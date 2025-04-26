26 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

26 апреля в мире отмечают День ветеринарного врача и День пилотов, а в России чествуют нотариусов и снайперов. Также сегодня Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе — одной из крупнейших аварий в атомной энергетике. Какие еще исторические события, даты и праздники пришлись на 26 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 26 апреля

Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе

Этот день учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 2016 года в память о трагических событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. В результате аварии на станции население Чернобыля подверглось облучению, в 90 раз превышающему уровень, полученный в 1945 году жителями Хиросимы после взрыва атомной бомбы. А по масштабам ущерба окружающей среде эта авария стала самой страшной техногенной катастрофой в истории человечества.

В этот день чтят память жертв и вспоминают ликвидаторов аварии, проводят траурные митинги, возложения цветов к мемориалам пожарным и военным, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Еще одна задача памятной даты — повысить осведомленность мирового сообщества о рисках ядерной энергетики и мерах по ее безопасному использованию.

В России эта дата носит название «День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф». Она установлена федеральным законом в 1995 году.

close Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Всемирный день исцеления (World Healing Day)

Этот праздник зародился в 1998 году как День тайцзи и цигуна, когда небольшая группа практиков из Канзас-Сити впервые провела массовую утреннюю сессию тайцзи на свежем воздухе. Мероприятие прошло настолько успешно, что к нему стали присоединяться и другие школы оздоровительных практик, и уже в 1999 году оно было переименовано в World Tai Chi and Qigong Day, а впоследствии — в World Healing Day (Всемирный день исцеления), и охватывало более широкий спектр оздоровительных техник.

Сегодня Всемирный день исцеления отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля более чем в 80 странах, объединяя практики тайцзи, цигун, йоги, рейки, исцеляющей медитации, арт-терапии и молитвенного целительства под девизом «One World… One Breath» (Один мир, одно дыхание). Участники организуют бесплатные открытые мероприятия в парках, культурных и спортивных центрах, приглашая всех желающих познакомиться с техниками снятия стресса, укрепления здоровья и духовного равновесия.

Международный день ветеринарного врача

Праздник учрежден Всемирной ветеринарной ассоциацией (WVA) в 2000 году и отмечается ежегодно в последнюю субботу апреля. Тема празднования в 2025 году — «Здоровье животных требует командного подхода», что подчеркивает важность взаимодействия ветеринарных врачей, технических специалистов, исследователей и зоотехников. В этот день проходят международные и национальные конференции, бесплатные ветеринарные осмотры, образовательные вебинары о профилактике зоонозов (инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудители которых передаются человеку от животных), церемонии награждения выдающихся представителей профессии призами WVA.

Всемирный день пилотов

Отмечается каждый год 26 апреля в честь первого полета турецкого военного пилота Мехмета Фесы Эвренсева в 1912 году, что положило начало использованию авиации в ходе Балканских войн. Изначально праздник провозгласила в 2000 году Ассоциация пилотов Turkish Airlines (TALPA), а с 2014 года Международная федерация ассоциаций авиапилотов (IFALPA) сделала его всемирным.

В этот день авиаторы разных стран устраивают профессиональные встречи, демонстрационные полеты, авиашоу и образовательные акции, направленные на пропаганду принципа «два пилота в кабине» как ключевого фактора авиационной безопасности.

День нотариата в России

Официально учрежден указом президента РФ № 195 от 26 апреля 2016 года. Праздник приурочен к историческому событию: в этот день в 1866 году император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», закрепив нотариат как самостоятельный правовой институт. В День нотариата организуются бесплатные консультации, образовательные семинары, круглые столы и благотворительные акции по правовой помощи населению. Проходят церемонии награждения лучших нотариусов за вклад в развитие профессии и укрепление доверия граждан к правовой системе.

День снайпера в России

Традиционно отмечается как профессиональный праздник служащих Вооруженных Сил РФ и силовых структур, посвященный чествованию метких стрелков. Хотя официального указа об учреждении этой даты нет, она празднуется согласно воинской традиции. В этот день на военных полигонах и в учебных центрах проходят состязания по стрельбе, мастер-классы по тактической маскировке, демонстрационные занятия и встречи с легендарными ветеранами-снайперами.

close Станислав Красильников/РИА Новости

Герои-снайперы Великой Отечественной войны День снайпера посвящен памяти выдающихся советских стрелков, чьи мастерство маскировки и точная работа оказали значительное влияние на исход боев Великой Отечественной войны. Вот некоторые из известных имен:



• Людмила Павличенко — снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Рабоче-крестьянской Красной армии, Герой Советского Союза;

• Василий Зайцев — советский офицер, участник Сталинградской битвы, Герой Советского Союза;

• Роза Шанина — советский одиночный снайпер отдельного взвода снайперов-девушек 3-го Белорусского фронта, кавалер ордена Славы, одна из первых женщин-снайперов, удостоенных этой награды;

• Наталья Ковшова — снайпер, Герой Советского Союза;

• Зибаа Паша кызы Ганиева — участница Великой Отечественной войны, радист, снайпер, разведчик.

