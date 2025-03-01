Почему самозапрет на кредиты не защитит от мошенников

1 марта вступает в действие закон, по которому россияне могут устанавливать самозапрет на получение кредитов. Мера направлена на борьбу с кибермошенниками. Многие ее ждали. Но будет ли она эффективной — большой вопрос. Мошенники, может статься, уже придумали, как обойти новые ограничения.

За 2024 год интернет-преступники украли у россиян рекордные 27,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2023-м аферисты выманили у наших граждан 15,8 млрд. Сообщают, что рост ущерба случился за счет увеличения доли мошенничества с кредитами, в прошлом году на них пришлось 40% от всех киберпреступлений, а годом ранее — только 25%. В этом смысле установление самозапрета на получение кредитов кажется логичным. Но все, конечно, не так просто.

Сегодня существуют две распространенные схемы мошенничества, связанные с оформлением кредитов. Про первую настолько уже всем уши прожужжали и настолько она нелепая, абсурдная, дикая, что не перестаешь удивляться, как народ вообще на нее ведется. История известная: звонит человеку какой-нибудь старший следователь ФСБ и рассказывает, как через счета ничего не подозревающего гражданина какие-то злодеи террористов пытаются финансировать, уже во все банки заявки отправили на кредиты, поэтому надо их опередить и оформить кредит самому, а деньги потом на безопасный счет перевести. Или звонит человеку сотрудник службы безопасности банка и тоже вещает что-то про подозрительную активность и что надо выполнить ряд нехитрых действий, чтобы остановить злоумышленников: что-то скачать, что-то нажать, назвать код из SMS. И через минуту: ой, не успели, преступники все же оформили кредит, но еще можно успеть перекинуть деньги на специальный счет.

Кажется, уже после слов про ФСБ или службу безопасности банка этот цирк поддерживать невозможно. Кажется, после упоминания безопасных счетов невозможно не выйти из этой унылой игры. Но люди все еще попадаются на крючок. Ведут долгие телефонные разговоры с преступниками, выкладывают им пароли и коды, идут как под гипнозом к одному банкомату, чтобы снять кредитные средства, потом, не приходя в сознание, — к другому, чтоб отправить деньги неизвестно куда. И как тут поможет самозапрет, который можно как установить, так и в любое время снять? Позвонит несчастному опять майор-гипнотизер, наплетет черт знает что, и человек в три секунды отменит им самим же установленный запрет. Да, после отмены ограничения действует период охлаждения — сразу заем оформить не получится. Но этот период длится всего один день, а мошенники — народ невероятно терпеливый. Ларису Долину вот три месяца обрабатывали. И обработали же — подарила певица преступникам 200 млн. И все сама. Еще и лично передавала деньги каким-то непонятным курьерам.

Есть и другая схема. Она вроде как меньше похожа на введение жертвы в транс. Она вроде как проворачивается даже без участия потерпевшего — якобы исключительно технологии виноваты. Это схема мошенничества через взлом «Госуслуг». В 2024 году она стала особенно распространенной. Очень много в последнее время мы слышим о том, как у людей угоняют аккаунты в государственном сервисе, привязывают к профилю новый номер и, используя личные данные, оформляют кредиты в МФО, пока несчастные вообще ни сном ни духом. Дескать, покупают какие-то негодяи логины и пароли по сто рублей за пучок в даркнете, а владельцы аккаунтов и не при делах вовсе.

Только двухфакторную аутентификацию тоже никто не отменял. И преступникам мало подобрать пароль к профилю, нужно еще код из SMS получить. И вот эти-то коды люди обычно все-таки сообщают сами: то «мобильным операторам» запросто выбалтывают, то «представителям СФР». Да, люди могут сообщить кому-нибудь код и забыть. А что, мы разные сочетания цифр постоянно кому-нибудь передаем: в магазине, чтобы получить скидку, в МФЦ, когда сдаем документы, на почте при получении посылки, во время онлайн-покупок. А то, что в какой-то раз код запрашивался для входа в «Госуслуги», можно даже не понять: не развернуть полностью сообщение, просто взять цифры из всплывающего уведомления. И о том, что аккаунт на «Госуслугах» взломан, можно тоже понять не сразу. И про кредит в МФО узнать через пару месяцев. Но ведь и самозапрет можно тоже как установить, так и снять онлайн через «Госуслуги». И получается, не всегда это может сделать осознанно сам владелец аккаунта.

К счастью, не все так просто. Одного попадания на «Госуслуги» мошенникам часто недостаточно, чтобы оформить кредит на гражданина. Даже беспринципные МФО стали чаще отказывать в сомнительных займах без личного присутствия граждан. Что поделать, «заемщики» начали активнее судиться, а иногда даже побеждать. И играть в такую лотерею не хочется даже совсем уж циничным ростовщикам. А что делают тогда мошенники с угнанными профилями? Да пытаются разыграть ту же карту, что и «следователи ФСБ»: звонят рассеянным пользователям, только представляются уже сотрудниками службы безопасности «Госуслуг» — дальше по накатанной. Но опять же, если жертва клюнет, самозапрет ее, скорее всего, не спасет. Так запудрят человеку мозги, что он сам откажется от защиты.

Все-таки большинство мошенников работают на доверии. Технологии, конечно, облегчают преступникам жизнь, но огромную роль в успехе их предприятия все еще играет человеческий фактор. Это не значит, что не нужно пытаться бороться с мошенниками с помощью простых и универсальных алгоритмов, но следует помнить, что обходить их аферисты учатся очень быстро — это залог их выживаемости. А мошенники, как и большинство паразитов, — крайне живучие существа.

Просто оформить самозапрет и навсегда забыть об опасности, к сожалению, не получится. Нужно по-прежнему тщательно соблюдать цифровую гигиену, не позволять себе быть беспечным в общении с незнакомцами по телефону и в мессенджерах, проверять кредитную историю и следить за новостями, что там еще придумали кибермошенники, какие новые уловки используют, в какие слабые места бьют. А если заморачиваться не хочется, остается только совсем уж радикальные методы: отказаться от аккаунта на «Госуслугах» и от всех банковских приложений, отключить интернет, выбросить телефон и ноутбук. И вообще уйти в лес — там не достанут.

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