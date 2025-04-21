21 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 21 апреля
- Всемирный день творчества и инновационной деятельности
Праздник учрежден резолюцией ООН в 2017 году для поддержки творческих идей и развития новых технологий. Зачастую мероприятия, посвященные творчеству и инновациям, начинаются 15 апреля, в день рождения великого изобретателя, ученого, художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, и проходят в течение недели.
- День местного самоуправления
Местное самоуправление — это форма самоорганизации граждан, которая позволяет им непосредственно или через своих депутатов решать вопросы местного значения, исходя из интересов жителей, с учетом исторических особенностей и традиций конкретного города или района. Чтобы подчеркнуть роль и значение этого общественного института, в 2012 году по указу президента был учрежден День местного самоуправления. Дата приурочена к подписанию Екатериной II Жалованной грамоты городам, что считается первым законодательным актом о местном самоуправлении в стране.
- День главного бухгалтера
Неофициальный профессиональный праздник появился благодаря редакции журнала «Главбух» — в этот день в 1994 году вышел первый номер специализированного издания. Этот праздник — хороший повод отметить труд главного бухгалтера в коллективе, ведь от профессионализма этого сотрудника во многом зависит финансовое благополучие компании. Кстати, День бухгалтера также отмечается 21 ноября — в честь принятия в 1996 году федерального закона «О бухгалтерском учете». А на международном уровне праздник бухгалтерии приходится на 10 ноября — в этот день в 1494 году вышел труд «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» итальянского математика Луки Пачоли, считающегося родоначальником бухгалтерского учета.
Какие праздники отмечаются 21 апреля в других странах
День основания Рима — Италия. Согласно легенде, город основали братья Рем и Ромул. Но официальной датой отсчета истории Рима считается 21 апреля 753 года до н.э., когда на Палатинском холме появилось небольшое поселение. В праздник в столице Италии проходят исторические парады, конкурсы красоты. Ряд музеев предлагают свободное посещение. Одна из главных традиций — символическое открытие главных ворот, в которые могут войти все желающие.
День Тирадентиса — Бразилия. Праздник установлен в честь национального героя Бразилии, революционера Жуакина Жозе да Силва Шавьера по прозвищу Тирадентис, жившего в XVIII веке. Он возглавлял движение, известное как заговор в Минас-Жерайсе. Его участники мечтали провозгласить Бразилию независимой республикой. Планы заговорщиков были раскрыты, а Тирадентис казнен. Позже, после провозглашения республики в 1889 году, день смерти героя — 21 апреля — стал национальным праздником.
Оскар Перейра да Силва. Портрет Жуакима Жозе да Силва Шавьера - ТирадентисаWikimedia Commons
Религиозные праздники 21 апреля
- Понедельник Светлой седмицы
Светлая седмица — первые семь дней празднования Пасхи: она начинается с воскресного дня и оканчивается в субботу. На этой неделе нет поста в среду и в пятницу, отменяются земные поклоны, после литургии совершается крестный ход с колокольным звоном.
Светлый понедельник — второй день Пасхальной недели. Согласно преданию, на следующий день после воскресения Иисус Христос явился неузнанным к двум своим ученикам, разделил с ними путь до Эммауса (города, расположенного неподалеку от Иерусалима) и ужин. Когда он преломил хлеб и подал им, глаза у них открылись, и они узнали Спасителя.
В храмах в этот день читается Евангелие о явлении Воскресшего Иисуса Христа апостолам. Служба в этот день подчеркивает роль апостолов как свидетелей воскресения.
Народные праздники и приметы 21 апреля
- Родион Ледолом
В это время на водоемах продолжается таяние льда — отсюда и название праздника. На Руси начинали обрабатывать пашню и сеять овес. Согласно поверью, вдовам и брошенным девушкам нужно было в этот день отпустить тоску — для этого на заре выходили к реке и, зачерпнув воды, окропляли ею лицо, а также читали специальный заговор. Считалось, что во время половодья вода обладает целительной силой.
- Приметы
Дождь в этот день — к хорошему урожаю зерновых.
Если во время пахоты видишь землю, обросшую мхом — лен уродится волокнистым.
Земля легко рассыпается — время начинать пахоту.
Туман утром предвещает дождливое лето.
Какие исторические события произошли 21 апреля
- 1782 год — основана новая столица Сиама, известная европейцам как Бангкок.
- 1898 год — начало испано-американской войны. Флот США начал блокаду портов Кубы.
- 1926 год — образована Киргизская автономная Советская Социалистическая Республика.
- 1932 год — в СССР созданы Морские силы Дальнего Востока, которые спустя три года были преобразованы в Тихоокеанский флот.
- 1946 год — после длительного перерыва возобновились богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
- 1951 год — в СССР создан Национальный Олимпийский комитет.
- 1960 год — у Бразилии появилась новая столица — Бразилиа. Город был возведен за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра. Все государственные структуры перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.
Дни рождения и юбилеи 21 апреля
- В 1735 году родился Иван Кулибин — русский механик-самоучка, изобретатель.
- В 1758 году родилась Арина Родионовна Яковлева — крепостная М. А. Ганнибал, няня Александра Пушкина.
- В 1816 году родилась Шарлотта Бронте — английская поэтесса и писательница-романистка.
- В 1864 году родился Макс Вебер — немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей социологии.
- В 1922 году родился Станислав Ростоцкий — кинорежиссер, сценарист, актер, педагог, народный артист СССР.
- В 1926 году родилась Елизавета II — королева Великобритании с 1952 по 2022 год.
- В 1955 году родился Крис Кельми — советский и российский певец, музыкант, композитор.
Кто отмечает дни рождения
- 78 лет исполняется Игги Попу — американскому рок-вокалисту, одному из родоначальников и гуру альтернативного рока.
- 67 лет исполняется Энди Макдауэлл — американской актрисе кино и телевидения, фотомодели.
- 66 лет исполняется Роберту Смиту — британскому гитаристу, вокалисту и автору песен, лидеру и постоянному участнику рок-группы The Cure.
- 64 года исполняется Андрею Хомутову — советскому и российскому хоккеисту, трехкратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира.
- 57 лет исполняется Татьяне Устиновой — российской писательнице, автору детективных романов, сценаристу.