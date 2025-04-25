Взорвал авто и помогал захватчикам «Норд-Оста». Освободился отсидевший 22 года пособник террористов

На свободу вышел Алихан Межиев — осужденный за пособничество террористам, захватившим «Норд-Ост». В 2004 году суд признал его виновным также в подрыве автомобиля у «Макдональдса» в Москве и отправил в колонию на 22 года, тогда он лишь частично признал вину. Что известно о нем — в материале «Газеты.Ru».

Алихан Межиев стал соучастником совершенного осенью 2002 года преступления: он взорвал автомобиль на юго-западе Москвы возле «Макдональдса», а также помогал террористам, захватившим Театр на Дубровке. Во время следствия он признал вину лишь частично, суд приговорил его к 22 годам лишения свободы.

«Алихан Межиев вышел на свободу 28 октября 2024 года, полностью отбыв назначенное наказание», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Межиев отбывал наказание в колонии в Кировской области. Суд установил за освободившимся восьмилетний административный надзор. Теперь он обязан четыре раза в месяц отмечаться в органах внутренних дел по месту жительства или фактического нахождения. Алихану Межиеву запретили покидать пределы определенной территории без разрешения силовиков, а также посещать массовые мероприятия и выходить из дома с 22:00 до 06:00.

Из судебных материалов, с которым ознакомилось РИА Новости, выяснилось, что Межиева признали злостным нарушителем порядка во время отбывания наказания. Мужчину поставили на профилактический учет как лицо, изучающее, пропагандирующее, исповедующее и распространяющее экстремистскую идеологию.

Теракт у «Макдональдса»

19 октября 2002 года у точки общепита на улице Покрышкина в Москве взорвался автомобиль «Таврия». Погиб один человек, еще восемь получили ранения. Здание «Макдональдса» получило серьезные повреждения, ущерб оценили в 3,32 млн рублей, также задело и семь припаркованных у ресторана машин. Потерпевшими по делу о теракте признали 17 человек: уголовное дело выделили из основного дела по захвату заложников в «Норд-Осте».

На скамье подсудимых оказались четверо: Аслан Мурдалов, Алихан Межиев, Ахяд Межиев и Хампаш Собралиев. Всех признали виновными по целому ряду статей УК, в том числе «Терроризм», «Убийство», «Участие в незаконных вооруженных формированиях», «Незаконный оборот оружия» и «Оказание сопротивления сотрудникам милиции». Мосгорсуд огласил приговор 27 апреля 2004 года. Первого приговорили к 20 годам заключения, Алихана Межиева — к 22 годам, Ахяда Межиева — к 18, а Собралиева лишили свободы на 15 лет. Пятого обвиняемого, Асланбека Хасханова, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, уголовное дело в отношении него до полного выздоровления приостановили.

Государственный обвинитель Александр Молчанов назвал справедливым вынесенный судом приговор. По словам прокурора, вердикт соответствует тяжести совершенных фигурантами дела преступлений. Однако адвокаты подсудимых тогда планировали обратиться в Верховный суд, чтобы приговор этот обжаловать.

Теракт в Театре на Дубровке

Алихана Межиева признали виновным и в пособничестве террористам, которые ворвались в Театр на Дубровке 23 октября 2002 года. Тогда зал, в котором находились 912 человек — актеры и зрители мюзикла «Норд-Ост» — захватили более 40 террористов, включая смертниц. Боевики во главе с Мовсаром Бараевым удерживали здание в течение трех дней.

В переговорах с ними участвовали журналисты и политики, среди них были Анна Политковская, Иосиф Кобзон, Ирина Хакамада и другие.

26 октября спецназ организовал штурм здания театра. Силовики применили газ, всех захватчиков удалось ликвидировать. В результате теракта погибли 130 заложников, в том числе дети.

В марте 2017 года Московский окружной военный суд вынес приговор поставщику «поясов шахидов» для захвата «Норд-Оста» Хасану Закаеву. Его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд взыскал с Закаева более 20 млн рублей в пользу потерпевших.