«Они убивают моих братьев, а я здесь буду убивать их братьев»: кто устроил бойню на Воронцовских прудах

Зарезавший 30 лет назад четверых школьников в Москве Туманов обвинил во всем ваххабитов

Хотя жестокие убийства не были такой уж редкой новостью в 90-е, об этом деле 30 лет назад «говорила вся Москва», как вспоминали очевидцы событий. Уроженец Кабардино-Балкарии хладнокровно зарезал в столице четверых школьников, одного из которых знал много лет. Убийца попался на глаза милиционерам в свитере одной из жертв. Преступника приговорили к высшей мере, но сам он до сих пор утверждает, что его «подставили ваххабиты». Кто виновен в «бойне на Воронцовских прудах» — в материале «Газеты.Ru».

Украл телевизор, трусы и билеты «МММ»

«Все в квартире было перевернуто вверх дном... Кто на полу, кто на диване, лежали четверо подростков с перерезанными шеями, четверо друзей-одноклассников, погибших от рук безжалостного убийцы», — так начиналась одна из газетных статей о «бойне на Воронцовских прудах», как это дело прозвали в СМИ. Жертвами стали старшеклассники, недожившие до выпускного. Эту трагическую деталь позже будут подчеркивать журналисты, указывая на жестокость убийцы.

В тот субботний день, 6 мая 1995 года , подростки собралась дома у своего товарища Станислава Потапова. Он жил с матерью, но женщина была на работе в «Сбербанке», и ребята решили выпить. Вернувшись вечером домой, мать Потапова обнаружила всюду кровь, разгром и бездыханные тела. На расспросы приехавшей милиции мать Потапова ничего не смогла ответить и только «сидела в углу комнаты и смотрела перед собой невидящим взглядом», как это описывал криминальный журналист Николай Модестов.

«Мне приходилось выезжать на многие места преступлений.

Но такого страшного зрелища я не видел никогда. Убийство трудно даже охарактеризовать: жестокое, бесчеловечное, дикое… Ни одно из этих определений не отражает увиденной нами картины»,

— вспоминал тогдашний начальник управления по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры Москвы Григорий Шинаков.

Возможный мотив быстро стал очевиден — из квартиры Потаповых пропало множество вещей. Среди них телевизор, видеомагнитофон, ювелирные изделия и 19 млн неденоминированных рублей, кроссовки одного из подростков и свитер второго. Вынесли и другие, более неожиданные предметы: одноразовые бритвы, халат хозяйки, женские трусы и гольфы, пару видеокассет, несколько билетов АО «МММ» и даже 60 жетонов для метро.

«Список похищенного занимает несколько страниц уголовного дела», — отмечал Модестов.

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Выйти на подозреваемого помог опрос соседей. Один из них рассказал, что видел как в квартиру заходил мужчина, обратившийся к сыну хозяйки со словами: «Как ты вырос!». По фотороботу, составленному со слов свидетеля, Потапова опознала этого человека. Им оказался друг семьи, 27-летний Эдуард Туманов из Кабардино-Балкарии.

Поскольку он был не местным, милиция стала проверять аэропорты и вокзалы. В самолете, уже готовящемся к вылету в Минеральные Воды, оперативники неожиданно наткнулись на Туманова.

На нем был свитер убитого школьника, а в карманах мужчины нашли похищенные украшения.

«Во время задержания Туманов ничему не удивлялся и сообщил, что убийство четырех школьников совершил он», — говорилось в материалах уголовного дела. Первым делом задержанный поинтересовался, выжил ли кто-то из жертв.

Казалось бы, на этом в деле можно поставить точку, ведь убийца сам во всем сознался. Однако позже дело неожиданно приняло новый поворот — Туманов заявил, что школьников убил другой человек, а его оговорили и заставили взять вину на себя.

«После клофелина они и не запомнят, с кем пили»

Потапова, в чей квартире произошло убийство, давно знала Туманова. Она дружила с его мамой, сам Туманов, бывая в Москве, часто останавливался дома у Потаповых. В своих письмах из колонии уже после суда он рассказывал, что хорошо ладил со Стасом, сыном гостеприимной хозяйки (которого сам же потом убил).

«Один раз я даже поссорился со Стасом — он начал кричать и хамить на свою бабушку, я же заступился и пристыдил Стаса, и даже маленько стукнул его, так как в моем воспитании не позволено подобного отношения со старшими, и тем более с родной бабушкой! А в общем мы со Стасом дружили!» — писал осужденный.

По версии Туманова, жестокое убийство произошло по вине его знакомого, некого «чеченца-ваххабита Магомеда» . Туманов одолжил у него сто долларов, но не смог вовремя вернуть долг, и чеченец начал угрожать, что убьет его родных. Так как денег у Туманова все равно не было, Магомед, знавший, что Потапова работает в банке, якобы, подговорил обокрасть ее квартиру. Для этого Туманов должен был прийти в дом, когда там нет хозяйки, только ее сын с друзьями-школьниками, и опоить их алкоголем с клофелином.

