«Испанцы не реагируют»: русскоязычные жители Европы — об отключении электричества

Из-за отключения электричества в нескольких странах Западной Европы магазины продают продукты только за наличные, светофоры не работают, а метро и железные дороги встают. Об этом «Газете.Ru» рассказала русскоязычная жительница испанского города Памплона Мария.

«Я в городе Памплона, север Испании. Он сейчас отключен весь, кроме Бильбао (это уже страна Басков). Паники среди населения нет, испанцы не очень бурно реагируют на подобные проблемы. Этот инцидент затронул аэропорт Мадрида, он уже приостановил работу, города с метро, железные дороги, так что скорее всего исправлять будут именно эти участки. Также не работают светофоры, это влияет на аварийные ситуации, поэтому водителей просят быть максимально внимательными. Магазины и кафе работают, продавая товар за наличные денежные средства, так как банки также недоступны для работы. Некоторые города, Бильбао, к примеру, уже восстанавливают подключение, думаю, фокус будет изначально на миллионниках. Массовый сбой также наблюдается во Франции, Португалии и Бельгии, не знаю с чем это может быть связано, детали и дедлайны исправления пока не уточняются», — сказала она.

Жительница Барселоны Елена в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что отключения никак не сказываются на туристах — они продолжают гулять.

«В Испании обстановка спокойная. Туристы как гуляли, так и гуляют. Магазины работают за наличные, метро не пользуюсь. [Света нет] около часа, мы находимся в туристической пешей зоне, коллапса [на дорогах] не наблюдаем», — уточнила она.

28 апреля во Франции, Андорре, Бельгии, Испании и Португалии произошли масштабные отключения электричества. По данным Cadena SER, на этом фоне по всей Испании перестали ходить поезда, в том числе метро, прекратилась работа светофоров и некоторых аэропортов. По неизвестной причине объем потребления электричества в стране упал с 25 184 мегаватт до 12 425 мегаватт. Официального объяснения пока нет.

Ранее в некоторых странах Европы цены на электричество опустились ниже нуля.