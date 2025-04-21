21 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

21 апреля в России отмечают День местного самоуправления. У православных верующих продолжается Светлая седмица — праздничная Пасхальная неделя. В мире празднуют Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Какие еще даты и праздники приходятся на 21 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 апреля

Всемирный день творчества и инновационной деятельности

Праздник учрежден резолюцией ООН в 2017 году для поддержки творческих идей и развития новых технологий. Зачастую мероприятия, посвященные творчеству и инновациям, начинаются 15 апреля, в день рождения великого изобретателя, ученого, художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, и проходят в течение недели.

День местного самоуправления

Местное самоуправление — это форма самоорганизации граждан, которая позволяет им непосредственно или через своих депутатов решать вопросы местного значения, исходя из интересов жителей, с учетом исторических особенностей и традиций конкретного города или района. Чтобы подчеркнуть роль и значение этого общественного института, в 2012 году по указу президента был учрежден День местного самоуправления. Дата приурочена к подписанию Екатериной II Жалованной грамоты городам, что считается первым законодательным актом о местном самоуправлении в стране.

День главного бухгалтера

Неофициальный профессиональный праздник появился благодаря редакции журнала «Главбух» — в этот день в 1994 году вышел первый номер специализированного издания. Этот праздник — хороший повод отметить труд главного бухгалтера в коллективе, ведь от профессионализма этого сотрудника во многом зависит финансовое благополучие компании. Кстати, День бухгалтера также отмечается 21 ноября — в честь принятия в 1996 году федерального закона «О бухгалтерском учете». А на международном уровне праздник бухгалтерии приходится на 10 ноября — в этот день в 1494 году вышел труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» итальянского математика Луки Пачоли, считающегося родоначальником бухгалтерского учета.

Какие праздники отмечаются 21 апреля в других странах

День основания Рима — Италия. Согласно легенде, город основали братья Рем и Ромул. Но официальной датой отсчета истории Рима считается 21 апреля 753 года до н.э., когда на Палатинском холме появилось небольшое поселение. В праздник в столице Италии проходят исторические парады, конкурсы красоты. Ряд музеев предлагают свободное посещение. Одна из главных традиций — символическое открытие главных ворот, в которые могут войти все желающие.

День Тирадентиса — Бразилия. Праздник установлен в честь национального героя Бразилии, революционера Жуакина Жозе да Силва Шавьера по прозвищу Тирадентис, жившего в XVIII веке. Он возглавлял движение, известное как заговор в Минас-Жерайсе. Его участники мечтали провозгласить Бразилию независимой республикой. Планы заговорщиков были раскрыты, а Тирадентис казнен. Позже, после провозглашения республики в 1889 году, день смерти героя — 21 апреля — стал национальным праздником.

close Оскар Перейра да Силва. Портрет Жуакима Жозе да Силва Шавьера - Тирадентиса Wikimedia Commons

Религиозные праздники 21 апреля

Понедельник Светлой седмицы

Светлая седмица — первые семь дней празднования Пасхи: она начинается с воскресного дня и оканчивается в субботу. На этой неделе нет поста в среду и в пятницу, отменяются земные поклоны, после литургии совершается крестный ход с колокольным звоном.

Светлый понедельник — второй день Пасхальной недели. Согласно преданию, на следующий день после воскресения Иисус Христос явился неузнанным к двум своим ученикам, разделил с ними путь до Эммауса (города, расположенного неподалеку от Иерусалима) и ужин. Когда он преломил хлеб и подал им, глаза у них открылись, и они узнали Спасителя.

В храмах в этот день читается Евангелие о явлении Воскресшего Иисуса Христа апостолам. Служба в этот день подчеркивает роль апостолов как свидетелей воскресения.

Православная церковь 21 апреля чтит память: • апостолов от 70-ти Родиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними;

• святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского;

• преподобного Руфа, затворника Печерского;

• святителя Келестина I, папы Римского;

• священномученика Сергий Родаковского, пресвитера.



Католическая церковь 21 апреля вспоминает:



• святого Конрада Парцхамского;

• преподобного Анастасия Синаита;

• святого Ансельма, архиепископа Кентерберийского.

Народные праздники и приметы 21 апреля

Родион Ледолом

В это время на водоемах продолжается таяние льда — отсюда и название праздника. На Руси начинали обрабатывать пашню и сеять овес. Согласно поверью, вдовам и брошенным девушкам нужно было в этот день отпустить тоску — для этого на заре выходили к реке и, зачерпнув воды, окропляли ею лицо, а также читали специальный заговор. Считалось, что во время половодья вода обладает целительной силой.

Приметы

Дождь в этот день — к хорошему урожаю зерновых.

Если во время пахоты видишь землю, обросшую мхом — лен уродится волокнистым.

Земля легко рассыпается — время начинать пахоту.

Туман утром предвещает дождливое лето.

Какие исторические события произошли 21 апреля

1782 год — основана новая столица Сиама, известная европейцам как Бангкок.



— основана новая столица Сиама, известная европейцам как Бангкок. 1898 год — начало испано-американской войны. Флот США начал блокаду портов Кубы.



— начало испано-американской войны. Флот США начал блокаду портов Кубы. 1926 год — образована Киргизская автономная Советская Социалистическая Республика.



— образована Киргизская автономная Советская Социалистическая Республика. 1932 год — в СССР созданы Морские силы Дальнего Востока, которые спустя три года были преобразованы в Тихоокеанский флот.



— в СССР созданы Морские силы Дальнего Востока, которые спустя три года были преобразованы в Тихоокеанский флот. 1946 год — после длительного перерыва возобновились богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.



— после длительного перерыва возобновились богослужения в Троице-Сергиевой Лавре. 1951 год — в СССР создан Национальный Олимпийский комитет.



— в СССР создан Национальный Олимпийский комитет. 1960 год — у Бразилии появилась новая столица — Бразилиа. Город был возведен за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. Все государственные структуры перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

Дни рождения и юбилеи 21 апреля

Кто отмечает дни рождения