Какие праздники и памятные даты отмечают 26 апреля в других странах

День детей — Колумбия. Празднуется с 1999 года в последний субботний день апреля и направлен на защиту прав детей и их благополучия. В учебных заведениях и общественных центрах устраивают мастер-классы, конкурсы, игры, которые помогают детям развивать навыки коммуникации. Библиотеки, муниципальные и неправительственные организации проводят бесплатные медицинские осмотры, культурные программы и интерактивные занятия по повышению осведомленности родителей о правах и потребностях детей.

День объединения (Union Day) — Танзания. 26 апреля в стране празднуют создание Объединенной Республики Танзания: в этот день в 1964 году был подписан Договор о союзе, объединивший Танганьику и Занзибар. Решение приняли лидеры Мвалиму Джулиус Ньерере и шейх Абеид Карауме, стремившиеся к укреплению сотрудничества между материковой частью и архипелагом. В крупных городах (Дар-эс-Салам, Занзибар) в этот день проходят официальные церемонии с поднятием флага и возложением венков к мемориалам участников формирования республики.

Церковные праздники 26 апреля

Светлая суббота

Светлая суббота Пасхальной седмицы завершает торжественное недельное празднование Воскресения Христова, начатое с Пасхи. История праздника уходит корнями в апостольские времена: уже в IV веке христиане стали отмечать Пасху не одним днем, а целой неделей, чтобы радость Воскресения продолжалась как можно дольше.

В богослужебной традиции в Светлую субботу подают особый хлеб — артос, который был освящен в день Пасхи и до этого момента хранился в алтаре; верующие подходят к аналою (применяемый при богослужении высокий четырехугольный столик с покатым верхом), чтобы прикоснуться к этому символу Воскресения Христова. К девяти часам вечера духовенство закрывает Царские врата, знаменуя окончание Пасхальной седмицы и возврат к обычному богослужебному строю. До этого момента врата остаются открытыми, символизируя, что «небеса широко открыты» для верующих.

В богослужениях Великой субботы звучат особые песнопения: читаются каноны погребения Христа и стихи «Хвалите имя Господне…», подчеркивающие победу Воскресшего Спасителя над адом.

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День памяти священномученика Артемона Лаодикийского

Священномученик Артемон служил в III веке в Лаодикии Сирийской: сначала чтецом, затем диаконом и наконец пресвитером, ревностно проповедуя Христову веру среди язычников. При императоре Диоклетиане он вместе со свя­ти­те­лем Сиси­ни­ем проник в языческое капище Артемиды, разбил идолов и сжег их, за что был схвачен. Претерпев множество пыток, принял мученическую кончину.

Его подвиг стал примером неустрашимости и истинного христианского мужества: в церковных службах звучат песнопения о его победе над страхом смерти и о даре мужества в испытаниях. В память о нем 26 апреля в храмах читаются акафисты и особые молитвы, а Артемона почитают как покровителя твердости в вере.

26 апреля Русская православная церковь также чтит память • мученика Крискента Мирликийского;

• мученицы Фомаиды Александрийской (Египетской);

• преподобномученицы Марфы (Тестовой), инокини.



Католическая церковь 26 апреля вспоминает



• Клета, папу Римского;

• Марцеллина, папу Римского.



Народные праздники и приметы 26 апреля

Фомаида Медуница

Православная церковь 26 апреля чтит память святой мученицы Фомаиды Египетской. Фомаида родилась в V веке в Александрии, вышла замуж и при защите веры была жестоко убита собственным свекром за отказ от прелюбодеяния. По преданию, убийцу тут же поразила слепота. Похороненная в монастырской усыпальнице, Фомаида прославилась чудесами исцеления, а ее мощи позднее были перенесены в Константинополь.

Название «Медуница» праздник получил потому, что в конце апреля зацветает это душистое растение. В этот день женщины (чаще всего старшие в семье) отправлялись в лес за молодыми побегами медуницы, считая, что в праздник лекарственная трава особенно богата полезными веществами. Из медуницы готовили отвары, настои и чаи для лечения кашля, простуды, воспаления легких и для укрепления дыхательной системы. Помимо сбора целебной травы, наши предки устраивали дома молебны святой Фомаиде о помощи в борьбе с плотскими страстями и о сохранении супружеской верности.

