Сговор или оборона: расследование дела Хачатурян завершено

Следственный комитет заявил о завершении расследования уголовных дел в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Дело в отношении двух сестер направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В отношении младшей Хачатурян следствие просит применить принудительные меры медицинского характера. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

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Согласно выводам экспертизы, младшая из девушек в момент совершения преступления не осознавала свои действия. В связи с этим в ноябре дело было выделено в отдельное уголовное производство. При этом старшие сестры Ангелина и Крестина полностью отдавали себе отчет в совершаемом преступлении, говорится в сообщении СКР.

Сестер обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следствие признало, что мотивом преступления стали физические и психические страдания, которые сестрам в течение длительного времени причинял потерпевший Михаил Хачатурян. Это учтено как смягчающее обстоятельство.

Адвокат младшей из сестер Ярослав Пакулин рассказал «Газете.Ru», что сторона защиты уже ознакомилась с материалами расследования. У юристов возникли вопросы к квалификации действий сестер.

«Мы считаем, что недопустимо говорить об умышленном убийстве лиц по предварительному сговору. Преступления в отношении девушек со стороны их отца были не просто мотивом их действий, это было прямое посягательство на их безопасность. Сестры отреагировали на эту угрозу со стороны Хачатуряна в рамках самообороны», – подчеркнул Пакулин.

Кроме того, следствие оставило без внимания тот факт, что Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, к которым он обращался при решении личных вопросов.

«Так, было, например, когда Хачатуряну грозила комиссия по делам несовершеннолетних и административное наказание за то, что он не допускал дочерей до получения среднего образования. Это было незадолго до трагедии. Тогда Хачатурян смог решить этот вопрос через личные знакомства», – сказал адвокат.

По словам Пакулина, дальнейшая судьба дел будет решена до 28 декабря.

«Прокуратура либо утвердит обвинительное заключение, и тогда начнутся судебные слушания, либо найдет существенные нарушения и вернет дела на дополнительное расследование», – отметил собеседник.

Защита уже подала ходатайство об объединении уголовных дел в одно производство.

«Рассматривать дела отдельно нецелесообразно. Суд будет по два раза слушать одних и тех же участников и свидетелей, изучать одни и те же документы», – пояснил Пакулин. Он добавил, что его клиентка уже достигла 18 лет и сейчас находится во вменяемом состоянии. Это может быть основанием для удовлетворения ходатайства.

Кроме того, защита ждет ответа на еще одно ходатайство об участии в суде присяжных. Как ранее заявлял адвокат старшей сестры Алексей Липцер, суд присяжных будет более объективным при рассмотрении дел сестре Хачатурян.

Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко в разговоре с «Газетой.Ru» предположила, что ходатайство защиты о суде присяжных скорее всего будет удовлетворено, поскольку это соответствует устоявшейся практике. Кроме того, она согласилась со словами адвокатов сестер о том, что следствие проходило однобоко.

«Мы посчитали, что за время следствия защита подала пять ходатайств, три из которых удовлетворили. Сторона потерпевших подала 50 ходатайств, из которых также было удовлетворено только три. Видите, какая статистика?» – сказала юрист.

По словам Нитченко, сейчас в материалах дела содержится две противоречащие друг другу экспертизы о психологическом состоянии сестер.

Сторона потерпевших намерена оспаривать выводы о том, что обвиняемые были жертвами домашнего насилия.

«Мы подали ходатайство о проведении третьей, дополнительной экспертизы, – сказала Нитченко. – При проведении первого исследования эксперты не задавали никаких вопросов сестрам об их жизни до убийства. Однако они вели образ жизни, который доказывает, что они не были жертвами отца: ходили в школу, приглашали домой друзей».

Юрист также обратила внимание на то, что в материалах дела есть переписка сестер с подругами, в которой последние подстрекают девушек убить отца. Ранее сторона потерпевших подала ходатайство о том, чтобы подруг обвиняемых рассмотрели как подстрекателей убийства.

«Например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Все это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила», – отметила представитель потерпевших.