В Калуге учительница в декрете подожгла машины Росгвардии. Скрываясь, она попала в ДТП

В Калуге учительница в декрете ночью пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла автомобили. Огонь уничтожил пять машин, ущерб составил 5 млн. руб. По предварительным данным, женщина действовала по заданию украинских мошенников. После поджога она попыталась скрыться с места преступления, но сбила на своем авто мужчину. Калужанку задержали сотрудники ФСБ, внятно объяснить мотивы своего поступка она не смогла.

В Калуге женщина пробралась на стоянку Росгвардии и подожгла пять автомобилей, сообщила Baza. SHOT добавил, что она, предварительно, действовала по заданию украинских мошенников.

Огнем были уничтожены четыре «Лады Гранты» и один ВАЗ-2114. По предварительной информации, восстановлению машины не подлежат. Ущерб составил около 5 млн руб.

«По данным следствия, поджог совершила 27-летняя Ирина К. В 23:15 она пробралась на закрытую стоянку Росгвардии, облила горючей жидкостью машины и подожгла их», — говорится в публикации Baza.

После этого Ирина К. села в свой автомобиль и направилась в сторону выезда из города, однако по пути сбила мужчину. Как рассказали очевидцы, после аварии женщина вышла из машины и избила пострадавшего.

Mash сообщил, что подозреваемую задержали сотрудники ФСБ. По данным SHOT, это произошло около полуночи — спустя полчаса после поджога. Внятно объяснить свои мотивы женщина не могла.

Как пишут СМИ, Ирина ранее работала в школе учителем английского и географии. Однако три месяца назад женщина родила ребенка и сейчас находится в декрете.

«Предварительно, телефонные мошенники выманили у нее деньги и развели по стандартной схеме», — уточнил SHOT.

Официально правоохранители не сообщали о задержании подозреваемой, однако СМИ пишут, что с ней уже работают следователи.

Что грозит калужанке?

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru заявил, что женщина попалась на уловку мошенников и подожгла автомобили Росгвардии по глупости. По его словам, теперь Ирине К. грозит уголовная и материальная ответственность.

«Надо было этой молодой маме хотя бы подумать, что ей предлагают уничтожить имущество, принадлежащее силовому ведомству. Кто бы что ей ни сказал на том конце провода, она должна была соображать головой, что она идет совершать преступление. Кроме того, что она будет нести материальную ответственность, она еще будет нести уголовную ответственность. А она шла, слепо выполняла все указания», — заявил Игнатов.

Он также добавил, что каждый человек должен самостоятельно беречь себя от мошенников — думать головой и оценивать действия, а не следовать чужим указаниям. Иначе из жертвы мошенничества он превратится в преступника.

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При этом адвокат Вадим Багатурия выразил мнение, что суд, вероятно, учтет смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. В этом случае женщине может грозить только условный срок.

«По совокупности эпизодов более 7,5 года лишения свободы ей не дадут априори. Учитывая смягчающие обстоятельства, думаю, что дадут года четыре условно. Плюс удовлетворят иск о возмещении ущерба», — заключил юрист.

Украинские мошенники

Это уже не первый раз, когда украинские мошенники обманывают россиян, заставляя тех совершать преступления. Так, 18 апреля SHOT сообщал, что в Москве 13-летний школьник по заданию бросил в пункт полиции бутылку с зажигательной смесью.

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14 апреля в Санкт-Петербурге также задержали мужчину и его сына, которые за 50 тыс. руб., обещанные мошенниками, подожгли релейный шкаф.

12 апреля в подмосковном Нахабино задержали еще одного 13-летнего подростка, который по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр. Правоохранителям он рассказал, что сделал это, чтобы заработать 250 тыс. руб.