 18 мая, согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России, стала праздником всех моряков-балтийцев. Сегодня Балтийский флот — важный фактор международной стабильности, он обеспечивает безопасность России на западном направлении. Все части флота находятся в постоянной боевой готовности.

День памяти жертв депортации народов Крыма

В годы Великой Отечественной войны часть народов Крыма была депортирована с полуострова. В общей сложности было вывезено более 180 тысяч крымских татар, около 60 тысяч российских немцев, а также итальянцы, турки, цыгане, караимы, греки, армяне, болгары. В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР признал депортацию незаконным и преступным актом. Год спустя началось массовое возвращение коренных народов в Крым.

18 мая на полуострове празднуют не только День памяти, но и День возрождения реабилитированных народов Крыма.

Международный день музеев

Как давно вы были в музее? Есть хороший повод отправиться туда в воскресный день, ведь 18 мая отмечается Международный день музеев. По всему миру, в том числе и в России, музеи предлагают посетителям специальные программы, выставки и мероприятия, приуроченные к празднику. Это отличная возможность расширить свой кругозор, узнать что-то новое, прикоснуться к истории.

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День Розовой Пантеры

Этот шуточный праздник появился в честь культового персонажа художественных и мультипликационных фильмов. В День Розовой Пантеры по всему миру проходят тематические вечеринки, арт-фестивали и выставки.

Всемирный день памяти жертв СПИДа

Праздник отмечают ежегодно в третье воскресенье мая. Главная цель — привлечь внимание общества к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, напомнить об этом недуге и о правилах защиты от грозной инфекции. Символ движения против этой болезни — алая ленточка, приколотая к одежде.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 18 мая в других странах

Дeнь матери — Киргизия. Отмечается в третье воскресенье мая с 2012 года. В этот день по всей стране мамы принимают поздравления. Задача праздника — не только повысить престиж материнства, но и привлечь внимание к вопросам благополучия семей с детьми.

День без грязной посуды — США. В этот необычный праздник предлагается сделать перерыв в повседневной рутине и хотя бы на день освободить себя от мытья посуды. Дату отмечают, обедая и ужиная вне дома.

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День маршмеллоу — Австралия. Это лакомство, которое готовят из сахара, очень популярно в Австралии, особенно в Мельбурне. В день маршмеллоу принято баловать себя и друзей этим десертом. Маршмеллоу можно запивать чаем, морсом, лимонадом или горячим какао.

Религиозные праздники 18 мая

День памяти великомученицы Ирины Македонской

Святая Ирина родилась во второй половине I века в Македонии. Она происходила из знатной семьи Ликиния — правителя области Мигдония. В юном возрасте девушка приняла христианство. Ирина твердо решила посвятить себя Христу и отказалась от замужества. Со временем святая начала рассказывать о христианстве родителям и призывать их последовать за Христом. Ее твердая вера привела в бешенство отца: он потребовал от дочери поклониться идолам, но встретил отказ. Тогда Ликиний бросил ее под ноги диким лошадям. Лошади обошли девушку, не причинив ей вреда, а отца затоптали насмерть. Святая Ирина начала молиться о спасении отца, и тот по ее молитве был чудесным образом возвращен к жизни. Ликиний, а с ним и еще три тысячи человек уверовали в Спасителя.

Святая Ирина начала нести слово Божье по всей Македонии. Множество раз она подвергалась гонениям, ее пытались убить, но чудесным образом христианка оставалась цела. Она обратила в веру более 10 тысяч язычников, прожила долгую жизнь и скончалась в день, на который указал ей Господь.

День памяти Иконы Богородицы «Неупиваемая Чаша»

Эта икона чудесным образом появилась в конце XIX века в Тульской губернии. Согласно преданию, один солдат в отставке страдал от пьянства, продал все имущество, обнищал и стал тяжко болеть, лишившись возможности ходить. Однажды во сне ему явился старец, который повелел ему отправиться в Серпухов к иконе «Неупиваемая Чаша» и отслужить перед ней молебен. Мужчина добрался до места на четвереньках.

Когда во Введенском Владычнем монастыре он рассказал о своих сновидениях, насельницы удивились, ведь здесь не было такой иконы. Тем не менее, монахини начали осматривать монастырь и нашли в проходе икону, на обороте которой была надпись «Неупиваемая Чаша». Домой мужчина вернулся на своих ногах, свободный от пагубной страсти. Весть о чудесной иконе разошлась по всему православному миру.

