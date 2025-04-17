«Я следующий»: участница «Дома-2» Кохно — о последних словах убитого Лукина

Участница реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно рассказала «Газете.Ru», что о смерти своего бывшего возлюбленного Дмитрия Лукина узнала от общих друзей и не могла в это поверить. По ее словам, в последний раз она виделась лично с Лукиным во время кремации другой участницы проекта Либерж Кпадону год назад.

«Мне позвонили еще вчера его друзья близкие, с которыми он дружил всю жизнь. Я была в жутком состоянии, потому что просто не могла в это поверить. Он мне периодически звонил, везде приглашал. Лично мы с ним виделись, когда он пришел на кремацию Либерж в прошлом апреле. Он с огромным букетом белых роз и, как сейчас помню, сказал: «Ну что, я следующий». Мне это очень запало, эта фраза у меня была в голове. Мы сидели еще на поминках после кремации, он всех смешил и говорил, что Либерж была бы недовольна, если бы мы тут все грустили. Он сказал, чтобы и у него [на поминках] не смели грустить. Он в стендапах участвовал, писал сценарии для сериалов и фильмов. Как раз-таки должен был снимать фильм в память о Либерж, у него успешно все получалось», — сказала она.

По словам Кохно, никто еще не знает обстоятельства произошедшей трагедии. Однако она предположила, что конфликт мог возникнуть из-за вспыльчивости Лукина.

«Никто не знает еще толком ничего. Я думаю, что это из-за того, что Дима очень острый на язык. Он вспыхивал как спичка, он в драку лез всегда. Он этим был грешен. Мы когда летели с Сейшел, он на меня тоже поднял руку», — пояснила она.

17 апреля СМИ сообщили, что участник «Дома-2» Дмитрий Лукин был убит. Его тело нашли с признаками насильственной смерти в квартире на Щелковском шоссе. По версии следствия, Лукин получил травму во время конфликта со знакомым. Подозреваемый находится в больнице с телесными повреждениями. Против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Сообщалось, что следователи ждут одобрения врачей на допрос подозреваемого.

Ранее стала известна судьба имущества погибшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону.