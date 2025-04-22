«Отошел с фотоаппаратом и исчез»: в экспедиции на Каспийском море пропал профессор Бухарицин

Океанолог Петр Бухарицин пропал во время экспедиции на Каспии

Известный океанолог, доктор географических наук Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в Астраханской области. Вместе с другими членами экспедиции профессор прибыл на необитаемый остров Укатный в Каспийском море, где внезапно и бесследно исчез. Пограничное управление ФСБ ведет его поиски, которые пока не дали результата.

Руководитель Астраханского отделения Русского географического общества (РГО) Петр Бухарицин пропал во время экспедиции в районе острова Укатный в Каспийском море, сообщает ТАСС. Его разыскивают уже несколько дней силами местных пограничников.

«В мероприятиях задействованы один пограничный корабль и два катера. В настоящее время поиски продолжаются»,

— рассказала официальный представитель Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области Ольга Никешина.

Историко-географическая экспедиция, в которой принимал участие пропавший ученый, стартовала 14 апреля и была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Проект носил название «В память погибшим кораблям». Организатором экспедиции выступил контр-адмирал, командующий Каспийской флотилией Олег Зверев. Океанолог Петр Бухарицин был заместителем руководителя по научной работе. Он отвечал за выявление и мониторинг объектов культурного наследия в нижнем течении реки Волга. Передвижение осуществлялось на малом гидрографическом судне «ГС-599» гидрографической службы Каспийской флотилии.

По сообщению портала Kaspyinfo, проект включал в себя, в том числе, работу по картографированию в Волго-Каспийском канале, на Астраханском морском рейде и в районе острова Укатный вблизи границы с Казахстаном на Каспии . В этот район научная экспедиция отправилась из села Замьяны, где 15 апреля прошли памятные мероприятия в честь погибших в годы войны моряков тральщика ЭМТЩ-26 Краснознаменной Каспийской флотилии.

По прибытии на остров Укатный профессор Бухарицин внезапно пропал.

«Петр Иванович был на острове вместе со всеми, отошел в сторону с фотоаппаратом и исчез»,

— рассказал ученый секретарь Астраханского отделения РГО Илья Головачев.

По его словам, поиски ведутся уже четвертые сутки силами Каспийской флотилии и пограничников. Поднимали вертолет, но пока безрезультатно. К розыску пропавшего ученого должен присоединиться поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Чем известен Петр Бухарицин

Океанологу Петру Бухарицину 76 лет. Он доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института водных проблем РАН, заведующий Астраханской экспедиционной базой, ведущий океанолог Каспийской флотилии, руководитель Астраханской группы по исследованию экологических проблем дельты Волги, профессор Астраханского государственного университета, академик Международной академии наук по экологии и безопасности жизнедеятельности, член-корреспондент Российской академии естествознания.

Область его научных интересов — гидрология Каспийского моря и устьевых областей, морская гидрофизика, сохранение биологического разнообразия в регионе Каспийского моря и прилегающих территорий, общая и морская экология и др.

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Особенности острова Укатный

Остров Укатный находится в Каспийском море примерно в 50 км от побережья Астраханской области. Он необитаем, покрыт песком, на котором произрастает тростник, рогоз и другие подобные растения мелководья. На острове живет много птиц (пеликаны, цапли, бакланы и др.). Общая площадь — около 15 кв. км. В 1990-х годах после распада СССР был предметом пограничного диспута между Россией и Казахстаном, сегодня относится к юрисдикции РФ.

«По неофициальной версии вопрос выглядит гораздо сложнее — обеим сторонам важно разрешить споры именно здесь в силу того, что это напрямую связано с определением статуса Каспия. Точнее, разграничение на сухопутной границе позволит установить точки отсчета для установления границ на море, где не определена принадлежность россыпи островов. Казахстанскую сторону прежде всего интересует о. Укатный», — отмечается в поясняющих слайдах к экспедиции «В память погибшим кораблям» на портале «Каспийский вестник».

Проблема носит скорее экономический характер и связана с перспективной нефтяной структурой Курмангазы, прогнозные запасы которой составляют около 600 млн тонн нефти.

В тех же слайдах отмечается, что с целью прозондировать позицию России по этому острову в начале февраля 2022 года казахстанские картографы ездили снимать координаты острова, который российские пограничники охраняют как свою территорию.