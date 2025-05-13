«Похожи?». Фото порноактера разместили на панно ко Дню Победы

На панно с фронтовиками в Курской области разместили фото порноактера Херрингтона

В Курской области на панно ко Дню Победы разместили фотографию порноактера Билли Херрингтона в форме советского солдата. Как выяснилось позже, снимок организаторам акции «Лица Победы» прислал 16-летний школьник. В мэрии Железногорска заявили, что не могут проверять все получаемые снимки даже с помощью искусственного интеллекта, а руководитель проекта Антон Польский подчеркнул, что «в американских порноактерах не разбирается».

Фото порноактера Билли Херрингтона в форме советского солдата появилось на мультипанно «Курская битва» в Железногорске Курской области. Внимание на это обратил экс-депутат городской думы Руслан Цыганов.

«Ветеран или актер? На панно около администрации Железногорска обнаружено фото ветерана, напоминающего американского порноактера Билли Херрингтона. Похожи?» – написал он в соцсети «ВКонтакте», прикрепив к посту соответствующую фотографию.

Панно «Курская битва» стало онлайн-аналогом акции «Бессмертный полк». Жители Курской области присылали организаторам фотографии фронтовиков, которые в итоге собрали в гигантскую мозаику длиной более 11 метров.

Накануне 9 Мая ошибку все-таки удалось исправить: организаторы заклеили фотографии Херрингтона портретами настоящих ветеранов, в том числе, военной летчицы, Героя Советского Союза Марии Долиной. Инсталляцию разместили прямо у здания администрации, она будет находиться там весь год.

Как так вышло

Позже полиция установила, что фото порноактера на акцию прислал 16-летний школьник. Полиция вычислила его номер.

Снимок был «состаренным», поэтому организаторы приняли фото и поместили на панно.

Руководитель проекта Антон Польский заявил Telegram-каналу «Осторожно, новости», что «в американских порноактерах не разбирается». Снимки можно было присылать на электронную почту и по номеру телефона в мессенджере.

По его словам, сейчас идет следствие, а сам он «готов извиниться» за произошедшее.

Как пишут «Курские известия», об инциденте в мэрию сообщили общественники, а в полицию обратились уже представители администрации.

«Конечно, в местном отделении КПРФ не знали артиста в лицо. На кощунственное фото их внимание обратил молодой железногорец, вероятно, знакомый с творчеством американца», – говорится в материале.

По информации газеты, средства на панно были выделены из внебюджетного городского благотворительного фонда, сумма не разглашалась. Общественник Юрий Милюков заявил «Курским известиям», что будет добиваться от мэрии информации о стоимости проекта. Также он планирует выяснить, почему не проводилась проверка фотографий.

Томским властям пришлось извиняться перед ветераном ВОВ, которому не дали воды на параде Во время военного парада в Томске 98-летнему ветерану ВОВ Федору Бондаренко стало плохо, а заммэра не... 10 мая 21:33

Глава Железногорска Александр Михайлов заявил, что перепроверять фотографии, присылаемые местными жителями, с помощью искусственного интеллекта «очень трудоемко».

Херрингтон – американский актер и порноактер, наиболее известный по съемкам в порнофильмах 1990-х годов. Он известен в интернет-сообществе в основном за счет мемов с ним.

Херрингтон погиб в ДТП в марте 2018 года. После смерти он стал одним из главных лиц субкультуры Гачимучи.