Святыня по сей день находится в монастыре, поклониться ей едут верующие со всей России. Перед иконой молятся прежде всего об избавлении от дурных пристрастий — пьянства и наркомании.

Православная церковь 18 мая также чтит память: • преподобного Иакова Железноборовского;

• преподобного Варлаама Серпуховского;

• преподобномученика Ефрема Нового, Неа-Макринского чудотворца.



Католическая церковь 18 мая вспоминает:



• святого Станислава Папчиньского, основателя конгрегации мариан, покровителя нерожденных детей и родителей, желающих потомства;

• святого Иоанна I, папы и мученика.

close Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 18 мая

Арина Капустница

18 мая на Руси вспоминали святую Ирину Македонскую, ставшую первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников. В народной версии день получил название Арина Капустница.

На этот праздник у крестьян было принято высаживать рассаду в огороде, а по краям грядки сеять крапиву. Считалось, что это растение — надежная защита от нечистых сил и вредителей. Королем грядок была капуста — один из самых любимых овощей. Капуста шла в щи, закуски, вторые блюда и пирожки, ее использовали для заготовок.

Также в день Арины Капустницы было принято выжигать старую сухую траву в полях.

Приметы

Если птицы тихо сидят — жди дождя.

Прошел ливень, а лужи быстро подсохли — будет мало сена.

Мощная гроза — к богатому урожаю хлеба.

Облака держат курс на север — погода испортится.

Собака уснула на спине — не за горами солнышко и теплая погода.

Какие исторические события произошли 18 мая

839 год — в летописях впервые упоминается русское государство.



— в летописях впервые упоминается русское государство. 1704 год — заложен форт Кронштадта.



— заложен форт Кронштадта. 1724 год — в России короновали императрицу Екатерину I.



— в России короновали императрицу Екатерину I. 1787 год — мастера из Тулузы изобрели гравировку по стеклу.



— мастера из Тулузы изобрели гравировку по стеклу. 1804 год — Наполеон провозглашен императором Франции.



— Наполеон провозглашен императором Франции. 1830 год — в США начали производить газонокосилки в промышленных масштабах.



— в США начали производить газонокосилки в промышленных масштабах. 1867 год — в России учредили земскую почту.



— в России учредили земскую почту. 1886 год — в Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма».



— в Севастополе спустили на воду первый русский стальной броненосец «Чесма». 1888 год — в США появились граммофонные пластинки.



— в США появились граммофонные пластинки. 1909 год — в Париже открылись Дягилевские вечера Русского балета.



— в Париже открылись Дягилевские вечера Русского балета. 1927 год — американская актриса Норма Толмадж случайно оставила отпечаток ступни на еще мягком асфальте. Так в Голливуде появилась аллея отпечатков кинозвезд.



— американская актриса Норма Толмадж случайно оставила отпечаток ступни на еще мягком асфальте. Так в Голливуде появилась аллея отпечатков кинозвезд. 1953 год — американская летчица Жаклин Кокран первой из женщин преодолела звуковой барьер на самолете.



— американская летчица Жаклин Кокран первой из женщин преодолела звуковой барьер на самолете. 1974 год — Индия стала шестым государством, обладающим ядерным оружием.



— Индия стала шестым государством, обладающим ядерным оружием. 2005 год — началось производство автомобилей Лада «Калина».

Дни рождения и юбилеи 18 мая

В 1048 году родился Омар Хайям — персидский и таджикский поэт, математик, философ.



— персидский и таджикский поэт, математик, философ. В 1742 году родился Николай Архаров — обер-полицмейстер Москвы, Московский губернатор.



— обер-полицмейстер Москвы, Московский губернатор. В 1824 году родился Вильгельм Гофмейстер — немецкий ботаник, один из создателей эмбриологии растений.



— немецкий ботаник, один из создателей эмбриологии растений. В 1868 году родился Николай II — последний император Российской империи.



— последний император Российской империи. В 1901 году родился Винсент дю Виньо — американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии.



— американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии. В 1947 году родился Владимир Качан — советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РФ.



— советский и российский актер театра и кино, певец, народный артист РФ. В 1962 году родился Батырхан Шукенов — солист группы «А'Студио».

Кто отмечает дни рождения