15 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 мая во всем мире отмечают День семей и День климата. В России в этот четверг напоминают о важности защиты рек и водоемов, а в столице начинают праздновать 90-летие Московского метрополитена. Православные верующие чтят память первых русских святых — князей Бориса и Глеба. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 мая

Международный день семей

Этот праздник был учрежден по инициативе ООН в 1993 году. Главной задачей даты было привлечь внимание общества к проблемам семьи, напомнить о том, что это одна из основ общества, и от ее благополучия зависит стабильность всего государства. В этот день важно не только задуматься о важности крепких семейных связей, но и обратить внимание на здоровье и благополучие близких.

Международный день климата

Этот неофициальный экологический праздник призван привлечь внимание к одной из важнейших проблем, стоящих перед человечеством, — глобальному потеплению и масштабному изменению климата. Как отмечают метеорологи, за последние 35 лет климатические изменения на планете резко ускорились. Среди наиболее очевидных и разрушительных последствий глобального потепления — усиление экстремальных погодных явлений, таяние ледников и повышение уровня моря, угроза биоразнообразию и продовольственной безопасности. Ежегодно в честь Международного дня климата в России и других странах мира проходят экологические конференции, семинары, обучающие лекции.

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Международный день осведомленности о мукополисахаридозах

Цель этой даты — распространить знания о мукополисахаридозах, группе тяжелых генетических заболеваний. При этих недугах из-за нехватки ферментов поражается соединительная ткань, что приводит к множественным нарушениям в работе опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, органов зрения и слуха. Чем раньше диагностировать болезнь — тем больше шансов на успешное лечение.

Единые дни защиты малых рек и водоемов

15 мая в России стартует ежегодная акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов. Мероприятие запустило добровольное объединение общественных экологических организаций из 23 регионов «Сеть российских рек». На протяжении месяца на всей территории страны будут проходить мероприятия по очистке водоемов от мусора.

90-летие Московского метрополитена

В этот четверг столичное метро отпразднует 90-летний юбилей — столичная подземка была запущена 15 мая 1935 года. Мероприятия в честь круглой даты продлятся до 18 мая. В эти дни можно будет покататься на ретропоезде и полюбоваться выставкой ретровагонов, а на станции «Сокольники» воссоздадут сцену открытия первого участка метрополитена.

close Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Дeнь гopнoгo бeгa в Ρoccии

История горного бега восходит к 1064 году: именно тогда в Шотландии появились первые записи о таких соревнованиях. Сегодня горные забеги популярны по всему миру, в том числе и в России. 15 мая по традиции в разных регионах нашей страны пройдут тематические состязания.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 мая в других странах

День дерева — Индия. Этот относительно молодой праздник был учрежден в индийском городе Хайдарабад в 2016 году в знак протеста против планов правительства вырубить тысячи деревьев вокруг национального парка. С тех пор каждый год 15 мая индийцы собираются, чтобы позаботиться о деревьях, сделать селфи в парках, обвить ветви священной красной индийской нитью.

День нейлоновых чулок — США. Этот необычный праздник учрежден в честь важнейшей детали женского гардероба. Сегодня нейлоновые чулки признаны одним из самых полезных и модных аксессуаров.

Фecтивaль мaльвы Aoй-мaцуpи — Япония. Aoй-мaцуpи — один из крупных фестивалей, который традиционно проводится в бывшей столице, городе Киото. Его происхождение связано с древней легендой: однажды в благодарность за избавление от наводнений и дождей японцы преподнесли в дар богам листья мальвы. С давних времен считалось, что они обладают чудесной силой и предотвращают стихийные бедствия. 15 марта в Киото проходят красочные шествия и различные культурные мероприятия.

close Kobby Dagan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Религиозные праздники 15 мая

Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба

Борис и Глеб были младшими сыновьями крестителя Руси, великого Киевского князя Владимира. Они стали первыми русскими святыми, канонизованными как Русской, так и Константинопольской церковью. Борис и Глеб получили хорошее образование, были воспитаны в христианском благочестии, отличались добротой и милосердием. Еще при жизни отца Борис получил в удел Ростов, а Глеб — город Муром.

Когда князь Владимир скончался, его старший сын Святополк объявил себя великим князем Киевским. В это время Борис возвращался из похода против печенегов, и дружина стала упрашивать его отправиться в Киев и заявить свои права на престол. Однако Борис отказался, сказав, что никогда не поднимет руку на брата. Тем временем Святополк решил действовать первым: чтобы обезопасить свою власть приказал расправиться с Борисом. Позже он подослал убийц и к Глебу. Несмотря на то, что оба брата знали о замыслах старшего, они не стали сопротивляться убийцам, показав, что нельзя воздавать злом за зло.

