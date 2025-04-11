«Йоу, орыстар». Казахстанского блогера осудили на пять лет за чужую песню с оскорблением русских

В Казахстане блогеру на 5 лет ограничили свободу за песню с оскорблением русских

Суд в Алма-Ате приговорил к пяти годам ограничения свободы блогера Темирлана Енсебека, опубликовавшего в своем паблике песню «Йоу, орыстар» (Йоу, русские), оскорбляющую русских как этнос. Композиция известна с 2000-х годов, ее можно найти на всех стриминговых платформах. Девушка блогера Мария Кочнева задержана на акции в его поддержку, ее увезли на медицинское освидетельствование.

Наурызбайский районный суд Алма-Аты приговорил казахстанского блогера Темирлана Енсебека к пяти годам ограничения свободы за размещение в интернете песни, оскорбляющей русских. Он признан виновным в разжигании национальной розни с использованием социальных сетей (ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана).

Ему запрещено вести журналистскую, правозащитную и политическую деятельность, а также участвовать в мирных собраниях. В пользу государства конфисковали также ноутбук и телефон блогера. Кроме того, подсудимому назначен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (МРП — показатель, который в Казахстане используют для исчисления социальных выплат, штрафных санкций, налогов и других платежей, его размер рассчитывается при планировании бюджета. — «Газета.Ru»).

Енсебек был администратором сатирического паблика Qaznews24 в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с аудиторией более 34 тысяч человек. Он разместил там пост с музыкальной композицией «Йоу, орыстар» (в переводе с казахского — «Йоу, русские»), текст которой содержит «грубую нецензурную лексику, направленную на публичное оскорбление национальной чести и достоинства представителей другого этноса».

«Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан», — заявила пресс-служба городского суда.

На суде блогер свою вину не признал. В последнем слове он указал, что «впредь журналистам будет страшно работать и жить».

«В этом мой жизненный опыт, в этой работе. Разрешите мне вообще дышать, потому что такие ограничения — как будто на меня уже нацепили ошейник. Я в таком шоке, что я даже не могу говорить. Дайте мне возможность заниматься какой-нибудь другой деятельностью, чтобы я мог работать. Я помню, что мне по этому приговору запрещают журналистскую деятельность, правозащитную деятельность, общественную и политическую...» — сказал он.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело по статье о «разжигании социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» против блогера возбудили в середине января. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

После возбуждения дела несколько человек вышли на несанкционированные одиночные пикеты в поддержку Енсебека с лозунгом «Сатира — не преступление» и были привлечены к административной ответственности. Силовики подчеркивали, что арест связан не с сатирическими публикациями, а с «выраженным оскорблением представителей целого этноса».

Накануне, 10 апреля, были задержаны шестеро активистов, включая девушку Енсебека — Марию Кочневу.

В полиции заявили, что группа граждан «создавала препятствия посетителям суда и нарушала общественный порядок». В отношении задержанных составили материалы по статье 434 КоАП Казахстана «Мелкое хулиганство».

Позже Кочневу отправили на медицинское освидетельствование, остальных отпустили из участка со штрафом.

«Песне уже лет 20»

По информации Orda.kz, композиция «Йоу, орыстар» была создана еще в 2000-х. Автор неизвестен. В сети ее публиковали тысячи раз под разными никнеймами, она представлена на всех стриминговых платформах.

«В то время обычно дома ребята брали микрофон и записывали треки. Кто авторы песни «Эй Йоу Орыстар» — никто не знает, но ее однозначно тоже сводили дома. Никто тогда такое серьезно не воспринимал, так, по Bluetooth передавали. Я думаю, это был просто гон пьяных мальчиков», – заявил режиссер Саят Саруар, в нулевые занимавшийся читкой текстов под биты.

«Эта песня в тиктоке является трендом. Ей уже лет 20, но она никогда не была трендовой. Все случилось после начала войны на Украине.

Люди начали снимать видео, что они против всего, что происходит сейчас в соседней стране», – объяснил друг осужденного блогера Дархан Шарипов.

Министерство культуры и информации Казахстана в январе отправило обращение TikTok, YouTube,«ВКонтакте» и ряду других платформ с просьбой удалить песню.