16 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 мая профессиональный праздник отмечают биографы. В мире в этот день вспоминают о роли света и световых технологий в нашей жизни. Православные верующие чтят память преподобного Феодосия Печерского. А иудеи отмечают Лаг ба-Омер и совершают паломничество на гору Мерон. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 мая

Международный день мирного сосуществования

В мире, полном конфликтов и разногласий, эта дата напоминает о необходимости строить мосты, а не стены, и стремиться к взаимопониманию. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2017 году. Его задача — подчеркнуть важность терпимости и солидарности между народами. Этот день — повод для проведения мероприятий, способствующих диалогу и сотрудничеству между различными культурами и сообществами.

Международный день света

Без световых технологий невозможно представить современную жизнь. Благодаря изучению свойств света за последние десятилетия созданы альтернативные источники энергии, разработаны уникальные методы диагностики и лечения, появился скоростной интернет. Чтобы подчеркнуть роль света в науке, экономике и культуре, в 2017 году по решению ЮНЕСКО был учрежден международный праздник.

В качестве даты выбрали 16 мая: в этот день в 1960 году американский физик Теодор Майман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора — лазера, что послужило толчком для развития лазерных технологий.

День биографов

Это неофициальный праздник всех, кто собирает факты и детали жизни известных людей, пишет о них статьи и книги. Чтобы интересно рассказать о своем герое, биограф должен изучить его жизнь до мельчайших подробностей. Дата праздника приурочена к первой встрече английского писателя Сэмюэла Джонсона со своим биографом Джеймсом Босуэллом. Это произошло 16 мая 1763 года.

Среди самых знаменитых российских биографов — Павел Анненков, автор первой обширной биографии Александра Пушкина.

День любви к деревьям

Неофициальный праздник подчеркивает важность деревьев для нашей планеты и напоминает о необходимости заботиться о лесах. В этот день проходят экологические акции по высадке саженцев и образовательные мероприятия для детей. Каждый может стать участником и внести свой вклад в сохранение зеленых насаждений.

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Международный день осведомленности о целиакии

Эта дата появилась в 2013 году по инициативе врачебных организаций, чтобы повысить информированность людей о таком заболевании, как целиакия. Раньше оно считалось крайне редким. Однако исследования 2000 года показали, что болезнь встречается примерно у 0,5–1 % жителей планеты.

При целиакии пища, содержащая глютен, повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, препятствуя всасыванию питательных веществ. Важнейшая часть терапии — безглютеновая диета.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 мая в других странах

Дeнь «Cдeлaй чтo-нибудь xopoшee для coceдa» — США. Неофициальный праздник в последние годы стал очень популярен в Америке. В этот день принято радовать соседей добрыми делами. 16 мая можно, например, заглянуть к ним в гости с пирогом, помочь по хозяйству или уладить конфликт.

День спасения лошадей — Австралия. Праздник придумала местная Ассоциация специалистов по спасению животных. Члены организации в этот день рассказывают о проблемах брошенных одичавших лошадей (брамби) и проводят акции по их одомашниванию и поиску для них заботливых владельцев. Также звучат призывы к гуманному обращению с животными.

Национальный день барбекю — США. Этот вкусный праздник американцы массово отмечают не только в ресторанах, но и на лужайках своих домов. День барбекю совпадает с еще одной гастрономической датой — Днем пиццерийной вечеринки. Неудивительно, что эти два блюда часто соседствуют на столах.

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Религиозные праздники 16 мая

День памяти преподобного Феодосия Печерского

Преподобный Феодосий родился в начале XI века и провел свои юные годы в Курске, с родителями. Он рос благочестивым христианином и рано решил посвятить себя Богу. Однажды он оставил родительский дом и отправился в Киев к преподобному Антонию — основателю Киево-Печерской лавры. Со временем Феодосий был избран здесь игуменом. По его инициативе был принят первый устав Печерского монастыря.

Феодосий заботился о том, чтобы у монахов было всего поровну и сам был примером для братии: одевался очень просто, вставал раньше всех, много трудился в пекарне, рубил дрова и носил воду. Он обустроил специальный дом для нищих и больных. На их содержание преподобный Феодосий выделял десятую часть монастырских доходов. Также он известен как основатель одной из первых церковных библиотек на Руси.

День памяти Иконы Богородицы Успение Киево-Печерская

Святыня считается одной из древнейших явленных икон то есть тех, которые были обретены чудесным образом в Русской православной церкви. По преданию, этот образ вручила византийским зодчим сама Пресвятая Богородица. В 1073 году, когда зодчие приступили к возведению Успенского собора Киево-Печерской лавры, они принесли икону преподобным Антонию и Феодосию Печерским и спросили у святых, где им начинать строить церковь. Те ответили, что место укажет Господь. Так и случилось: с неба сошел огонь и показал место будущего собора.

Икона осталась в Киево-Печерской лавре и прославилась многими чудесами. Она даровала людям исцеление и защищала страну от нашествия врагов. Первообраз был утрачен во время Великой Отечественной войны.

Православная церковь 16 мая также чтит память: • мучеников Тимофея, чтеца и Мавры;

• преподобного Петра, чудотворца, епископа Аргосского;

• преподобных Иулиании, игумении и Евпраксии, монахини, Московских;

• святителя Феофана, митрополита Перифеорийского;

• священномученика Николая Беневоленского, пресвитера.



