Иноагентам нельзя учить, о диверсиях надо сообщать. Какие новые законы приняли в России?

Путин подписал закон о призыве в армию в течение года

Президент России Владимир Путин подписал 21 апреля несколько законов, которые усложнят жизнь иностранных агентов, ужесточат наказание за дискредитацию ВС РФ и вводят ответственность за несообщение о готовящейся диверсии. Добровольцев-контрактников, отслуживших более полугода, освободят от службы по призыву. Кроме того, вступает в действие закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны.

Президент России подписал 21 апреля пакет законов, ранее принятых депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации. С ними можно ознакомиться на официальном портале опубликования правовых актов.

Несообщение о подготовке диверсии

Новый закон устанавливает уголовную ответственность за несообщение в органы правопорядка о подготовке диверсии в случае, если нарушитель достоверно об этом знал.

Документ вносит изменения в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ, в которой отныне будет предусмотрена ответственность за несообщение в органы власти о преступлении и лицах, которые «по достоверно известным сведениям готовят, совершают или совершили хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности». Наказание — лишение свободы на срок до одного года.

Иноагентам запретили учить и просвещать

Для лиц, признанных в России иностранными агентами, вводится полный запрет осуществлять просветительскую или образовательную деятельность вне зависимости от возраста обучаемых.

Поправки внесли в законы «Об образовании» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ранее иноагентам было запрещено заниматься образованием и просвещением только в отношении детей. Теперь к ним добавили и взрослых.

Для лиц, получивших статус иноагента, лицензия на образовательную работу теперь сразу аннулируется.

Список критериев иноагентов расширили

В России расширен список критериев для признания иностранным агентом. Изменения вносятся в закон «‎О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Новые правила позволят признавать иноагентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия (в том числе Международный уголовный суд) или зарубежных государственных органов, если они направлены против безопасности РФ. Документ предусматривает распространение статуса иноагента на тех, кто вовлекает россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, которые могут использоваться против России , распространение сообщений, материалов и участие в их создании.

Ужесточение наказания за дискредитацию армии

Подписан закон, которым ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Получить срок до семи лет лишения свободы теперь можно за дискредитацию армии, если она совершена по найму или из корыстных побуждений.

Также закон предусматривает уголовную ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, если исполнение такого решения влечет ответственность для российских чиновников или военнослужащих. Наказание аналогичное, до семи лет лишения свободы.

Несколько меньший срок заключения (до пяти лет) будет грозить за призывы к санкциям против России, совершенные из корыстных побуждений или по найму.

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Добровольцев освободят от призыва

Добровольцы, которые подписали контракт с Министерством обороны и отслужили более полугода, освобождаются от срочной службы по призыву.

Изменения вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». От срочной службы освободят добровольцев-контрактников, выполнявших боевые задачи за пределами России и при проведении контртеррористических операций.

То же касается граждан России, которые служили в воинских формированиях и органах ДНР и ЛНР, а также тех, кто больше шести месяцев участвовал в боевых действиях по решению органов обеих республик, начиная с 11 мая 2014 года.

О геноциде советского народа

Подписан закон об увековечении памяти жертв геноцида народа СССР в период Великой Отечественной войны.

Действия нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп на территории СССР признаются геноцидом. Публичное оправдание геноцида советского народа и нацистской идеологии не допускаются .

Кроме того, предусматривается процедура согласования и проведения поисковых работ в целях выявления неизвестных захоронений останков жертв геноцида советского народа, установления их имен и увековечения их памяти.

На органы местного самоуправления возлагается ответственность за восстановление пришедших в негодность захоронений останков жертв геноцида советского народа, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих их память. Если они повреждены в результате действий граждан или группы лиц — работы будут производиться за их счет.