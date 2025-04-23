Обыск в «Москве-Сити»: что известно о пенсионерке, отдавшей мошенникам 421 млн рублей

В криптообменнике Mosca в Москве-Сити идут обыски по делу о мошенничестве

Мошенникам удалось выманить у бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой почти полмиллиарда рублей. Средства были переправлены на Украину через криптообменник Mosca. В «Москве-Сити», где он находится, сейчас проходят обыски. Силовики задержали семерых подозреваемых. Известно, что «мозгом» преступной группы был 22-летний житель Саратова.

Экс-глава Корпорации развития Самарской области Ольга Серова отдала мошенникам почти полмиллиарда рублей, пишет Baza. По информации Telegram-канала, в рамках расследования этой аферы в криптообменнике Mosca в «Москве-Сити» прямо сейчас проходят обыски.

Задержаны семь подозреваемых — среди них некие Борисов, Буркацкий, Абациев, Мастюгин, Невзоров.

По версии следствия, они получили от Серовой деньги и принесли их в криптообменник Mosca, чтобы переслать на Украину.

Серовой 71 год.

Как развивались события

В конце 2024 года пенсионерке поступил звонок. Преступники представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что с банковского счета женщины кто-то пытается перевести средства для финансирования ВСУ. Мошенники убедили Серову передать им деньги для «внесения на безопасный счет».

Пенсионерка пришла в отделение банка, где у нее хранилось 350 млн рублей и $800 тыс. В период с 9 по 19 января женщина снимала наличку со счетов в банках и забирала ее из банковских ячеек, после чего передавала мошенникам.

В итоге, как уточняли в МВД РФ, аферистам удалось выманить около 421 млн в рублевом эквиваленте.

Менеджеры заподозрили неладное и уговаривали женщину оставить средства на счетах. В итоге один из сотрудников банка вызвал сотрудников полиции.

«Оперативники опросили возможных очевидцев происшествия, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, провели анализ телефонных переговоров потерпевшей», — рассказали в МВД.

Организатор аферы

11 февраля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании троих преступников, причастных к обману пенсионерки. При этом в ведомстве подчеркнули, что «мозгом» преступной группы был 22-летний житель Саратова.

В ходе обыска в его квартире оперативники нашли телефон, с которого звонили Серовой, а также 600 тыс. рублей и $300.

Трое остальных исполняли роль «курьеров», забиравших у пенсионерки деньги частями.

Для хранения похищенного организатор преступной схемы снял целый дом в Самаре.

У одного из «курьеров» изъяли 255 тыс. похищенных рублей. В квартире нашли 860 тыс. рублей.

«По предварительной информации, за счет похищенных средств также был погашен ипотечный кредит на 600 тысяч рублей. Мужчина продолжает скрываться от следствия и объявлен в розыск», — уточнила Волк.

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Четвертый участник аферы проживал в подмосковном Солнечногорске. В его квартире нашли еще 1,8 млн рублей.

Ольга Серова в разные периоды была советником бывшего главы самарского региона Владимира Артякова, а также возглавляла АО «Корпорация развития Самарской области». В 2015 году она покинула свой пост, но какое-то время числилась в совете директоров КРСО.