За неделю до 90-летия: умер режиссер Александр Муратов

В Киеве умер режиссер и бывший муж Киры Муратовой Александр Муратов. Постановщик не дожил неделю до своего 90-летнего юбилея — он скончался 14 апреля. Что стало причиной смерти, на данный момент неизвестно. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Советский и украинский сценарист и режиссер Александр Муратов умер в Киеве. Об этом сообщил Национальный союз кинематографистов Украины на своей страницы в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«[Александр] Муратов принадлежал к поколению шестидесятников, которое искренне верило: если каждый будет стоять за свои идеалы, жизнь изменится. <...> Несмотря на солидный возраст и достаточно сложное состояние здоровья, Александр Игоревич продолжал работать до последнего», — говорится в публикации.

Режиссер не дожил неделю до своего 90-летнего юбилея — он скончался 14 апреля. Причина смерти Муратова на данный момент неизвестна. В Национальном союзе кинематографистов Украины уточнили, что прощание с режиссером пройдет 17 апреля в Киеве.

Биография

Александр Муратов родился 21 апреля 1935 года в Харькове. Отец будущего режиссера Игорь Муратов был поэтом и драматургом. Александр Муратов в интервью вспоминал, что его семья была украиноязычной, а сам он в школьные годы был какое-то время связан с УПА (организация запрещена в России). По его словам, попал он туда абсолютно случайно. Впоследствии по совету отца он уехал в Москву, где поступил во ВГИК.

Изначально будущий постановщик подал документы на операторский факультет — туда его взяли с первого раза. Однако позже перевелся на режиссерский, тоже, как рассказывал, по случайности.

Еще в университете Александр Муратов познакомился со своей будущей женой Кирой Муратовой (девичья фамилия — Короткова), которая впоследствии стала режиссером, сценаристом и актрисой.

Вместе они поставили свой первый короткометражный фильм «Весенний дождь» в качестве курсовой работы.

Диплом Муратовы тоже защищали вдвоем, им стал фильм «У крутого яра», снятый на Киностудии имени Горького. Окончив университет, Александр и Кира продолжили свою работу там, однако позже перешли на Одесскую киностудию. Они совместно поставили картину «Наш честный хлеб», которая вошла в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Муратов также срежиссировал свою первую самостоятельную ленту «Авдотья Павловна».

В 1970-х творческий дуэт и семейный союз Муратовых распался. В интервью Кира Георгиевна рассказывала, что им было очень трудно работать вместе, так как они постоянно ссорились. Кира Муратова скончалась 6 июня 2018 года в Одессе.

За свою режиссерскую карьеру Александр Муратов поставил более двух десятков фильмов. Среди них – картины «Дорога никуда» и «Провинциальный роман», кинотрилогия по произведениям Николая Хвылевого «Танго смерти», «Долой стыд!», «Вальдшнепы» и другие. Одной из самых знаковых его работ считается картина «Гонки по вертикали».

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Последний фильм режиссера вышел в 2007 году, он называется «Убийство в зимней Ялте». Съемки картины проходили в Киеве, Ялте и Симферополе, а также в городе Алчевск в ЛНР.

Муратова называют одним из основоположников украинского кинематографа.

Взгляды

После распада СССР в 1991 году Александр Муратов остался на Украине. Некоторые биографы и публицисты писали, что он придерживается антироссийской позиции.

В начале Первой чеченской войны режиссер готовился к съемке фильма о депортации чеченского народа. По его словам, в выходе картины были заинтересованы «очень богатые чеченцы», которым Муратова разрекламировал его друг. После этого он добровольно предложил свои услуги властям Ичкерии и снимал для них пропагандистские фильмы, а затем был ранен и вернулся в Киев.