Также это день:



• Иконы Божией Матери Печерская;

• Иконы Божией Матери Свенская (Печерская).



Католическая церковь 16 мая вспоминает:



• Святого Андрея Боболи, мученика, покровителя Беларуси и Пинской епархии.

Лаг ба-Омер

Этот важный иудейский праздник в 2025 году приходится на 16 мая. Его отмечают на 33-й день Омерапериод в 49 дней со второго дня праздника Песах. В этот день иудеи вспоминают два важных события — окончание страшного мора, в результате которого погибло 24 тыс. учеников рабби Акивы, и день смерти великого рабби Шимон бар Йохайухода.

В ночь на Лаг ба-Омер принято зажигать костры в честь рабби, а днем — отправляться к горе Мерон в Верхней Галилее, где он похоронен. Рядом с могилой молятся, поют, танцуют и веселятся, ведь перед смертью рабби Шимон заповедовал своим ученикам отмечать день его смерти, как день свадьбы.

close Церемония сжигания огня во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Народные праздники и приметы 16 мая

Мавра Рассадница

Праздник связан в народе с именами молодых супругов-христиан Тимофея и Мавры, живших в III веке. Они подверглись преследованиям, мучениям и казни за свою веру. Пара прожила в браке всего 20 дней.

На Руси в этот день кипела работа в садах и полях. Крестьяне высаживали капусту, засевали огороды овощными культурами. Считалось, что если грядки окропить святой водой, вредители не тронут растения. Согласно еще одному поверью, во время работ на земле женщинам нельзя было есть хлеб, чтобы куры не склевали молодые ростки.

На Мавру Рассадницу в домах варили щи из щавеля и другой зелени.

Приметы

Если день ясный, а на траве роса — урожай огурцов будет щедрым.

Сухое утро без росы — жди днем дождя.

Небо затянули грозовые тучи — непогода задержится надолго.

Птицы свили много гнезд — урожай будет обильным.

Какие исторические события произошли 16 мая

1648 год — Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами.



— Богдан Хмельницкий одержал победу над войсками Речи Посполитой под Желтыми Водами. 1717 год — философа Вольтера отправили в Бастилию за его сатирические произведения.



— философа Вольтера отправили в Бастилию за его сатирические произведения. 1764 год — в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и Смольный институт, где обучались девушки.



— в Санкт-Петербурге по указу императрицы Екатерины II основано Воспитательное общество благородных девиц и Смольный институт, где обучались девушки. 1849 год — Карла Маркса выслали из Германии.



— Карла Маркса выслали из Германии. 1881 год — в Германии встал на рельсы первый в мире электрический трамвай.



— в Германии встал на рельсы первый в мире электрический трамвай. 1920 год — католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых.



— католическая церковь причислила Жанну д'Арк к лику святых. 1924 год — на прилавки поступил первый номер детского журнала «Мурзилка».



— на прилавки поступил первый номер детского журнала «Мурзилка». 1929 год — в Голливуде впервые вручили кинопремию, которая позже была названа «Оскаром».



— в Голливуде впервые вручили кинопремию, которая позже была названа «Оскаром». 1943 год — немецкие войска начали операцию «Цыганский барон» по уничтожению советских партизан в Белоруссии и на Украине.



— немецкие войска начали операцию «Цыганский барон» по уничтожению советских партизан в Белоруссии и на Украине. 1967 год — в Ленинграде изготовили первую партию цветных телевизоров «Радуга».



— в Ленинграде изготовили первую партию цветных телевизоров «Радуга». 1969 год — советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг планеты Венера.



— советский межпланетный космический аппарат «Венера-5» достиг планеты Венера. 1975 год — японка Дзюнко Табэи первой из женщин покорила гору Джомолунгму.



— японка Дзюнко Табэи первой из женщин покорила гору Джомолунгму. 1985 год — вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения», что стало началом масштабной антиалкогольной кампании, названной «горбачевской».



— вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма и искоренению самогоноварения», что стало началом масштабной антиалкогольной кампании, названной «горбачевской». 2018 год — открыт Крымский мост для движения легковых автомобилей и общественного транспорта.

Дни рождения и юбилеи 16 мая

В 1763 году родился Луи Воклен — французский химик, открывший хром и бериллий.



— французский химик, открывший хром и бериллий. В 1812 году родился Алессандро Мартини — итальянский бизнесмен, основатель компании-производителя вермута Мартини.



— итальянский бизнесмен, основатель компании-производителя вермута Мартини. В 1817 году родился Николай Костомаров — русский историк, публицист, этнограф.



— русский историк, публицист, этнограф. В 1831 году родился Эдвард Хьюз — американский физик, изобретатель микрофона.



— американский физик, изобретатель микрофона. В 1887 году родился Игорь Северянин — русский поэт Серебряного века.



— русский поэт Серебряного века. В 1905 году родился Генри Джейнс Фонда — американский актер театра, кино и телевидения, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса».



— американский актер театра, кино и телевидения, лауреат «Оскара», «Золотого глобуса». В 1910 году родилась Ольга Берггольц — советская поэтесса, писательница-прозаик.



— советская поэтесса, писательница-прозаик. В 1938 году родился Мстислав Запашный — цирковой артист, дрессировщик хищных животных, народный артист СССР.

Кто отмечает дни рождения