«Так увлеклись, что устроили поножовщину». Как погиб экс-участник «Дома-2»

Бывшего участника «Дома-2» Дмитрия Лукина убили в процессе работы над сценарием нового сезона «Счастливы вместе», пишет Mash. Он получил более 50 ударов ножом. Его коллега и главный подозреваемый в убийстве Станислав Берестовой тоже был ранен, он попал в реанимацию, но сейчас уже находится под стражей. Что говорит об убийстве главный подозреваемый — в материале «Газеты.Ru».

Экс-участника «Дома-2» Дмитрия Лукина убили в процессе работы над сценарием очередного сезона «Счастливы вместе», пишет Mash.

«Он и его коллега так сильно увлеклись процессом, что перепили и устроили поножовщину», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Что произошло

Тело Лукина с более чем 50 ножевыми ранениями было найдено в квартире на Щелковском шоссе в ночь на 14 апреля. Подозреваемым в убийстве стал знакомый участника шоу — 51-летний бывший кавээнщик и сценарист Станислав Берестовой.

Самого Берестового госпитализировали с переломами на лице, порезами на руке, ушибами и ссадинами. Он был подключен к аппарату ИВЛ. После выписки из больницы его отправили в СИЗО.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Как рассказала «Газете.Ru» участница шоу и бывшая возлюбленная погибшего Мария Кохно, Лукин будто предвидел свою смерть.

«Лично мы с ним виделись, когда он пришел на кремацию Либерж в прошлом апреле. Он с огромным букетом белых роз и, как сейчас помню, сказал: «Ну что, я следующий». Мне это очень запало, эта фраза, у меня была в голове», — вспоминает Кохно.

По ее словам, конфликт мог возникнуть из-за вспыльчивости Лукина.

«Никто не знает еще толком ничего. Я думаю, что это из-за того, что Дима очень острый на язык . Он вспыхивал как спичка, он в драку лез всегда. Он этим был грешен. Мы когда летели с Сейшел, он на меня тоже поднял руку», — пояснила она.

Версия Берестового

По версии подозреваемого, 13 апреля Лукин пришел к нему в гости, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье и обсудить совместную работу над сценарием нового проекта — перезапуска легендарного сериала «Счастливы вместе». На столе были водка и пиво.

Бывший участник телешоу в тот вечер был агрессивным, звонил своей бывшей возлюбленной и ругался с ней, утверждает Берестовой.

В конце Дмитрий попросил у Стаса 50 тыс. рублей в долг, но получил отказ.

«Тогда Лукин набросился на него с кулаками, а потом с ножом. Мужчины начали резать друг друга и бегать по комнате, переворачивая мебель. Стас настаивает, что защищался, причем вышел победителем в схватке — Лукин упал и не смог подняться», — пишет Mash.

После этого Берестовой вызвал скорую.

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Дмитрий Лукин впервые пришел в шоу «Дом-2» в декабре 2016 года. Он пытался завязать романтические отношения с участницей Александрой Харитоновой, но в итоге стал встречаться с Кохно. В марте 2017-го он покинул проект и перешел на «Матч ТВ», а позднее сотрудничал с СТС и Первым каналом.

Берестовой — сценарист сериалов и телешоу, работал с популярными проектами: «Прожектпэрисхилтон», «Светлаков плюс», «Новогодний переполох», «Счастливы вместе». В КВН играл в команде «Махачкалинские бродяги».