Умер уголовник Митяй из «Джентльменов удачи» — актер Анатолий Яббаров

Анатолий Яббаров, актер театра и кино, прославившийся благодаря фильму «Джентльмены удачи», скончался 6 ноября. Ему было 86 лет. Причина смерти актера неизвестна. Он был коренным бакинцем, но большую часть жизни прожил в Москве. Яббаров с детства увлекался театром и мечтал реализовать себя в этой области. В кино ему доставались эпизодические, но запоминающиеся роли. Подробнее о жизни актера читайте в материале «Газеты.Ru».

Актер театра и кино Анатолий Яббаров ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает портал kino-teatr.ru.

По данным портала, смерть актера наступила 6 ноября.

close 100% Анатолий Яббаров, 2013 год Павел Смертин/ТАСС

Тяжелое детство многодетной семьи

Актер родился 24 августа 1937 года в Баку, в поселке Карачухур. В его семье было семеро детей, Яббаров был самым младшим. Его отец погиб, когда артист был младенцем. Большой семье было тяжело жить без кормильца, а когда началась война, стало еще сложнее.

Мать актера работала воспитательницей в детском саду. Поскольку у семьи не было денег, она устроилась и на ночную работу. Соседи также помогали Яббаровым, но, несмотря на все усилия, не все семеро детей смогли выжить – остались только четверо братьев.

После окончания войны семье стало легче. Им дали однокомнатную квартиру в Баку.

В 14-летнем возрасте у Яббарова состоялся актерский дебют. Он занимался в театральных и хореографических секциях, с этими коллективами выступал на сцене. Ему нравилось творчество, но из-за нестабильного материального положения семьи Яббаров решил поступить на физико-математический факультет. После окончания школы он подает документы в Ашхабадский университет.

Во время учебы Яббаров нашел подработку, чтобы помогать семье. На физико-математическом факультете он смог продержаться полтора года, после чего решил перейти на факультет русского языка и литературы. Однако желание стать актером пересилило, и он переехал в Москву, с первого раза поступив в ГИТИС.

Его мать и братья остались в Баку, один выучился на нейрохирурга, второй стал ученым, а третий – профессором-архитектором. Яббаров каждый год приезжал на родину навестить родственников. После смерти последнего родственника в 1988 году актер перестал приезжать в родной город. На 83-м году жизни актер расскажет журналистам, что соскучился по Баку. Он сожалеет, что за свою творческую карьеру сумел сыграть только в одном азербайджанском фильме, хотя является коренным бакинцем и владеет азербайджанским языком. По его словам, когда он встречает соотечественников в Москве, общается с ними на азербайджанском.

В российской столице Яббаров обзавелся семьей. У него остались сын и внук.

Актерская карьера

На третьем курсе ГИТИСа Яббаров дебютировал в кино в драме «Жили-были старик со старухой», затем его пригласили в фильмы «Одиночество» и «Одесские каникулы». Через какое-то время он знакомится с режиссерами Александром Аловым и Владимиром Наумовым и получает несколько эпизодических ролей. Так, он сыграл Ваню в «Скверном анекдоте», белогвардейца в «Беге», слепца в «Легенде о Тиле», а также снялся в фильмах «Тайна Нардо, или Сон белой собаки», «Часы без стрелок» и «Джоконда на асфальте».

Яббаров сыграл во многих картинах, но, преимущественно, в эпизодических ролях. Он приобрел популярность благодаря фильмам «Джентльмены удачи» (1971), «Два капитана» (1976) и «Побег из тюрьмы» (1977). Особенно ему удавались отрицательные персонажи, они получали большой отклик зрителя. Несмотря на это, он смущался играть подобные роли. В какой-то момент режиссеры стали предлагать ему только отрицательных персонажей. Радомир Василевский объяснил свое решение тем, что Яббаров в жизни — интеллигентный человек, поэтому ему легче преобразиться в злодея.

«Вообще, считаю, что мне в жизни повезло. Невзирая на то, что часто играл отрицательные роли, я их все равно делал положительными и все свои действия как актера в душе оправдывал», — сказал актер в разговоре с «Люберецкой панорамой».

Яббаров был не только актером, но и режиссером. В конце 1980-х годов он устраивается работать в Театр киноактера. Свой выбор Яббаров объясняет началом перестройки. По его словам, в 90-е было крайне мало достойных режиссеров, поэтому хороших фильмов практически не выходило, а сниматься в криминальных драмах он не хотел.

«Тогда здесь было непростое время: театр раскалывался на два лагеря. Я остался на стороне старшего поколения: Любови Соколовой, Ивана Рыжова, Лидии Смирновой. Принес Олегу Стриженову, тогда члену правления театра, свою пьесу «Щелкунчик и мышиный король», написанную по мотивам одноименной сказки Гофмана, он прочел ее, поинтересовался, за какой срок смогу поставить спектакль. «Если каждый день репетировать, то за месяц», – удивил я Олега Александровича. «Так быстро? Давай, начинай!» Однако день премьеры настал не так скоро, как мы его ожидали: спектакль был готов, сцены отрепетированы, но у театра не оказалось денег ни на пошив костюмов, ни на изготовление декораций. Поэтому зрители увидели сказку только накануне 1990 года», — рассказал Яббаров в беседе с «Люберецкой панорамой».

В последующие годы Яббаров поставил музыкальный спектакль «Мульти-пульти-ералашки» и сказку «Ровно в двенадцать». Руководство театра попросило его срежиссировать спектакль «Мудрость Евы» по рассказу Мэри Орр. Сначала Яббаров не хотел этого делать, так как пьеса казалась ему скучной. Однако он сумел представить ее так, что спектакль продержался на сцене несколько лет, пользуясь популярностью. Яббаров также сыграл в нем роль театрального агента Берта Хинкла.