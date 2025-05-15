Бьюти-блогера застрелили после доставки плюшевой свиньи. Зрители стрима успели увидеть убийцу

В Мексике убили 23-летнюю блогершу Валерию Маркес. Девушка вела прямую трансляцию из салона красоты, где работала, когда в помещение ворвался неизвестный и открыл по ней огонь. Все это попало в прямой эфир: от полученных ранений Маркес погибла. В Генпрокуратуре страны сообщили, что убийство совершили «по гендерным признакам». Что известно о нападении и погибшей — в материале «Газеты.Ru».

Убийство в прямом эфире

Бьюти-блогер Валерия Маркес обратилась к своим подписчикам в TikTok в прямом эфире из своего салона красоты в городе Сапопане. Сначала ей доставили небольшую посылку. Девушка вскрыла упаковку, там оказался розовый плюшевый поросенок.

Маркес обрадовалась подарку от анонимного поклонника и показала игрушку подписчикам. Спустя несколько мгновений прозвучали выстрелы — прямо во время прямой трансляции блогершу застрелили. Эфир закончил другой неизвестный человек, взявший в руки ее телефон, сообщил телеканал CNN. Зрители на секунду увидели его лицо.

Очевидцы уточнили, что незадолго до нападения кто-то предупредил Валерию Маркес о том, что к зданию салона красоты кто-то приближается. Прибывшие на место полицейские и медики лишь констатировали смерть девушки, сообщили в прокуратуре. Там добавили, что убийство, по предварительным данным, совершили «по гендерным признакам» из ненависти к женщинам. Правоохранители приступили к сбору улик и допросу свидетелей. В прокуратуре уточнили, что на Валерию Маркес напал вооруженный мужчина. Его личность пока не установили.

Как сообщили в Экономической комиссии ООН, среди стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Мексика занимает четвертое место по количеству убийств женщин (1,3 таких смерти на каждые 100 тыс. женщин).

Новость об убийстве Маркес облетела все социальные сети. Под публикациями блогерши подписчики оставили сотни комментариев. Ее смерть стала шоком для многих людей, они запустили хештег #JusticeForValeria.

«Как же страшно жить в стране, где женщину могут убить просто за то, что она женщина», — написала одна из подписчиц.

По словам главы муниципалитета Гвадалахары Хуана Хосе Франхи, ранее от Валерии Маркес не было жалоб, она не обращалась в полицию и не рассказывала о каких-либо угрозах в свой адрес. Он подчеркнул, что подобные преступления требуют особого внимания со стороны федеральных властей, ведь, по данным ООН, в Мексике ежедневно убивают примерно 10 женщин. Часто, уточнил Хуан Хосе Франхи, убийства совершают партнеры или родственники жертв.

Как сообщило издание StarHit, полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Сейчас его допрашивают, правоохранители устанавливают мотивы преступления. Неизвестной остается девушка, которая отключила трансляцию сразу после убийства Маркес.

Кто такая Валерия Маркес

Валерия Маркес — молодая мексиканская бьюти-блогер, у нее более 200 тыс. подписчиков в популярных социальных сетях. Девушку любила молодежь, интересующаяся индустрией — Маркес учила их правильно краситься, давала советы во время прямых трансляций и рассказывала о лучших салонах красоты.

Как сообщила газета The Guardian, штат Халиско, где убили девушку, занимает шестое место среди мексиканских штатов по числу убийств. С начала президентского срока Клаудии Шейнбаум (октябрь 2024-го) там зарегистрировали 906 убийств.