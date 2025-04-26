Страдания животных и смерти людей: почему пора запретить частные зоопарки

Очередная трагедия в зоопарке — тигрица загрызла работника, который зашел ее кормить. Это произошло в Мариуполе, в том самом знаменитом зоопарке. Для меня вдвойне неприятная новость: год назад я была в этом зоопарке и засняла, как мужчина кормит леопарда. Теперь сижу и думаю: его загрызла тигрица или не его... Проверить нельзя: не нашла ни имени, ни фото. Вообще мало пишут. Интерес какой-то вялый.

Знаете, почему? Привыкли! Мы привыкли! В октябре в Крыму, в парке «Тайган», львы растерзали сотрудницу, которая многим была хорошо известна, так как пиарщики «Тайгана» ведут популярные блоги о своем парке — сотни тысяч людей смотрели ролики с Леокадией Переваловой. Тогда много шумели... Сейчас реакция уже притупилась.

Кстати, вы знали, что 10 апреля в Московском зоопарке ядовитая змея насмерть укусила кипера, который ее кормил? Не спасли. Три скорые приехали, а не спасли. Почему мы об этом не знали? Никто ведь инцидент не замалчивал, о нем писали, зоопарк делал заявления. Просто нам уже не интересно, мы привыкли. То медведь кинется в цирке на толпу, то тигр на арене взбунтуется. Есть еще собаки, которые регулярно кого-то на улицах загрызают, откусывают лица. Мы устали эмоционально на каждую жертву реагировать. Змея укусила — вообще мимо ушей пропустили. Если бы тигр в центре Москвы растерзал, тогда бы, конечно, шумели. Змея — уже не так впечатляет.

А ведь мы должны кричать, шуметь. Это же трагедии! Но мы молчим.

Скажите, а для чего умерли эти люди? Погибла Перевалова, погиб кипер в Мариуполе? К смерти от укуса змеи у меня чуть меньше вопросов. Ниже поясню, почему. Но вот эти, которые загрызены, — они ради чего погибли?

Леокадия Перевалова работала в частном сафари-парке и зоопарке, там то и другое на одной территории. Это бизнес: разводят львов, показывают львиные бои публике, дают за деньги фотографироваться со львами и тигрятами. Получается, что раз Перевалова работала с ними, она для этого и погибла? Чтобы можно было зарабатывать?

В Мариуполе ситуация сложнее. Там не развлечения, а зоопарк. Который, вроде как, должен сохранять животных, вести просветительскую деятельность, показывая их людям, также — спасать животных, выпавших из естественной среды обитания.

Но читаем внимательно: зоопарк тоже частный. Значит, ради денег? В этом зоопарке я лично не заметила всего того, что ему сейчас вменяют: хлипких замков, перемотанных проволокой, голодных животных, которых кормили замороженными курами. Некоторые СМИ пишут, что якобы сотрудники боялись выходить на работу, так как «хищники могли вырваться в любой момент». Я там провела день. Поверьте, если бы сотрудники считали, что десятки львов, тигров и медведей могут вырваться в любой момент, это бы, что называется, в воздухе витало. Но вели себя там смотрители спокойно.

Другое дело, что мне в принципе не было понятно: зачем Мариуполю столько львов и тигров? Теперь прочитала, что заведение частное. Стало понятнее. Деньги! Развлекалово! Львы и тигры в тесных клетках, их прямо очень много. Я засняла там смешанные пары: лев и тигрица, тигр и львица. Держат вместе в расчете на рождение гибридного приплода.

Все эти тигры и львы постоянно рожают. Куда девать? В «Тайгане» тоже рожают. Идет бесконечный пристрой львов и тигров. А куда? Продают их за границу, пытаются пристраивать в зоопарки, но у всех вольеры полные.

Мне кажется, мы столкнулись с новой проблемой, которую нужно незамедлительно решать, — появление невостребованных хищников. Их некуда девать! В России море частных зоопарков. До запрета контактных их было еще больше. Все это бесконтрольно размножалось, девалось и пристраивалось непонятно куда. Но если енота-полоскуна еще куда-то можно приткнуть, хотя мало еноту радости оказаться в аквариуме в ТРЦ, то куда поселить львов с тиграми?

Как вы думаете, откуда у контрабандистов регулярно находят лапы, клыки, желчные пузыри хищников? Откуда на заправках, в бандитских саунах появляются тощие львята с тигрятами? Не домашние же кошки их рожают! Это приплоды бессчетных зоопарков! Тигров с львами много, девать их некуда, держать самцов и самок по отдельности порой сложно, они дерутся. Селят супружескими парами и прайдами. Стерилизовать такого хищника дорого, долго, ухаживать за прооперированной тигрицей нереально, самца кастрировать нельзя — самка сразу убьет, вот и плодятся. Из Московского или Петербургского зоопарка сложно продать львенка на дериваты для народной медицины. А из частного в каком-нибудь Урюпинске — проще простого.

Мы подошли к черте. Больше тигров с львами или медведей не надо. Даже медвежат в лес из зоопарка не выпустить — их убьют дикие медведи, в России их вообще-то много. Амурских тигров в природе мало, но почему-то из зоопарков не спешат их выпускать: видимо, не приживаются. О львах и говорить нечего: в Африке своих хватает, ареал их обитания сокращается. Некуда девать!

Считаю, что наше государство должно внятно высказаться по поводу судьбы зоопарков. Зачем их столько? Цирк с дикими животными почти запрещен. Контактные зоопарки запретили. Почему не запрещены частные зоопарки, созданные для заработков? Запретить, потому что это заработок на страданиях животных. И потому что уже невозможно обеспечить контроль. И пристраивать этих зверей некуда.

Зоопарки как развлечения вообще должны остаться в прошлом. Только государственные! Только под тотальным контролем и только для дела. Зоопарки должны работать как музеи, основная задача которых — сохранение наследия и исследовательская работа. Развлечение толпы путем демонстрации драгоценных полотен — это уже дозированно. С зоопарками следует сделать то же самое.

Оставить только крупные и в больших городах. У человека нет жизненной необходимости в свободном режиме смотреть львов с тиграми. Достаточно один раз ребенка сводить. Если любит животных, пусть учится на зоолога и посещает зоопарк с научной целью. А просто держать столько зверей в клетках ради развлечения толп — кощунственно и бесчеловечно. И ладно бы еще удавалось их держать: периодически они вырываются или прямо в клетках грызут насмерть людей, клеток на всех не хватает, держать негде, пошла торговля хищниками. В ряде городов уже есть приюты для львов с тиграми! Зоопарки проводят учения на случай побега хищников.

Зачем все это? Не умнее ли будет приступить к постепенной ликвидации частных зоопарков? Строжайший запрет на расплод и расширение, дожитие имеющихся животных, закрытие и передача учреждений под полный государственный контроль. Если меньше их будет, станет легче контролировать. Зачем нам по стране столько зоопарков, когда у нас в центре Петербурга настоящий концлагерь с тесными клетками? Старый, темный, там постоянно сыро, весной и осенью пахнет плесенью. Оставьте, к примеру, десять зоопарков на страну. Этого достаточно, чтобы каждый мог раз свозить ребенка, показать ему льва. Больше и не надо. Зато львы будут в чистоте сидеть, в просторных вольерах. И работники будут целы. А если в таком зоопарке и погибнет человек, будет понятно, на что ушла его жизнь. В Московском зоопарке изучают змей. Погиб сотрудник. Беда, но он хотя бы не потехи ради погиб. А эти двое, загрызенные в частных зоопарках, они ради чего расстались с жизнью?

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