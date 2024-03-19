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Экс-замглавы Минпросвещения Ракову приговорили к пяти годам колонии

Суд Москвы приговорил экс-замглавы Минпросвещения Ракову к пяти годам колонии

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего замминистра просвещения Марину Ракову по делу о мошенничестве к пяти годам колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

Следствие на заседании в суде утром 5 марта для Марины Раковой снова запрашивало почти максимальное наказание по статье 159 Уголовного кодекса России — восемь лет колонии общего режима.

Ракову обвиняли в нескольких эпизодах мошенничества. В одном из них ей вменяли хищение денег у РАНХиГС с помощью фиктивного приема на работу сотрудников в вуз.

По версии следствия, бывшая чиновница с этой целью вступила в сговор с бывшим ректором Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинки») Сергеем Зуевым, который также занимал пост директора Института общественных наук РАНХиГС.

Также следствие обвиняло экс-замминистра в том, что она, являясь гендиректором «Фонда новых форм развития образования» с июня 2017-го по ноябрь 2018-го заключила ряд трудовых договоров со своим гражданским супругом Артуром Стеценко.

В результате он получил в качестве «зарплаты» и иных выплат более 7,7 млн руб. Согласно обвинению, эти действия проводились совместно с сотрудником Фонда новых форм развития образования Максимом Инкиным.

Бывшая замглавы Минпросвещения была заключена под стражу осенью 2021 года, позже ей смягчили меру пресечения. В апреле 2023 года она признала вину.

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