В Москве девочка зарезала отца, защищая сестру. На допросе она призналась, что хотела его убить

В Москве 15-летняя девочка напала с ножом на своего отца. По данным Следственного комитета, причиной убийства стал конфликт мужчины с ее старшей сестрой. Отец потребовал от девушки взять кредит на погашение его микрозаймов, а после отказа бросился на дочь с ножом. Младшая не выдержала и нанесла отцу несколько ударов в область шеи. На допросе она призналась, что специально целилась в эту область. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Москве 15-летняя девочка зарезала своего отца. Об этом сообщает Baza, Mash и SHOT.

В столичном Следственном комитете подтвердили информацию об обнаружении тела мужчины.

«Мужчина... вступил в конфликт с 20-летней дочерью. В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони.

В это время его 15-летняя дочь нанесла ему ножевое ранение в область шеи. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

В СК уточнили, что после обнаружения тела возбуждено уголовное дело. SHOT сообщил, что после случившегося девочка не стала сбегать, ее задержали в квартире. За убийство школьнице может грозить до 15 лет лишения свободы.

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Вся квартира в крови

По данным Telegram-каналов, погибшего мужчину звали Роман З., ему был 41 год. Причиной убийства стал конфликт со старшей дочерью Марьяной. SHOT пишет, что Роман З. утром отругал девушку за то, что та не выключила телевизор, когда собиралась в колледж. После этого он стал упрекать дочь, что она отказывается брать в кредит 1,4 млн руб., чтобы помочь ему закрыть другие займы.

«Отец заявил, что если она сама не пойдет в банк, то он ее туда потащит. Когда студентка снова ответила отказом, папа врезал ей кулаком по щеке, а потом сбегал на кухню за маленьким ножом и стал замахиваться на нее, но успел порезать только руку», — говорится в публикации SHOT.

После того, как мужчина ударил Марьяну, младшая Алиса не выдержала и решила заступиться за сестру. Она схватила кухонный нож и несколько раз ударила отца в область шеи.

Затем мужчина упал на пол и пытался доползти до кухни, чтобы взять еще один нож , так как первый сестры у него отобрали.

«Отец умер не сразу, он еще пытался в ответ напасть на девочек. Вся квартира была в крови», — добавил Telegram-канал.

На допросе, как отметил SHOT, школьница призналась, что была настолько зла, что желала отцу смерти и специально целилась в зону шеи . Она также сообщила, что отец постоянно орал на старшую сестру из-за любой мелочи и гнобил ее.

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Кроме этого, девушки рассказали, что мужчина систематически попрекал их, унижал и бил. Обратиться в полицию сестры боялись: отец говорил им, что это бесполезно и «они огребут от него еще больше».

Соседи отметили, что из квартиры также часто доносилась громкая музыка. В день убийства сестры звали на помощь, однако на их крики никто не откликнулся .

«[Девушка] кричала «помогите!». Потом началась возня, какое-то что-то... ну там гремело. Потом мужчина сказал: «Я тебе сейчас убью!» и девушка опять сказала: «Помогите!» Два раза кричала «помогите», — вспомнила одна из жительниц дома.

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Две судимости отца

SHOT сообщил, что погибший мужчина работал охранником и не мог закрыть предыдущие долги по микрозаймам. По словам дочерей, у мужчины были проблемы с алкоголем. Соседи также рассказали, что он употреблял легкие наркотики. Кроме этого, Роман был дважды судим: первый раз за нападение на полицейского, второй — за хранение наркотиков в особо крупном размере.

«Также у погибшего были долги по кредитам, из-за чего в отношении него было открыто исполнительное производство судебными приставами», — говорится в публикации.

При этом семья, в которой воспитывались 15-летняя Алиса и 20-летняя Марьяна, была благополучной и на учете в полиции не стояла, отмечает Telegram-канал.

«Мама девочек — медик, работает в поликлинике. Во время убийства она была на смене», — добавил SHOT.

Самих девочек соседи описали положительно. По их словам, Алиса хорошо учится в школе, а Марьяна — в медицинском колледже.

В то же время Mash писал, что Роман З. воспитывал дочерей один, а мать в семье не жила.

Случившееся похоже на дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца в 2018 году. После его смерти девушки также признались, что он несколько лет издевался над ними. В прошлую пятницу суд попросил признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми. Если в итоге его вину установят, действия сестер могут признать необходимой обороной.