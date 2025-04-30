«Воровали куличи, устроили застолье»: толпа цыган подралась с полицейскими на кладбище

В Ставропольском крае толпа цыган напала на полицейских на кладбище

В Ставропольском крае представители цыганской диаспоры забирали пасхальные куличи на кладбище, обустроили стол возле одной из могил и начали застолье. Местные жители заявили, что «цыгане» ведут себя шумно, мешают поминать родственников, и вызвали полицию. Однако нарушители уходить отказались, между ними и полицейскими начался конфликт, который перерос в драку. В итоге три сотрудника получили травмы, а трое представителей диаспоры были задержаны.

В Советском округе Ставропольского края задержали представителей цыганской диаспоры, которые напали на сотрудников полиции на кладбище.

Утром 29 апреля в Зеленокумске местные жители вызвали силовиков на местное кладбище «Дормаш», пишет Telegram-канал Baza. Они пожаловались, что толпа «цыган» ворует с могил куличи, пьет алкоголь и ведет себя шумно и неподобающе. Несколько десятков человек установили на кладбище стол и действительно что-то отмечали.

Прибывшие на место полицейские сделали группе замечание, однако разговор быстро перерос в конфликт на повышенных тонах.

«Пить не нужно здесь, беспорядок, тысяча человек… Это общественное место, у людей траур, и не нужно тут устраивать попойку», — кричал полицейский.

В ответ один из нарушителей назвал сотрудника полиции нацистом и обвинил в дискриминации. Мужчина утверждал, что другие посетители кладбища также приносят алкоголь и выпивают, однако их за это не наказывают. На повышенных тонах он заявил, что он и его знакомые ничего плохого не сделали.

Этот момент попал на видео, которое сняли на месте происшествия. Затем в толпе что-то разбрызгали, вероятно, применили перцовый баллончик, а сотрудники МВД скрутили кричавшего мужчину. Тогда на них напали остальные участники драки. Камеры зафиксировали, что цыгане толпой хватали сотрудников правоохранительных органов и били их.

На кадрах видно, что на кладбище находились женщины, совсем маленькие дети. Судя по видео, другие посетители кладбища попытались разнять полицейских и цыган. По данным Mash, полицейские вызвали подкрепление.

Теперь пятерых местных жителей подозревают в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в местном СУ СК.

«Подозреваемые проигнорировали законные требования, стали вести себя агрессивно и оказали активное неповиновение, причинив троим правоохранителям телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, ушибленных ран лица и головы», — сказано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности нарушителей. В их отношении возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю уточнили, что в СИЗО поместили девять местных жителей . Именно они повели себя агрессивно и «оказали активное неповиновение, причинив стражам порядка телесные повреждения».

«На неоднократные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий граждане не реагировали, в связи с чем в отношении них была применена физическая сила и спецсредства», — рассказали в полиции.

Задержанные принесли извинения:

«Прошу прощения у граждан и сотрудников, проживающих в городе Зеленокумске. То, что совершили на кладбище, нехорошие моменты сделали. Прошу прощения».