«Магомед дал мне ближе к обеду две бутылки бренди, в которых был закачан клофелин. Как он и сказал: выпьешь с ребятами, они уснут, позовешь меня, возьмем деньги, все возьмем из вещей, и долг мне отдашь, а главное, после клофелина они и не запомнят, с кем пили, и что было в этот день!.. Так я и пришел, посидели, выпили, и трое из ребят уснули сразу от клофелина; потом я позвал Магомеда, который ждал меня в машине у подъезда вместе с водителем (водитель тоже был его человеком)... Я собирал в одной комнате вещи в сумки, а Магомед ушел в другие комнаты; а когда я заглянул, где были все ребята спящие (связанные) — все они были убиты, возле них было много крови; я подбежал к Стасу и перевернул его, у него было перерезано горло, я в крик на Магомеда, но он ударил меня, и словно бешеный, накинулся на меня...

и кричит: «Там они убивают моих братьев, а я здесь буду убивать их братьев...». Эти его бешеные глаза до сих пор стоят передо мною!»

— утверждал в своих письмах Туманов.

В подтверждении своей истории он упирал на количество украденного. Мужчина подчеркивал, что не смог бы вытащить все из дома без чужой помощи, особенно 72-дюймовый телевизор.

«Телевизор такого объема невозможно вынести из квартиры [одному] (в суде даже сами потерпевшие удивились: «Как ты один смог его вынести, это просто невозможно!»), — писал Туманов.

После убийства, якобы, чеченец Магомед велел Туманову срочно уехать из Москвы и даже купил ему авиабилет. Почему в самолете Туманове сидел в свитере убитого, и как у него оказались похищенные ценности, сам он так и не объясняет.

Свою версию кабардинец заканчивает красочными рассказами о том, как после задержания милиционеры увезли его в лес, «привязали наручниками к ветке», стреляли «холостыми патронами прямо в лицо, с боевого пистолета», били, потом опаивали в отделе подозрительным «Нарзаном» и заставили все взять на себя.

У меня есть право вынести смертный приговор

Ни следствие, ни суд не поверили в историю про «чеченца». По версии следствия, Туманов приехал к Потаповым занять денег, не зная, что хозяйки нет дома. Встретив вместо нее старшеклассников, прошел с ними в квартиру и решил воспользоваться случаем. Сидел за столом вместе с подростками, но сам старался не пить. Когда спиртное кончилось, вызвался съездить за добавкой, по дороге заскочив к себе домой.

«Туманов придумал ловкий ход. Он понимал: ему нужен какой-то козырь, чтобы окончательно расположить к себе мальчишек. И его осенило. Он покупает у корейца, который снимает вместе с ним комнату, килограмм черной икры.

Все это кладет в сумку и отправляется назад к Потаповым», — описывал журналист Николай Модестов.

По данным экспертизы, убитых действительно сначала усыпили с помощью болгарского бренди. Только в бутылках был не клофелин, а димедрол (в этом случае обладающий схожим эффектом). Как говорилось в уголовном деле, Туманов «знал из медицинской литературы об усыпляющем действии клофелина» в гостях у школьников тайком взял таблетки из аптечки хозяйки квартиры. Но перепутал их с димедролом. Уснувших школьников мужчина стащил в одну комнату и перерезал им горло, кому-то взятой на кухне бритвой, кому-то ножом.

Сына хозяйки, с которой дружил, Туманов почему-то дополнительно бил по голове «деревянной колотушкой», причем с такой силой, что ее ручки отломились. Также именно свитер Потапова он решил снять и забрать с собой.

«Во время предварительного следствия он как-то заявил, что, «поскольку его личность Потапову известна, он решил убрать всех четверых», — пояснял начальник управления по расследованию бандитизма и убийств прокуратуры Москвы Григорий Шинаков.

Украденные вещи Туманов отвез на съемную квартиру, объяснив, что так ему отдали долг. Сосед-кореец, продавший икру, приобрел себе за 500 долларов телевизор с видеомагнитофоном. Позже он сам сдал их следствию.

«Еще душегуб успел продать некоторые золотые украшения. Сдал их за бесценок скупщику в подземном переходе на Октябрьской площади — в двух шагах от здания МВД России», — резюмировал Модестов.

Дело вызвало широкий резонанс, «вся Москва говорила об этом случае», как отмечали журналисты. Суд признал Туманова виновным и в сентябре 1996 года приговорил к расстрелу. К тому моменту в стране уже действовал мораторий на смертную казнь, однако судья все равно вынесла высшую меру наказания.

«У меня есть право приговорить его к исключительной мере наказания, и я им воспользуюсь»,

— подчеркнула судья.

«Кстати, это у судьи был последний суд. Ушла на пенсию, поставив в своей карьере яркую точку!» — комментировал Туманов в своих письмах.

В 1999 году указом президента России Туманову расстрел заменили на пожизненное лишение свободы. Он отбывает срок в пермской колонии «Белый лебедь». Отдельно Туманов сокрушался в письмах, что больше никогда не видел свою жену, узнав обо всем, она не навещала его и не пришла на приговор.