День иконы Богородицы Путивльская

Это название носили сразу два образа: один хранился в Путивльском Молченском монастыре, а другой — в храме Воскресения Христова города Путивля. В разное время на городских воротах происходило чудесное явление этих икон, и они неоднократно защищали Путивль от нашествия татар и шведов. После революции первообраз чудотворной иконы был утрачен. Сохранились лишь иллюстрации в дореволюционных книгах. Сегодня список с Путивльской иконы Пресвятой Богородицы хранится в Путивльском Преображенском соборе.

Православная церковь 15 мая чтит память: • святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского;

• святителя Афанасия, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца;

• обретения мощей преподобного Афанасия Сяндемского (Сяндебского);

• мучеников Еспера, Зои и чад их Кириака и Феодула;

• благоверного и равноапостольного царя Бориса, во Святом Крещении Михаила.



Католическая церковь 15 мая вспоминает:



• святого Исидора, покровителя Мадрида, земледельцев,

• христианской мученицы Софии Римской.

close Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники и приметы 15 мая

Борис и Глеб Сеятели

Первых русских святых Бориса и Глеба почитали в народе и считали заступниками русской земли. В этот день крестьяне принимались сажать тыквы и огурцы. Для того чтобы овощи принесли большой урожай, прибегали к хитрости — закапывали на грядке пестик от ступки. В полях продолжали активно сеять хлеб. В этом деле тоже просили помощи у святых князей.

На Бориса и Глеба начинали вовсю петь соловьи. В народе считали, что если быстро скинуть рубаху при первой соловьиной трели — все лето блохи будут обходить вас стороной и не смогут кусать.

Приметы

Если под окном всю ночь пели соловьи — следующий день будет погожим, теплым и солнечным.

Если соловьи разгулялись и поют очень громко — лето уже совсем близко.

Если вы услышали соловьиное пение раньше, чем голос кукушки — вас ждет счастливое лето.

Если на рассвете пересчитать все наличные деньги — скоро они приумножатся.

Черемуха зацвела — скоро похолодает.

Какие исторические события произошли 15 мая

1157 год — князя Суздальского и Киевского Юрия Долгорукого вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы.



— князя Суздальского и Киевского Юрия Долгорукого вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы. 1484 год — в Московском Кремле заложили Благовещенский собор.



— в Московском Кремле заложили Благовещенский собор. 1618 год — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.



— немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет. 1718 год — англичанин Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет — ружье Пакла.



— англичанин Джеймс Пакл запатентовал первый в мире пулемет — ружье Пакла. 1829 год — в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, произведенных в Российской империи.



— в Санкт-Петербурге открылась первая выставка промышленных и кустарных изделий, произведенных в Российской империи. 1846 год — в Санкт-Петербурге основали Императорское Русское археологическое общество.



— в Санкт-Петербурге основали Императорское Русское археологическое общество. 1855 год — на Всемирной выставке в Париже представили первые газонокосилки, стиральную машину Мура, швейную машину Зингер и безопасные спички.



— на Всемирной выставке в Париже представили первые газонокосилки, стиральную машину Мура, швейную машину Зингер и безопасные спички. 1867 год — император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое впоследствии станет Российским обществом Красного Креста.



— император Александр II утвердил устав Общества попечения о раненых и больных воинах, которое впоследствии станет Российским обществом Красного Креста. 1918 год — в Москве торжественно открылась первая народная музыкальная школа.



— в Москве торжественно открылась первая народная музыкальная школа. 1930 год — американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой.



— американка Эллен Черч стала первой в мире стюардессой. 1935 год — открылась первая в СССР линия Московского метрополитена — от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры».



— открылась первая в СССР линия Московского метрополитена — от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры». 1940 год — в США начали продавать нейлоновые чулки.

Дни рождения и юбилеи 15 мая

В 1798 году родился Иван Пущин — русский поэт, мемуарист, декабрист, друг Александра Пушкина.



— русский поэт, мемуарист, декабрист, друг Александра Пушкина. В 1845 году родился Илья Мечников — русский и французский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат.



— русский и французский биолог и иммунолог, основатель научной геронтологии, нобелевский лауреат. В 1848 году родился Виктор Васнецов — русский художник, создатель полотен «Три богатыря», «Аленушка», «Царь Иван Грозный».



— русский художник, создатель полотен «Три богатыря», «Аленушка», «Царь Иван Грозный». В 1856 году родился Лаймен Фрэнк Баум — американский писатель, «создатель» волшебной страны Оз.



— американский писатель, «создатель» волшебной страны Оз. В 1859 году родился Пьер Кюри — французский физик, лауреат Нобелевской премии.



— французский физик, лауреат Нобелевской премии. В 1925 году родилась Людмила Касаткина — актриса театра и кино, народная артистка СССР.



— актриса театра и кино, народная артистка СССР. В 1940 году родилась Светлана Светличная — актриса кино, телевидения и озвучивания, заслуженная артистка РСФСР.

Кто отмечает дни рождения