В этот день, по поверьям, нельзя плохо относиться к женщинам, спорить с ними и обижать их — в противном случае поссорившиеся супруги рисковали надолго сохранить размолвку в семье. Также на Фомаиду Медуницу не рекомендовалось принимать неприятных гостей и ходить в гости к недругам — считалось, что «недобрые» визиты могут обернуться затяжными проблемами в доме.

Приметы

Увидеть в лесу зайца — к долгому и счастливому году.

Увидеть изобилие цветоносов медуницы — к богатому урожаю лекарственных трав и крепкому здоровью в семье.

Если идет дождь — год будет грибным, а лето — влажным.

Теплый безветренный день — к раннему приходу лета и благоприятной погоде для посевов.

Какие исторические события произошли 26 апреля

1607 год — на мысе Генри (ныне — США, штат Вирджиния) около четырех часов утра из трех судов Лондонской компании высадились 105 англичан.

1783 год — тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен на должность музыканта клавишных инструментов при курфюрстском дворе в Бонне, впервые официально войдя в состав придворного оркестра.

1915 год — в Лондоне тайно подписан договор между Италией и Антантой, по которому Италия в обмен на территориальные уступки (Южный Тироль, Триест, Далмация и колонии) обязалась вступить в Первую мировую войну на стороне новых союзников.

1933 год — Герман Геринг объединил политический и разведывательный отделы прусской полиции в новое ведомство «Geheime Staatspolizei» (гестапо), заложив основу системы политических репрессий в Третьем рейхе. Руководителем новой структуры он назначил своего протеже Рудольфа Дильса.

1983 год — Юрий Андропов ответил на письмо десятилетней Саманты Смит из американского штата Мэн, пригласив ее вместе с семьей посетить СССР, что сделало девочку «маленьким дипломатом» и символом разрядки Холодной войны.

2003 год — после 12-летнего перерыва российские полярные исследователи подняли российский триколор на дрейфующей льдине станции «Северный полюс-32» в центральной Арктике (около 150 км от географического полюса), восстановив практику научных наблюдений на дрейфующих ледовых платформах.

Дни рождения и юбилеи 26 апреля

В 121 году родился Марк Аврелий — римский император и философ-стоик, автор знаменитых «Размышлений».

В 570 году родился Мухаммед — арабский религиозный и политический деятель, центральная фигура в исламе, основатель мусульманской уммы (религиозной общины) . Первые откровения он получил в пустынной пещере Хира в возрасте 40 лет.

В 1798 году родился Эжен Делакруа — французский живописец и график, лидер школы романтизма, автор одной из самых знаменитых картин мира «Свобода, ведущая народ».

В 1885 году родился Петр Новицкий — российский и советский фотограф и оператор документальной кинохроники, автор киносюжетов о Первой мировой и Гражданской войнах, участник четырех полярных экспедиций Отто Шмидта.

В 1889 году родился Людвиг Витгенштейн — австрийский философ и логик, автор «Логико-философского трактата» и «Философских исследований». Около 20 лет был профессором Кембриджского университета.

В 1900 году родился Чарльз Фрэнсис Рихтер — американский физик и сейсмолог, соавтор шкалы Рихтера (служит для измерения силы землетрясений) , профессор Калифорнийского технологического института.

Кто отмечает дни рождения

71 год исполняется Дмитрию Киселеву — советскому и российскому журналисту и телеведущему. Возглавляет международное информационное агентство «Россия сегодня» с 2013 года.

69 лет исполняется Александру Клюквину — советскому и российскому актеру, официальному голосу телеканала «Россия». Клюквин удостоен званий Заслуженного артиста РФ (1993) и Народного артиста РФ (2004), а в 2008 году получил премию правительства РФ за вклад в культуру.

55 лет исполняется Мелании Трамп — американской фотомодели и дизайнеру, супруге 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

45 лет исполняется Ченнингу Татуму — американскому актеру, продюсеру и модели. В 2012 году его назвали «Самым сексуальным мужчиной» по версии журнала People, а в 2022-м Татума включили в список 100 самых влиятельных людей журнала Time.

31 год исполняется Даниилу Квяту — российскому автогонщику, пилоту «Формулы-1». Квят стал вторым россиянином в истории «Формулы-1», завоевал три подиума и в 2013 году в возрасте 19 лет выиграл дебютный титул GP3 Series.